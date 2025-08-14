Gustavo Petro respondió a discurso del papá de Miguel Uribe Turbay con un gráfico sobre los homicidios en Colombia: “Esta es la realidad”

Colombia

Durante la despedida en la Catedral Primada, Miguel Uribe Londoño denunció la violencia en el país, mientras el presidente Petro replicó en redes sociales con datos sobre homicidios - crédito Colprensa

En el funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su padre, Miguel Uribe Londoño, pronunció un discurso en el que manifestó el dolor que siente al enfrentar, de nuevo, una tragedia que cambió su vida en forma irreversible.

El presidente Gustavo Petro respondió al discurso de Uribe Londoño a través de su cuenta de X, publicando un gráfico sobre los homicidios en Colombia y escribió: “Esta es la realidad”, en alusión directa a las palabras del padre de congresista asesinado.

Miguel Uribe Londoño, durante la ceremonia en la Catedral Primada, se despidió de su hijo con un mensaje en el que afirmó: “No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia, no tenemos duda de quién la promueve, no tenemos duda de quién la permite. Tenemos que plantar cara a esto y decir no más, no más, no más”.

La ceremonia coincidió con una pausa en la lluvia que caía sobre Bogotá, momento en el que el coro de la Orquesta Filarmónica de Bogotá interpretó Gloria, de Vivaldi, mientras la misa se transmitía en una pantalla gigante instalada en la plaza de Bolívar, en Bogotá.

En respuesta a estas palabras, el presidente de la República compartió en su cuenta de X la gráfica mencionada sobre la evolución de los homicidios en Colombia.

Gustavo Petro contestó al discurso del papá de Miguel Uribe - crédito @petrogustavo

Junto a la imagen, el mandatario escribió el siguiente mensaje: “Esta es la realidad del homicidio en Colombia. Y sí hay culpables en la expansión de la sangre derramada”.

En la gráfica compartida por el presidente Gustavo Petro se observa la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Colombia entre 1980 y 2023, según datos de la Policía Nacional.

El registro muestra un fuerte incremento entre mediados de los años ochenta y principios de los noventa, alcanzando su punto más alto en 1991 con 84 homicidios por cada 100.000 habitantes. A partir de ese año, la tendencia general ha sido de descenso, con algunas fluctuaciones en periodos puntuales.

Durante la última década, la cifra se ha mantenido en niveles considerablemente más bajos que en la época de mayor violencia, oscilando entre 23 y 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2023, el indicador cerró en 26, lo que representa una reducción significativa frente a las décadas anteriores, aunque todavía se ubica por encima de estándares internacionales de baja criminalidad.

Grafica compartida por Gustavo Petro - crédito @petrogustavo

En el periodo de Gobierno de Gustavo Petro (2022-2023), la gráfica muestra que la tasa de homicidios se ha mantenido estable en 26 por cada 100.000 habitantes. Esto indica que, al menos en los primeros dos años de su mandato, no se han registrado variaciones significativas frente a la cifra heredada de 2021, cuando el indicador estaba en 27, de acuerdo con la imagen compartida por el mandatario.

Por otro lado, el padre de Miguel Uribe Turbay, en su discurso, calificó el asesinato de su hijo como un ataque terrorista y un magnicidio, al que describió como un delito de lesa humanidad que no prescribe. Expresó: “No es casualidad que este ataque haya ocurrido justo cuando Miguel estaba levantando su bandera de lucha: una Colombia que vuelva a tener Seguridad, pues solo con seguridad tendremos Paz”.

Por otro lado, el padre de Miguel Uribe Turbay, en su discurso, calificó el asesinato de su hijo como un ataque terrorista y un magnicidio, al que describió como un delito de lesa humanidad que no prescribe - crédito Carlos Ortega/EFE

Londoño también destacó que las ideas del senador, marcadas por sus experiencias personales y el legado de Álvaro Uribe Vélez, lo acercaron al Centro Democrático. Recordó que ambos trabajaron juntos en la elaboración de propuestas para enfrentar los principales problemas del país y subrayó: “Hoy, las ideas de Miguel están más vigentes que nunca”.

Pidió responder con mesura, sensatez y cohesión nacional, dejando de lado cualquier llamado a la retaliación y apelando al compromiso ciudadano con la defensa de la democracia.

Además, instó a la sociedad a unirse en busca de la paz, a preservar el recuerdo de su hijo y detener la violencia de cara al año 2026. Agradeció el apoyo de Álvaro Uribe y del Centro Democrático, y les confió la misión de mantener la seguridad como fundamento para construir la paz.

