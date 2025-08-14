Aunque de la Espriella aseguró que la Alianza Patriótica se trata de principios y valores y no de ideología, “caben todo el mundo menos Petro y sus cómplices”

Abelardo de la Espriella planteó la urgencia de consolidar una candidatura única opositora, destacando la importancia de sumar liderazgos y definir estrategias para enfrentar al actual gobierno en las próximas elecciones - crédito Juan David Duque / Reuters

La posibilidad de una gran alianza opositora que incluya a todos los sectores, excepto a Gustavo Petro y quienes, según se denuncia por Abelardo de la Espriella, han contribuido a la crisis nacional,

El candidato dejó claro, en diálogos con Caracol Radio, que su disposición para sumar esfuerzos se orienta hacia la formación de un frente común, capaz de recuperar la institucionalidad y la democracia en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con lo que afirmó De la Espriella, “en esta gran alianza patriótica cabe todo el mundo, menos Petro y sus cómplices en la destrucción del país”, subrayando así su voluntad de anteponer los intereses generales a las aspiraciones personales.

Explicó que “hay que anteponer cualquier interés personal a los intereses superiores de la República” y aseguró que está abierto a alianzas “con gente que defienda la democracia, que defienda la libertad, que defienda la institucionalidad y que quiera salvar y reconstruir al país”.

La propuesta de una gran alianza opositora revela tanto la urgencia de restaurar la institucionalidad como las complejidades inherentes a la convergencia de liderazgos diversos en un contexto de polarización política - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

Ante la propuesta planteada por otro candidato de la oposición, David Luna, sobre detener su propia candidatura si se logra una unidad de la oposición, De la Espriella valoró las distintas estrategias posibles para escoger un candidato único.

“Esto se decide por la aceptación y por los números que cada quien tenga. Yo creo que en marzo deberíamos encontrarnos para definir una candidatura o una candidatura única”.

Mientras tanto, sostuvo que cada aspirante debe avanzar en su camino con independencia, siempre con un objetivo común y construyendo las bases para “derrotar al petrismo en 2026”.

El candidato también expresó que no existen barreras personales para sumar a figuras de diversos perfiles, mencionando el caso de Vicky Dávila, quien recientemente le dirigió críticas públicas.

“Si ella está mejor que yo, pues nos vamos con ella, y espero que si yo estoy mejor que ella, pues se pegue a esto porque yo estoy seguro que a Vicky le preocupa también mucho el país como a mí”, planteó, insistiendo en que esta tarea es de fondo y va más allá de las individualidades.

Sobre la eventual incursión en la contienda electoral de otros líderes, como Juan Carlos Pinzón, De la Espriella insistió en que la apertura democrática es esencial.

“Yo creo que todo el que quiera salir al mercado electoral tiene la posibilidad y el derecho de hacerlo”.

La búsqueda de un candidato único y la apertura a figuras diversas evidencian los retos de legitimidad y cohesión que enfrenta la oposición en su intento por redefinir el rumbo político del país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Consideró positivo que la diversidad de precandidatos fortalezca la democracia, siempre enmarcando el compromiso de confluir en marzo para enfrentar “a un Gobierno desastroso que ha destruido a Colombia”.

Tras ser consultado respecto a las banderas del Centro Democrático y la relevancia de ser considerado por Álvaro Uribe Vélez como posible portador de ese legado, el abogado subrayó que “esto es un tema de valores y principios fundacionales, no de ideología”, destacando la defensa de la seguridad, el sistema de salud, la lucha anticorrupción y el fortalecimiento de la fuerza pública como puntos comunes con los Uribe Turbay y con el propio expresidente Uribe.

Durante la conversación, De la Espriella también calificó el asesinato de Miguel Uribe como “un crimen de Estado” y acusó al gobierno de interferir y “contaminar” la investigación.

“El régimen con sus cómplices del narcoterrorismo asesinaron a Miguel Uribe y eso no puede quedar en la impunidad”.

Criticó la participación de altos funcionarios en el proceso judicial y comparó la situación con el caso de Álvaro Gómez Hurtado durante el gobierno de Ernesto Samper.

En respuesta a señalamientos sobre su ejercicio como penalista, el candidato defendió su trayectoria y la importancia de la defensa técnica como herramienta democrática.

“La actividad de abogado defensor está protegida por la Constitución y la ley y los tratados internacionales”, recalcó, añadiendo que nunca ha recibido sanciones penales ni disciplinarias por su labor.

Recordó que su gestión permitió avances como la Ley Rosalbina Celi sobre feminicidio y la tipificación autónoma de ataques con ácido, como en el caso de Natalia Ponce de León.

Una propuesta de unidad política sacude el panorama electoral. El candidato revela sus condiciones y los nombres que podrían sumarse. El objetivo: enfrentar al actual gobierno y reconstruir el país - crédito 360 Radio

Así, subrayó que “todo hombre honorable podrá pensar que nunca en la vida cometerá un delito, pero hay de aquel tonto que piense que nunca en la vida será procesado. Todos necesitamos de un abogado en algún momento de la vida y eso es parte integral de el derecho fundamental a la defensa”.

De la Espriella sintetizó su motivación y su diagnóstico del país: “Colombia está sobre diagnosticada. Todo el mundo sabe cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones… El problema y es lo que quiero dejarle aquí a los oyentes de ustedes. ¿Quién se atreve a hacer lo que Colombia necesita?”.