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Deudas y riesgo de apagones: los retos que recibe María Nohemi Arboleda en MinMinas

Andesco alertó que el sistema eléctrico enfrenta presión por deudas a termoeléctricas, posible Fenómeno de El Niño y mayor consumo de energía

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Abelardo De la Espriella designó a María Nohemí Arboleda como nueva ministra de Minas y Energía desde el 7 de agosto - crédito @carogomezsn / X
Abelardo De la Espriella designó a María Nohemí Arboleda como nueva ministra de Minas y Energía desde el 7 de agosto - crédito @carogomezsn / X

La nueva ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, asumirá la cartera en medio de alertas por deudas, presión financiera sobre las termoeléctricas y riesgos para el suministro eléctrico ante la posible llegada del Fenómeno de El Niño. Andesco advirtió que el país necesita decisiones rápidas para evitar que las dificultades del sector terminen afectando el servicio de energía.

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones considera que el nombramiento llega en un momento clave para el sistema eléctrico colombiano. Su presidente, Camilo Sánchez Ortega, destacó que Arboleda conoce el funcionamiento del sector y el papel de XM, operador encargado de monitorear el sistema y emitir alertas cuando existen riesgos para el abastecimiento.

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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, una de las mayores preocupaciones está en las termoeléctricas. Estas plantas adquieren más importancia cuando disminuye la generación hidroeléctrica, especialmente en periodos de sequía o baja disponibilidad de agua en los embalses.

Camilo Sánchez Ortega destaca la defensa técnica de los intereses empresariales y rechaza la confrontación directa con el Gobierno - crédito Colprensa
Camilo Sánchez Ortega - Andesco | crédito Colprensa

Andesco señaló que las térmicas representan cerca del 55 % de la energía firme del país, es decir, la capacidad de respaldo que permite sostener el suministro cuando las condiciones climáticas reducen la generación de las hidroeléctricas. Sin embargo, el gremio advirtió que estas empresas enfrentan una situación financiera delicada por deudas superiores a 1,7 billones de pesos.

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Termoeléctricas necesitan recursos para operar

Los recursos pendientes son necesarios para comprar combustibles y gas, insumos esenciales para mantener la operación de las plantas. Si esas obligaciones no se resuelven, el sistema podría enfrentar mayores dificultades justo cuando el país necesita contar con respaldo suficiente ante un eventual Fenómeno de El Niño.

A esta preocupación se suma el crecimiento del consumo de energía. Según Andesco, la demanda ha aumentado más rápido que la capacidad de generación disponible, lo que ha llevado al país a depender cada vez más del gas importado para producir electricidad.

Las termoeléctricas son una forma de generar energía a partir del gas - crédito Colprensa
Las termoeléctricas son una forma de generar energía a partir del gas - crédito Colprensa

El gremio advirtió que ese combustible resulta más costoso y que, si la tendencia continúa durante una temporada de menor disponibilidad hídrica, los costos de generación podrían aumentar. Esa presión terminaría afectando a todo el sistema eléctrico y obligaría a tomar medidas para proteger la continuidad del servicio.

Otro de los asuntos que deberá enfrentar la nueva ministra es la situación de Air-e, empresa que presta el servicio de energía en varios departamentos de la región Caribe. Andesco sostuvo que la compañía atraviesa una crisis financiera porque no ha recibido recursos suficientes para cumplir sus obligaciones, especialmente con las termoeléctricas.

Para el gremio, resolver este caso será clave para evitar que los problemas de una empresa terminen generando mayores tensiones en el sector. La solución deberá incluir recursos, claridad en los pagos pendientes y medidas que permitan estabilizar la prestación del servicio.

Andesco pide ahorro de energía y pagos pendientes

Además de atender las deudas con las termoeléctricas, Andesco planteó que el Gobierno debe pagar subsidios pendientes, cubrir compromisos relacionados con la opción tarifaria y garantizar recursos para la compra de combustibles y gas.

El gremio también considera necesario fortalecer la producción nacional de hidrocarburos, aumentar las reservas de gas y petróleo y reducir la dependencia de combustibles importados. Esta propuesta busca que el sistema tenga mayor capacidad de respuesta frente a escenarios de escasez o aumento de precios.

Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, durante su intervención en el foro de servicios públicos en Tunja. - crédito @Andesco1/X
Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, durante su intervención en el foro de servicios públicos en Tunja. - crédito @Andesco1/X

En materia de transición energética, Andesco sostuvo que el país debe acelerar los proyectos solares y eólicos, pero sin debilitar las plantas térmicas ni otras fuentes que hoy respaldan el sistema. El objetivo, según el gremio, es que Colombia tenga una oferta de energía superior a la demanda.

Sánchez Ortega pidió reducir el consumo en el corto plazo para disminuir el riesgo de apagones. “Necesitamos disminuir la demanda, en este momento crítico, por lo menos entre un 5 % y un 7 % para que no tengamos esos apagones”, afirmó.

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