Colombia

Residentes de Itagüí realizaron velatón y pidieron justicia por asesinato de joven Esteban Yepes, atacado por habitante de calle

La comunidad reclamó más peso judicial contra el responsable de su muerte y pidieron medidas para reforzar la seguridad en la ciudad

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

Cientos de personas se reunieron
Cientos de personas se reunieron en memoria del joven de 19 años que fue asesinado por un habitante de calle, mientras el joven paseaba su perro

Cientos de personas encendieron velas en el parque principal de Itagüí para exigir justicia por la muerte de Esteban Yepes Palacio, el joven de 19 años que murió tras ser atacado con arma blanca en el cuello por un habitante de calle en el sector de Villa Paula, del municipio antioqueño.

La velatón, convocada para las 7 de la noche del martes 13 de junio de 2025, reunió a familiares, amigos, vecinos y ciudadanos que expresaron su apoyo a la familia de la víctima y solicitaron que el crimen no quede impune.

Los asistentes reclamaron que William de Jesús Cadavid, de 77 años, capturado tras intentar huir del lugar del hecho, sea procesado judicialmente y que no recupere la libertad, señalando que habría protagonizado otros episodios de agresividad.

