Con gritos de “fuera” y abucheos, sacaron a Daniel Quintero de foro de la Andi luego de interrumpir en el lugar con la bandera Palestina

La décima versión del Congreso Empresarial Colombiano, organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), vivió un momento de tensión durante el encuentro de líderes de economía y precandidatos presidenciales. El evento, que se realizaba con la participación de seis precandidatos a la Presidencia, fue interrumpido por el exalcalde de Medellín y precandidato Daniel Quintero, que no se encontraba en la lista oficial de invitados.

En el auditorio, los precandidatos Claudia López, Roy Barreras, Mauricio Cárdenas, María Fernanda Cabal, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, exponían sus propuestas en un diálogo moderado por Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi. La agenda estaba enfocada en temas económicos, de competitividad y proyecciones de política pública para el país.

La intervención inesperada ocurrió durante la presentación de Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, cuando Quintero ingresó al escenario portando una bandera de Palestina. De acuerdo con la transmisión y los registros de video divulgados en redes sociales, el líder paisa se ubicó frente al público con la bandera extendida, lo que generó sorpresa entre los asistentes y los demás panelistas.

“Fuera, fuera”, gritaron varios de los asistentes, mientras miembros de la organización y personal de seguridad se acercaban para retirarlo del lugar. De acuerdo con las imágenes del momento, los gritos se intensificaron a medida que Daniel Quintero se mantenía en el escenario con la bandera.

Lo que generó reacción fue la expresión de algunos de los participantes oficiales del evento, como la de María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que, sin levantarse de su asiento, mostró un gesto de desconcierto frente a la situación que se estaba desarrollando en el escenario.

Además, su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), utilizó su cuenta en X para relatar cómo se vivió la escena desde el escenario, y allí afirmó: “Pinturita quiso hacer un show como el de la isla Santa Rosa y lo sacaron corriendo gritándole ‘ladrón’”.

La escena, que para algunos resultó llamativa y objeto de comentarios, ocurrió cuando Daniel Quintero abandonaba el auditorio con una bandera de Palestina colgada al cuello, a modo de capa. Mientras varios asistentes gritaban su rechazo con gritos, el precandidato se detuvo frente al público, realizando gestos que enardecieron los ánimos.

Con una sonrisa visible, continuó su recorrido hacia la salida, sin responder verbalmente a las expresiones de desaprobación, pero manteniendo una actitud que generó reacciones entre quienes presenciaban el momento, pero esto no evitó que el exalcalde justificara su actuar.

Daniel Quintero se pronuncia tras ser retirado del Congreso Empresarial de la Andi

Luego de la difusión de múltiples imágenes y videos sobre su retiro del Congreso Empresarial Colombiano, el precandidato presidencial Daniel Quintero compartió en sus redes sociales un registro del momento. En su publicación escribió: “Mi mensaje a la ANDI: Palestina libre. ✊🏻🇵🇸”.

Sobre su ingreso al evento, al que no había sido invitado, Quintero aseguró que su acción respondía a una manifestación en defensa de Palestina, teniendo en cuenta la situación del conflicto que se presenta en Gaza entre el grupo terrorista Hamas e Israel. Según indicó, esa postura explicaría por qué no fue incluido en la convocatoria del foro empresarial.

En un segundo mensaje, el exalcalde de Medellín afirmó: “Las dos únicas personas censuradas para asistir al congreso de la ANDI fueron el Presidente @PetroGustavo y yo por habernos opuesto al genocidio en Gaza y la venta de Carbón a la industria armamentística israelí. La plata no puede estar por encima de la vida (sic)”.

