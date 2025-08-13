Paola Turbay mostró el dolor de la muerte de su primo Miguel Uribe con un último adiós: “Nos arrancaron a la fuerza a este gran hombre”

Paola Turbay se despide del senador Miguel Uribe Turbay, su primo - crédito @paolaturbay/Instagram

El adiós de Paola Turbay a su primo, el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quedó plasmado en una publicación que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram. Aunque la actriz y exreina ya se había pronunciado anteriormente sobre la muerte del congresista, esta vez compartió unas palabras que reflejaron la despedida definitiva a su familiar.

Durante las exequias de Miguel Uribe Turbay, varios asistentes se percataron de la presencia de Paola Turbay, que acudió acompañada de su esposo, Alejandro Estrada. La actriz permaneció junto a sus seres queridos y en diferentes momentos abrazó a los familiares que estaban en el lugar, acompañándolos en el sepelio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, fue en las redes sociales donde dejó ver con mayor claridad el impacto que tuvo para ella esta pérdida. A través de las historias de Instagram, Paola compartió varias imágenes que evidenciaron la forma en que vivió el último adiós a su primo.

Una de las fotos fue tomada dentro del Capitolio Nacional, donde se desarrollaron las honras fúnebres del congresista. En la instantánea se observa el ataúd cubierto con la bandera de Colombia, acompañado de una fotografía del político. Sobre esta imagen, la actriz escribió: “Nos arrancaron a la fuerza a este gran hombre”.

La exreina Paola Turbay, se despidió de su primo Miguel Uribe Turbay, senador asesinado - crédito @paolaturbay/Instagram

De esta manera, la virreina universal colombiana no ocultó su tristeza y recordó la vocación pública de su primo y aseguró que “lo único que hizo fue trabajar por un mejor país”. Estas palabras reflejaron el reconocimiento que le dio a Miguel Uribe por su labor política, además del dolor que evidenció por la manera en que partió.

Las cortas, pero precisas palabras de la presentadora dan pie para recordar que la carrera política de Miguel Uribe Turbay inició en 2012, cuando fue elegido concejal de Bogotá por el Partido Liberal. A los 26 años, en 2014, alcanzó la presidencia del Concejo, convirtiéndose en el dirigente más joven en ocupar esa posición. Desde este cargo, se caracterizó por su postura crítica frente a la administración de Gustavo Petro, que en ese entonces era alcalde de Bogotá.

En 2016, asumió como Secretario de Gobierno de Bogotá durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, siendo el funcionario más joven en desempeñar ese rol. En 2022, llegó al Senado de la República como integrante del Centro Democrático, alcanzando la votación más alta en el país para ese cargo. Para 2024, puso en marcha una precandidatura presidencial, con propuestas centradas en economía, seguridad y desarrollo social.

Paola Turbay compartió el dolor de la muerte de Miguel Uribe Turbay, su primo, al reflejar el rechazo de su crimen por la lucha al avance en políticas para el país - crédito @paolaturbay/Instagram

Pero, la demostración de su dolor y rechazo ante la muerte del líder político no quedó allí, puesto que la actriz publicó otra fotografía en la que se observaba la carroza fúnebre que trasladó el cuerpo de Miguel Uribe Turbay desde la Catedral Primada de Bogotá hasta el Cementerio Central, donde quedarán sus restos.

En esta imagen se veía la cinta conmemorativa y varias personas alrededor del vehículo. Junto a la foto, escribió un mensaje breve que resumió la tristeza de este momento: “Te vamos a extrañar, Miguel”.

La despedida de la presentadora se unió a los múltiples homenajes que se realizaron durante las exequias de Miguel Uribe Turbay, que fue recordado en el Congreso de la República por su trayectoria y participación en diferentes iniciativas legislativas, como previamente se menciona. Durante la ceremonia se escucharon palabras de colegas y allegados que resaltaron su papel en la vida pública del país.

Con esta triste foto, Paola Turbay se despidió de su primo Miguel Uribe Turbay, que la violencia de Colombia le arrebató la vida - crédito @paolaturbay/Instagram

La actriz acompañó a la familia más cercana de su primo en la despedida final, compartiendo el momento con personas como María Claudia Tarazona, esposa del congresista; el padre del senador, Miguel Uribe Londoño; y el hijo menor de cuatro años, Alejandro, a quien ya no podrá ver crecer. Todos expresaron su rechazo a la forma en que murió el congresista, que perdió la vida mientras ejercía su labor política, y tristemente, su muerte lo sumó a la larga lista de víctimas de la violencia en Colombia.