Más de dos millones de comparendos se han impuesto en Bogotá: “Las fotomultas están diseñadas para recaudar, no para salvar vidas”

Forero sostiene que la ubicación de las cámaras prioriza el recaudo económico sobre la prevención de accidentes y la educación vial - crédito Alcaldía de Bogotá

Según datos oficiales divulgados por el concejal Julián Forero y recogidos por su equipo, las cámaras de fotomultas en Bogotá han generado más de 2 millones de comparendos y un recaudo aproximado de 523.000 millones de pesos desde su implementación.

Para el cabildante - y vocero de los conductores en el Concejo de Bogotá - dicha cifra no representa una política efectiva de seguridad vial, sino un mecanismo de recaudación masiva que prioriza el ingreso económico sobre la prevención de accidentes y la educación vial.

El análisis de Forero, presentado en el Cabildo Distrital, sostiene que la ubicación de las cámaras responde a una lógica de maximización de multas y no a criterios técnicos de reducción de siniestros. “Las cámaras están ubicadas en corredores principales para multar masivamente, sin una política seria de prevención ni educación vial”, expuso el concejal, que además insistió en que la estrategia actual no salva vidas, sino que afecta económicamente a los conductores.

Las cámaras de fotodetección han generado más de 2 millones de comparendos y 523.000 millones de pesos en Bogotá desde su implementación - Colprensa

Forero también reveló el listado de las diez cámaras que más comparendos han impuesto desde 2020, lo que, a su juicio, evidencia una persecución selectiva en ciertos corredores viales. Entre las ubicaciones con mayor número de sanciones destacan:

Autopista Norte - calle 95 (n-s) carril Rápido: 119.879 comparendos Avenida Boyacá - calle 63 D (s-n): 105.665 comparendos Avenida Américas - carrera 78 (o-e): 98.863 comparendos Autopista Norte - calle 97 (s-n) carril rápido: 84.525 comparendos Autopista Norte - calle 102A (n-s) carril rápido: 83.992 comparendos Autopista Norte - calle 183 (n-s): 83.166 comparendos Autopista Norte - calle 183A (s-n): 75.506 comparendos Avenida NQS - calle 73 (s-n): 65.120 comparendos Avenida Ciudad de Cali - calle 15A (s-n): 64.358 comparendos Avenida NQS - calle 22 (n-s): 59.586 comparendos

En su intervención, Forero cuestionó la falta de inversión visible en la reparación de vías y en campañas pedagógicas que contribuyan a disminuir la accidentalidad. “El mensaje es claro: las fotomultas están diseñadas para recaudar, no para prevenir ni salvar vidas. ¿Dónde están los resultados en reducción de accidentes? ¿Por qué no hay inversión visible en seguridad vial?”, planteó el concejal, quien también sugirió que particulares vinculados a la Secretaría podrían estar beneficiándose de este esquema.

Las diez cámaras con más comparendos se concentran en corredores principales como la Autopista Norte y la Avenida Boyacá - crédito @BogotaTransito/X

Además, denunció que: “Las vías están llenas de huecos, los motociclistas y conductores arriesgan su vida a diario por el mal estado de la malla vial, y la plata de las fotomultas no se ve invertida en nada que proteja a los ciudadanos”.

Cabe resaltar que las infracciones más comunes detectadas por las cámaras de fotomultas en Bogotá son:

La infracción C14 sanciona el tránsito por zonas restringidas o en horarios prohibidos, con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.

La C29 penaliza el exceso de velocidad, con límites establecidos en 50 km/h (31 mph) para los principales corredores y 30 km/h (19 mph) en zonas escolares y residenciales.

La C32, que castiga no respetar el paso de peatones en zonas designadas, con una multa de $604.054

La C35, que sanciona la omisión de la revisión técnico-mecánica o la circulación con vehículos en condiciones inadecuadas, lo que puede llevar a la inmovilización del automotor

La D02, que penaliza conducir sin los seguros obligatorios, con una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización del vehículo.

Forero cuestionó la falta de inversión en reparación de vías y campañas pedagógicas para reducir la accidentalidad en Bogotá - crédito Colprensa

En cuanto a la regulación de la velocidad, la Secretaría de Movilidad de Bogotá delimitó ocho zonas específicas donde el límite máximo permitido es de 30 km/h (18,6 mph). Estas áreas, seleccionadas por su alta vulnerabilidad, incluyen intersecciones como:

Calle 139 con carrera 131 (sentido este - oeste)

Avenida Ciudad de Cali con calle 135A (sentido sur - norte)

Avenida Ciudad de Cali con calle 135A (sentido norte - sur)

Avenida carrera 10 con calle 13 Sur (sentido norte - sur)

Avenida carrera 10 con calle 13 Sur (sentido sur - norte)

Carrera 33 con calle 41 Sur (sentido sur - norte)

Carrera 33 con calle 41 Sur (sentido norte - sur)

Calle 63 Sur con carrera 97B (sentido este - oeste).

Forero concluyó su intervención reiterando su compromiso con los motociclistas y conductores de la ciudad, y anunció que continuará presentando cifras y pruebas que, según él, demuestran el abuso sistemático de las tecnologías de fotodetección bajo el argumento de la seguridad vial, hasta que se prioricen la prevención, la educación y el respeto por los derechos de los ciudadanos.