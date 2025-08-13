Residentes de Itagüí realizaron velatón y pidieron justicia por asesinato de joven Esteban Yepes, atacado por habitante de calle

Cientos de personas se reunieron en memoria del joven de 19 años que fue asesinado por un habitante de calle, mientras el joven paseaba su perro - crédito redes sociales/X

Cientos de personas encendieron velas en el parque principal de Itagüí para exigir justicia por la muerte de Esteban Yepes Palacio, el joven de 19 años que murió tras ser atacado con arma blanca en el cuello por un habitante de calle en el sector de Villa Paula, del municipio antioqueño.

La velatón, convocada para las 7 de la noche del martes 13 de junio de 2025, reunió a familiares, amigos, vecinos y ciudadanos que expresaron su apoyo a la familia de la víctima y solicitaron que el crimen no quede impune.

Los asistentes reclamaron que William de Jesús Cadavid, de 77 años, capturado tras intentar huir del lugar del hecho, sea procesado judicialmente y que no recupere la libertad, señalando que habría protagonizado otros episodios de agresividad.