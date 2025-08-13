Video: miles de colombianos que asistieron a las exequias de Miguel Uribe gritaron en la Plaza de Bolívar ¡Fuera Petro!

Colombianos gritaron ¡Fuera Petro!, en la Plaza de Bolívar - cortesía infobae

El 13 de agosto de 2025, se llevaron a cabo las exequias del senador de la República y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Durante su intervención, María Clara Tarazona, esposa del legislador, habló sobre la valentía y el legado que deja su pareja.

“Desde el atentado, Miguel estuvo en cuidados intensivos dos meses, donde luchó por mantenerse con vida como solo él lo hubiera podido hacer, como un titán, como un guerrero”.

A su vez, destacó que entre los sueños de Miguel estaba el deseo de que su hijo Alejandro y las hijas, a quienes adoptó como propias, María, Emilia e Isabela, tuvieran una infancia diferente a la de él, marcada por la pérdida de su madre a los cuatro años a causa de la violencia.

Y agregó: “La justicia en este momento es indispensable, para que se fortalezca la democracia y los seres humanos deben responder por sus actos. Esa es la manera como se crea un país justo”.

Finalizada la ceremonia, el féretro con el cuerpo del precandidato presidencial inició su traslado al Cementerio Central, lugar donde será enterrado.

La Plaza de Bolívar gritó ¡Fuera Petro! en apoyo a la familia de Miguel Uribe - crédito cortesia infobae

A las afueras del recinto donde se realizó el tributo, miles de colombianos gritaron al unísono ¡Fuera Petro!, en un mensaje de apoyo y rechazo por la violencia contra Uribe Turbay.

De igual manera, los asistentes a las honras fúnebres del senador pidieron justicia y celeridad en las investigaciones lideradas por la Fiscalía General de la Nación para que los responsables del magnicidio contra el congresista paguen por el hecho.

¿Por qué no hubo presencia del Gobierno nacional en las exequias de Miguel Uribe?

El presidente aseguró que si tenia intenciones de ir al funeral de Miguel Uribe - crédito Reuters/AFP

Durante las exequias del senador Miguel Uribe Turbay, sorprendió que ningún miembro del Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, asistiera.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló la razón por la que no hubo presencia del Estado. En ese sentido, dijo que en la tarde del martes 12 de agosto comunicó a la familia de Miguel Uribe la intención del presidente Gustavo Petro de asistir a las honras fúnebres. Sin embargo, la familia, solicitó que ni el jefe de Estado ni ningún miembro del Gobierno nacional hicieran acto de presencia.

“Ayer en la tarde le expresé el interés del señor presidente de la República de asistir en algún momento a las honras fúnebres, a lo cual la familia, después de haberlo pensado durante algunas horas, decidió que era mejor que ni el presidente, ni el Gobierno estuvieran presente en esas horas o en esos momentos de dolor en las exequias que se llevaran a cabo en la Catedral”, aseveró el ministro Benedetti.

Gustavo Petro confirmó que no irá al sepelio de Miguel Uribe - crédito @petrogustavo/X

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que no asistirá por petición de la familia de Miguel Uribe.

“No vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe, sea tomado por los partidarios del odio”, indicó el gobernante de los colombianos.

Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez, en la misma red, dijo que respetaba la decisión de la familia del senador, por lo que expresó su sentir por la pérdida de Miguel Uribe.

“Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe. He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto profundamente esta decisión y, en coherencia con ello, no asistiré a las Honras Fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá”

Bajo la misma línea, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, señaló que “respetando el deseo de la familia del senador Miguel Uribe Turbay (Q. E. P. D.), nuestras oraciones se unen, desde la distancia, a la ceremonia religiosa que honra su memoria y lo despide en su viaje eterno”.