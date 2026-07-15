Colombia

Cali cerró puente festivo con 15 homicidios y piden a De la Espriella reforzar seguridad urbana

Entre las víctimas está un abogado de la Agencia Nacional de Tierras. Las autoridades relacionan la mayoría de casos con disputas por microtráfico

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Homicidio - Colombia
Las autoridades relacionan la mayoría de casos con disputas por microtráfico - crédito Colprensa

Cali cerró el puente festivo con una nueva alerta por violencia. Entre el sábado y el lunes festivo se registraron 15 homicidios en la ciudad, según el reporte de las autoridades. De esos casos, uno fue cometido con arma blanca y los otros 14 con armas de fuego, una cifra que volvió a encender las alarmas por el comportamiento de la criminalidad en la capital del Valle del Cauca.

Entre las víctimas está Ciro David Paz Banguero, abogado de 31 años, hijo del exalcalde de Guachené, Francisco José Paz Zapata, y funcionario de la Agencia Nacional de Tierras. El hombre fue asesinado a disparos mientras se encontraba en una fiesta en el barrio 12 de Octubre, en el oriente de Cali.

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La información publicada por Blu Radio señala que el caso del funcionario hace parte de una jornada violenta que dejó preocupación entre autoridades locales, organismos de control y sectores políticos. El balance del fin de semana se suma a una tendencia que mantiene a la ciudad con cifras elevadas de homicidios durante 2026.

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Las autoridades relacionan la mayoría de casos con disputas por microtráfico - crédito Colprensa

El personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza, calificó la situación como alarmante y aseguró que los jóvenes continúan siendo uno de los grupos más afectados por la violencia.

Personería alerta por jóvenes afectados

Es alarmante y condenable la cifra de homicidios que se está presentando en Cali. Una vez más se comprueba que la juventud está siendo la población más vulnerable frente a este tipo de violencias”, afirmó Mendoza.

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El funcionario sostuvo que la ciudad enfrenta los efectos de economías ilegales que siguen disputando territorios e instrumentalizando a jóvenes. Según su análisis, la criminalidad organizada mantiene una presión constante sobre barrios y comunidades donde las estructuras delincuenciales buscan fortalecer su presencia.

Cali está viviendo los efectos colaterales de las economías ilegales y la criminalidad continúa instrumentalizando a nuestros jóvenes”, agregó el personero.

Las autoridades indicaron que la mayoría de los homicidios ocurridos durante el fin de semana estarían relacionados con disputas entre estructuras delincuenciales por el control del microtráfico y ajustes de cuentas. Esta hipótesis hace parte de las primeras líneas de investigación y deberá ser confirmada por los organismos competentes.

El asesinato de Ciro David Paz Banguero también es materia de indagación. Las autoridades deberán establecer quiénes participaron en el ataque, cuáles fueron los móviles y si el hecho tiene relación con dinámicas criminales del sector donde ocurrió.

Concejales piden más inversión en seguridad

Ante el incremento de homicidios, algunos sectores políticos respaldaron la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. La iniciativa busca fortalecer la respuesta contra estructuras criminales en ciudades con altos niveles de violencia.

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Las autoridades relacionan la mayoría de casos con disputas por microtráfico - crédito Colprensa

El concejal Roberto Ortiz aseguró que Cali necesita una mayor inversión en seguridad para contener la escalada de homicidios y evitar que el año cierre con cifras críticas.

Cali necesita más inversión en seguridad. Ya superamos los 560 homicidios este año y, de mantenerse esta tendencia, podríamos cerrar nuevamente con más de mil casos”, señaló Ortiz.

El cabildante agregó que la seguridad debe convertirse en una prioridad para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Su llamado se produce en medio de una discusión nacional sobre el papel que tendrá el próximo Gobierno en el fortalecimiento de las estrategias urbanas contra el crimen.

Con corte al 14 de julio, Cali acumula 561 homicidios en lo corrido de 2026. La cifra mantiene en alerta a las autoridades y evidencia la necesidad de reforzar medidas de prevención, investigación judicial, control territorial y protección de las comunidades más afectadas.

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