La desgarradora imagen de la viuda y el papá de Miguel Uribe durante el sepelio del senador

Colombia siguió con tristeza el funeral del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, en Bogotá. El 13 de agosto se llevó a cabo la ceremonia en honor al congresista del Centro Democrático, quien falleció tras más de dos meses de hospitalización luego de un atentado armado en su contra en el occidente de Bogotá.

Familiares, amigos, simpatizantes y miembros del Congreso despidieron a Uribe Turbay, resaltando su relevancia en la política nacional. Su nombre figuraba entre los posibles candidatos para las presidenciales de 2026 a 2030.

Entre las imágenes que dejó toda esta situación, destacó un momento en el que mientras Miguel Uribe Turbay era velado en el Congreso de la República el 11 de agosto, Miguel Uribe Londoño, padre del senador, lloró sobre el ataúd de su hijo, mientras la esposa del legislador del Centro Democrático lo consolaba entre lágrimas.

Aunque la ceremonia estuvo marcada por la espera de un homenaje póstumo al exaspirante presidencial, la atmósfera se tornó cargada de pesar con el arribo del féretro. Entre los presentes, el dolor también alcanzó a su padre, Miguel Londoño.

Durante la disposición del ataúd, la esposa de Miguel se acercó a su suegro, lo acompañó de la mano y ambos avanzaron hasta el féretro. La escena captó la atención de los presentes y de los medios que seguían la transmisión.

Al ubicarse junto al ataúd, el padre del senador no pudo contener las lágrimas al enfrentarse a la despedida de su hijo, y se apoyó sobre el féretro en medio del llanto, expresando el dolor por la ausencia de Miguel, mientras la esposa del fallecido senador también en llanto intentaba consolar a su suegro.

Y es que, aparte de María Claudia Tarazona, esposa del fallecido, la situación ha impactado profundamente a Miguel Uribe Londoño. Él vuelve a ser víctima de la violencia en Colombia, pues tres décadas atrás experimentó la muerte de Diana Turbay, entonces su pareja y madre del senador Miguel Uribe.

Por otro lado, el padre de Miguel Uribe Turbay también compartió un mensaje en la cámara ardiente ante quienes asistieron al Congreso para despedir al senador. Desde el estrado, expresó su gratitud por el apoyo recibido: “Miguel ha recibido una despedida digna de su trayectoria y de su lucha y eso lo vamos a llevar por siempre en nuestros corazones”.

Durante su intervención, Miguel Uribe Londoño agradeció la presencia y apoyo de congresistas, funcionarios, profesionales de la salud, representantes de los medios y delegados de Estados Unidos que estuvieron durante las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay.

Dirigiéndose a María Claudia Tarazona, esposa de su hijo, le expresó reconocimiento y respaldo por el cuidado que le brindó a Miguel Uribe en sus últimos días.

“Querida María Claudia: has sido muy valiente durante este tiempo de inmenso dolor y gran tristeza, en el cual, con todo el más grande amor, cuidaste de Miguel y de tus hijos como esposa y madre. Gracias, gracias. Pensando en tus queridas hijas y en tu querido hijo, mi nieto Alejandro, en la ausencia de Miguel, honrarás su memoria y continuarás teniendo un hogar maravilloso y ejemplar, en el cual serás mamá y papá, así como yo, hace 34 años, fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel. Te quiero mucho a ti, a tus hijas y a Alejandro. Cuenta conmigo mientras yo viva”, comentó Uribe Londoño.

En su discurso, Miguel Uribe Londoño dedicó unas palabras al senador fallecido, resaltando el legado que deja a la sociedad. Invitó a los asistentes a seguir las enseñanzas de su hijo y a tener presentes sus valores en el día a día.

“Miguel, hijo: le dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo. Yo les pido a todos que sigamos viviendo con esas enseñanzas, y que, al actuar, pensemos siempre: ¿qué haría Miguel en esta situación? Fuiste un hijo ejemplar y cariñoso. Fuiste siempre mi guía y mi maestro, por lo cual te doy infinitas gracias. Miguel, gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar. Que tu luz siga iluminando el camino. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a los colombianos y a toda Colombia”