Se levanta bloqueo en la mina Coscuez de Boyacá tras acuerdo entre Gobierno y Fura Gems

Firma del acuerdo entre Gobierno y Fura Gems. - crédito Ministerio de Minas y Energía

La mina de esmeraldas Coscuez, ubicada en San Pablo de Borbur, Boyacá, reactivó sus operaciones luego de que el Gobierno y la empresa Fura Gems alcanzaran un acuerdo para levantar los bloqueos promovidos por trabajadores, sindicatos y mineros informales.

El pacto suscrito garantiza el reconocimiento de los distintos actores de la cadena minera (trabajadores, sus sindicatos, así como a mineros informales y guaqueros) y establece medidas para avanzar en la formalización de la minería artesanal e informal, según confirmaron las partes en un comunicado oficial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión, que pone fin a una semana de protestas y paros en la región, fue producto de una mesa de diálogo social liderada por el Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación de Boyacá, junto a entidades del orden nacional y local como la Alcaldía de San Pablo de Borbur, Corpoboyacá, la Agencia Nacional de Minería, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Defensa, junto a la empresa Coscuez S.A - Fura Gems, donde se sumaron voluntades para avanzar interinstitucionalmente en acuerdos para viabilizar la resolución de conflictos relacionados con actividad minera en el territorio.

La decisión, que pone fin a una semana de protestas y paros en la región, fue producto de una mesa de diálogo social. - crédito X @MinInterior

Acuerdos establecidos por el diálogo y la formalización

Como parte del diálogo, la empresa Coscuez S.A, una compañía de Fura Gems, se compromete a reconocer los procesos de minería ancestral y tradicional (guaqueros) que históricamente se han llevado a cabo en el municipio de San Pablo de Borbur, y de este modo, se estableció también el compromiso de entablar ejercicios de diálogo respetuosos entre todos los actores, que incluye 500 trabajadores formales y alrededor de 2000 mineros informales, que participan de la actividad minera ancestral y tradicional, que sean reconocidos por la Agencia Nacional de Minería.

Además, se acordó que la próxima reunión con las comunidades será liderada por el Ministerio del Interior y contará con la participación de actores del gobierno nacional y local, además de entidades garantes como la Defensoría del Pueblo, con el fin de aclarar el funcionamiento y el marco de competencias de la fuerza pública en el sector. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería se comprometen a fortalecer el proceso de formalización y avanzar en acuerdos directamente con los mineros.

Del mismo modo, se reanudarán los contratos que se encontraban suspendidos por la situación, para lo cual los manifestantes se comprometen a levantar los puntos restantes de bloqueo. Como parte de las soluciones a largo plazo, la empresa Coscuez S.A se reunirá con el viceministerio de relaciones laborales, los trabajadores y sus sindicatos y mineros, para abordar asuntos laborales y sindicales pendientes, dando continuidad a espacios de diálogo que se venían realizando junto al Ministerio del Trabajo.

Muy cerca del casco urbano se encuentra la mina que lleva alrededor de 50 años en funcionamiento. Foto: Coscuez S.A.

El diálogo y la concertación como solución

Este espacio de diálogo social es una muestra de la voluntad del Gobierno a desescalar los conflictos y atender a las necesidades del pueblo desde la paz y la concertación. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, destacó el liderazgo del Ministerio de Minas y Energía:

“Agradecer de manera especial al ministro de Minas y Energía Edwin Palma y a la viceministra Sorrel Aroca, que ha estado acá en el ministerio, pero sobre todo en el territorio, que hemos hecho un trabajo decidido y pudimos lograr un acuerdo en dos problemas que vienen heredados de gobiernos anteriores, que son complejos y que parecía imposible resolverlos. El tema de carboneros, y una situación de esmeraldas. Logramos esos dos acuerdos, se levantan los paros, hoy hemos finiquitado un acuerdo acá que me parece que va en el camino de lograr dignidad para las comunidades”, afirmó.

El gobernador agradeció al Ministerio de Minas y Energía por su liderazgo en la resolución de conflictos con carboneros y en el sector de las esmeraldas. Destacó que los acuerdos alcanzados permitieron levantar los paros y avanzar en la dignidad de las comunidades.

Por esto, como ha sido claramente establecido por el presidente Gustavo Petro, y como ha reiterado el Ministro Edwin Palma, el Ministerio de Minas y Energía reitera la voluntad para atender a los conflictos desde el diálogo, de manera articulada y siempre con la vida, la dignidad y la paz como pilares.