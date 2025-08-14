Colombia

La desgarradora imagen de la viuda y el papá de Miguel Uribe durante el sepelio del senador

La despedida del también precandidato presidencial estuvo marcada por escenas conmovedoras, como el llanto de su padre y el consuelo que le dio su esposa, mientras líderes y ciudadanos recordaron la influencia Uribe Turbay en la política colombiana

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
La esposa y el papá
La esposa y el papá de Miguel Uribe Turbay no pudieron contener las lágrimas durante la ceremonia del sepelio para despedir al joven político, asesinado en Bogotá - crédito captura de pantalla/ @claudiosavoia

Colombia siguió con tristeza el funeral del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, en Bogotá. El 13 de agosto se llevó a cabo la ceremonia en honor al congresista del Centro Democrático, quien falleció tras más de dos meses de hospitalización luego de un atentado armado en su contra en el occidente de Bogotá.

Familiares, amigos, simpatizantes y miembros del Congreso despidieron a Uribe Turbay, resaltando su relevancia en la política nacional. Su nombre figuraba entre los posibles candidatos para las presidenciales de 2026 a 2030.

Entre las imágenes que dejó toda esta situación, destacó un momento en el que mientras Miguel Uribe Turbay era velado en el Congreso de la República el 11 de agosto, Miguel Uribe Londoño, padre del senador, lloró sobre el ataúd de su hijo, mientras la esposa del legislador del Centro Democrático lo consolaba entre lágrimas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque la ceremonia estuvo marcada por la espera de un homenaje póstumo al exaspirante presidencial, la atmósfera se tornó cargada de pesar con el arribo del féretro. Entre los presentes, el dolor también alcanzó a su padre, Miguel Londoño.

Durante la disposición del ataúd, la esposa de Miguel se acercó a su suegro, lo acompañó de la mano y ambos avanzaron hasta el féretro. La escena captó la atención de los presentes y de los medios que seguían la transmisión.

Colombia siguió con tristeza el
Colombia siguió con tristeza el funeral del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, en Bogotá. El 13 de agosto se llevó a cabo la ceremonia en honor al congresista del Centro Democrático - crédito Alcaldía de Bogotá / YouTube

Al ubicarse junto al ataúd, el padre del senador no pudo contener las lágrimas al enfrentarse a la despedida de su hijo, y se apoyó sobre el féretro en medio del llanto, expresando el dolor por la ausencia de Miguel, mientras la esposa del fallecido senador también en llanto intentaba consolar a su suegro.

Y es que, aparte de María Claudia Tarazona, esposa del fallecido, la situación ha impactado profundamente a Miguel Uribe Londoño. Él vuelve a ser víctima de la violencia en Colombia, pues tres décadas atrás experimentó la muerte de Diana Turbay, entonces su pareja y madre del senador Miguel Uribe.

La esposa de Miguel Uribe y su padre fueron captados llorando encima del ataúd del congresista - crédito @claudiosavoia

Por otro lado, el padre de Miguel Uribe Turbay también compartió un mensaje en la cámara ardiente ante quienes asistieron al Congreso para despedir al senador. Desde el estrado, expresó su gratitud por el apoyo recibido: “Miguel ha recibido una despedida digna de su trayectoria y de su lucha y eso lo vamos a llevar por siempre en nuestros corazones”.

Durante su intervención, Miguel Uribe Londoño agradeció la presencia y apoyo de congresistas, funcionarios, profesionales de la salud, representantes de los medios y delegados de Estados Unidos que estuvieron durante las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay.

Dirigiéndose a María Claudia Tarazona, esposa de su hijo, le expresó reconocimiento y respaldo por el cuidado que le brindó a Miguel Uribe en sus últimos días.

“Querida María Claudia: has sido muy valiente durante este tiempo de inmenso dolor y gran tristeza, en el cual, con todo el más grande amor, cuidaste de Miguel y de tus hijos como esposa y madre. Gracias, gracias. Pensando en tus queridas hijas y en tu querido hijo, mi nieto Alejandro, en la ausencia de Miguel, honrarás su memoria y continuarás teniendo un hogar maravilloso y ejemplar, en el cual serás mamá y papá, así como yo, hace 34 años, fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel. Te quiero mucho a ti, a tus hijas y a Alejandro. Cuenta conmigo mientras yo viva”, comentó Uribe Londoño.

Por otro lado, el padre
Por otro lado, el padre de Miguel Uribe Turbay también compartió un mensaje en la cámara ardiente ante quienes asistieron al Congreso para despedir al senador - crédito Miguel Uribe/Facebook

En su discurso, Miguel Uribe Londoño dedicó unas palabras al senador fallecido, resaltando el legado que deja a la sociedad. Invitó a los asistentes a seguir las enseñanzas de su hijo y a tener presentes sus valores en el día a día.

“Miguel, hijo: le dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo. Yo les pido a todos que sigamos viviendo con esas enseñanzas, y que, al actuar, pensemos siempre: ¿qué haría Miguel en esta situación? Fuiste un hijo ejemplar y cariñoso. Fuiste siempre mi guía y mi maestro, por lo cual te doy infinitas gracias. Miguel, gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar. Que tu luz siga iluminando el camino. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a los colombianos y a toda Colombia”

Temas Relacionados

Miguel Uribe LondoñoMaría Claudia TarazonaMiguel Uribe TurbayPapá de Miguel Uribe TurbayMiguel UribeFuneral Miguel UribeMuerte Miguel UribeColombia-Noticias

Más Noticias

UNO Corp acordó compra de Primax Colombia: la operación está sujeta a aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio

La adquisición de Primax Colombia por UNO Corp, con presencia en siete países, transformará el mercado nacional de combustibles, aunque la operación solo se concretará tras el visto bueno de la autoridad regulatoria colombiana

UNO Corp acordó compra de

Karol G liderará el primer show de medio tiempo de la NFL desde São Paulo, Brasil: “Es verdaderamente un honor”

La plataforma digital hará historia al ofrecer transmitir por Youtube el partido entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, desde São Paulo, con Karol G liderando el espectáculo del entretiempo

Karol G liderará el primer

Siguen las críticas al fichaje del Bayern Múnich por Luis Díaz: “El Liverpool se ríe”

El traspaso del colombiano al equipo alemán por setenta millones de euros deja al club inglés con una ganancia elevada, mientras exjugadores cuestionan la operación desde Alemania

Siguen las críticas al fichaje

Las razones por las que Álvaro Uribe puede seguir usando su celular a pesar de estar condenado a prisión domiciliaria

En redes sociales ha surgido la pregunta sobre las razones por las que el expresidente ha podido compartir contenido y usar su teléfono celular sin restricción alguna

Las razones por las que

Sala Penal negó recurso de apelación del exfiscal Fabio Martínez Lugo, condenado por caso de parapolíticos

Las investigaciones a exfuncionarios fueron cerradas por Lugo en 2015, decisión que fue reprochada por varios sectores, pues, al parecer, se contaba con las suficientes pruebas para continuar con el proceso

Sala Penal negó recurso de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El congresista Julio César Triana

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

ENTRETENIMIENTO

Karol G liderará el primer

Karol G liderará el primer show de medio tiempo de la NFL desde São Paulo, Brasil: “Es verdaderamente un honor”

El colombiano John Leguízamo arremetió contra el protagonista de ‘Superman’, que anunció que se uniría a ICE para deportar migrantes de EE.UU: “Qué imbécil”

⁠Karina García sorprendió entrenando con Westcol para su pelea en ‘Stream Fighters 4′: “Enfocadita en lo mío”

Altafulla contó cómo “lo enreda” Karina García y qué hace para evitar una discusión con ella: “Me dice unas cosas”

Duro reto en tríos de ‘MasterChef Celebrity’, con Aruba como inspiración, dejó descolocados a los participantes

Deportes

Siguen las críticas al fichaje

Siguen las críticas al fichaje del Bayern Múnich por Luis Díaz: “El Liverpool se ríe”

Dura crítica al colombiano Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate, en la previa al partido ante Libertad de Paraguay por Libertadores: “Era un tipo ido”

Entrenador del América de Cali lloró y denunció actos de racismo en el partido ante Santa Fe por la Liga Femenina BetPlay: que pasó

Cúcuta Deportivo y un nuevo “obstáculo” en su deseo de ascender: técnico anunció su renuncia

Deportivo Cali anunció la baja de una de sus máximas figuras, en medio de una crisis de resultados