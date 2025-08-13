Papás de Katiuska se pronunciaron ante la difícil situación que enfrenta la pesista en el ‘Desafío 2025’: “Está muy débil”

Los padres de Katiuska dieron su opinión acerca de la crisis que atraviesa la joven pesista en el 'Desafío XXI' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Katiuska Bula pasa dura crisis emocional y física en el Desafío 2025 que la ha llevado a contemplar su renuncia al formato.

Por un lado, la pesista barranquillera se cansó del castigo impuesto a su equipo Omega, entregó su capitanía y, ahora, recibió el chaleco de sentencia que la terminó de debilitar.

Ante la tendencia que generó en redes sociales su decisión, los padres de la atleta se refirieron al caso públicamente.

“Ella se va a levantar como el ave fénix, es un juego”, afirmó Luis, padre de Katiuska, al analizar el momento de vulnerabilidad que atraviesa su hija en el Desafío siglo XXI.

La frase, pronunciada durante una intervención en el programa Desafío sin filtro, resume la mezcla de preocupación y esperanza que embarga a la familia de la capitana de Omega, quien en los últimos días ha mostrado signos de agotamiento físico y emocional, llegando incluso a manifestar su deseo de abandonar la competencia.

La situación de Katiuska se ha convertido en el eje de atención tras el episodio 29 del reality, donde la barranquillera, visiblemente afectada por la falta de alimentos y el bajo ánimo de su equipo en Playa Baja, tomó la decisión de renunciar a la capitanía y ceder el liderazgo a Juan.

Este gesto, inédito en la temporada, se produjo después de una prueba fallida en la que Omega no logró asegurar comida, profundizando la crisis interna del grupo.

La propia Katiuska se autoinfligió el chaleco de sentencia, un acto que muchos espectadores anticipaban y que marcó un punto de inflexión en la narrativa del programa.

La reacción de los padres de Katiuska no tardó en llegar. En su participación en Desafío sin filtro, transmitido por ditu a las 21:30, ambos se conectaron con los presentadores Guajira, Esteban y Johncito Preguntón para compartir su perspectiva sobre el estado anímico de su hija. Xiomara, madre de la concursante, expresó con franqueza: “La veo muy débil, pero ella va a salir adelante”.

La familia, que lucía camisetas con la imagen de Katiuska, describió a la joven como “berraca, guerrera, hermosa, familiar, cariñosa”, subrayando su fortaleza y carácter, pero también reconociendo su sensibilidad como un posible talón de Aquiles.

“Es muy sentimental y quiere mucho a sus amigos”, admitieron, señalando que ese apego podría complicar su permanencia en el juego.

El episodio estuvo marcado por una serie de eventos que acentuaron la tensión en Omega.

Al inicio de la jornada, el equipo despertó en Playa Baja con la determinación de revertir su suerte en la siguiente prueba, motivados por la urgencia de conseguir alimentos.

En medio de la precariedad, Miryan relató una experiencia paranormal al despertar, mientras que Katiuska reportó una inflamación en el labio, posiblemente causada por la picadura de un animal, lo que sumó incomodidad a su estado físico.

La prueba de Sentencia y Hambre representó una nueva oportunidad para el equipo, que alineó a Katiuska, Potro, Camilo, Juan y Miryan. La derrota en esta competencia agravó la situación, ya que el grupo arrastraba una racha sin comida desde el ciclo anterior y no contaba con recursos para alimentarse.

El regreso a Playa Baja fue especialmente duro para Katiuska, quien, tras ceder la capitanía, se aisló del grupo, se recostó en el suelo y pidió no ser molestada.

El impacto emocional fue evidente cuando rompió en llanto, momento en el que Juan intervino para consolarla y recordarle el sueño que los llevó a participar en el Desafío siglo XXI.

La dinámica del reality se intensificó cuando el equipo Alpha decidió enviar el chaleco de sentencia a Omega, y Katiuska asumió la responsabilidad de portarlo. Este hecho generó una ola de reacciones en redes sociales, donde la audiencia expresó tanto apoyo como preocupación por el estado de la concursante. La madre de Katiuska confesó sentirse profundamente afectada por el sufrimiento de su hija: “Lo que le duele a ella, a mí también me duele”.

En el cierre de su intervención en Desafío sin filtro, los padres de Katiuska aprovecharon para enviar un mensaje a Abrahan, lamentando su salida prematura y reconociendo su desempeño como uno de los mejores competidores del programa.