El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, publicó fotos de su visita a Bogotá: “Tiene para mí una vibra muy diferente a otras ciudades latinoamericanas”

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, asiste al funeral del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, en la Catedral Primada de Bogotá - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, arribó a Bogotá, capital de Colombia, el miércoles 13 de agosto de 2025, para asistir a las honras fúnebres del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego del atentado que sufrió el 7 de junio en pleno mitin político en Bogotá.

El funcionario registró varios momentos de su visita a la ciudad, en los que ha dejado ver su simpatía por la arquitectura de la misma y los recuerdos y lazos familiares que lo atan a este país.

Por medio de su cuenta de X, Landau rememoró lo ocurrido hace 34 años en el velorio de la periodista Diana Turbay, hija del expresidente Julio Cesar Turbay, en medio de las exequias de su hijo Miguel y la violencia que de nuevo tocó a la puerta de la familia Turbay.

“El funeral de hoy en Bogotá por el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, asesinado, fue muy conmovedor. Su madre fue asesinada cuando él tenía tan solo cuatro años, y ahora él también ha sido asesinado cuando su propio hijo también tiene cuatro. Su padre ha tenido que enterrar no solo a su esposa, sino también a su hijo”, expresó.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos - crédito @ChrisLandauUSA/X

El funcionario estadounidense aprovechó el momento para conectar con su historia personal y visitar las tumbas de sus abuelos paternos, luego de que pudieran establecerse en Colombia, tras huir de Austria en medio de la Segunda Guerra Mundial.

“Colombia es un país muy especial para mí, ya que recibió a mi padre cuando huyó de su Austria natal en 1938. Logró liberar a sus padres al año siguiente, y mis abuelos paternos vivieron felices en Colombia el resto de sus vidas. Nunca conocí a mi abuelo (falleció años antes de que yo naciera) y solo vi a mi abuela (“Omi”) un par de veces, ya que ella falleció cuando yo tenía 10 años y nunca vivimos en el mismo país”, escribió.

A pesar de no haber podido compartir con ellos, llegó a velar por sus tumbas: “Hoy, por primera vez en mi vida, visité las tumbas de mis abuelos en Bogotá. Como no tengo familia aquí, me temo que nadie ha visitado las tumbas en años, pero estaban bien conservadas. Un día muy emotivo”.