La Barbie colombiana habría golpeado a influenciadora menor de edad: “Me metió un puño muy fuerte en la cara”

La influencer Tatiana Murillo, conocida en redes sociales como La Barbie colombiana, enfrenta una nueva controversia luego de que se le señalara de agredir físicamente a una menor de edad durante un evento de la Feria de las Flores en Medellín.

El hecho, que rápidamente se volvió tendencia en las plataformas digitales, fue denunciado por la víctima y su hermano ante la Fiscalía, según comentaron recientemente con las pruebas y documentos en mano.

De acuerdo con los testimonios publicados por los creadores de contenido Mafe Vásquez y José Vásquez, el incidente ocurrió el fin de semana del 9 de agosto, final de la feria, en uno de los conciertos, pero habría sido una acción premeditada, ya que la tensión entre ambas familias no es reciente y se habría originado meses atrás por comentarios de Mafe sobre la hija de Murillo, lo que habría provocado un distanciamiento en los encuentros sociales y finalmente la acción de “la Barbie”.

Según lo relatado por los hermanos Vásquez, esa noche la situación habría escalado a pesar de que ellos trataron de evitar contacto y tener relacionamiento con la paisa; cuando notaron la presencia de la influencer en el palco de al lado al que ellos fueron invitados buscaron la forma de estar separados, pero comenzaron a percibir “movimientos extraños”.

“Lo que pasó el sábado (9 de agosto) fue lo siguiente. Esta señora estaba en su palco. De hecho, ya al final del concierto fue que nos dimos cuenta de que ella estaba en el lugar, porque empezamos a ver movimientos de alguien que estaba haciendo un escándalo y muchos hombres estaban deteniendo a una persona. Cuando vimos era esta señora y resulta que estaba señalando a mi hermana mientras hacía su escándalo. En esas se les suelta a todos los hombres que la estaban deteniendo y se va en contra de Mafe”, indicó José Vásquez.

Según la versión de los jóvenes, Murillo se habría acercado a Mafe y, sin mediar palabra, le propinó un fuerte golpe en el rostro mientras le decía la razón por la que habría decidido atacarla.

“Ahí fue cuando esta señora llegó y me metió un puño muy fuerte en la cara. De hecho, todavía me duele. Y delante de todo el mundo, de creadores de contenido, todo. Y me dijo: ‘Esta va por mi hija’”, relató Mafe Vásquez.

Tras el incidente, la menor habría abandonado el lugar afectada física y emocionalmente, mientras Murillo supuestamente intentaba hablar con ella, pero Mafe se negó a aceptar tener una conversación y luego decidió agredir a su hermano y lanzarles varias advertencias con las que, al parecer, pretendía evitar que tomaran acciones legales.

“Cuando Mafe se fue con uno de nuestros amigos y salió del lugar, yo me quedé ahí mientras ella me decía que era una hiena, que por su hija comía y mataba del muerto, que a ella le importaba un culo todo porque tenía 10.000 personas que la sacaran de la cárcel, mientras me pegaba en el pecho y yo le decía: ‘ey, pero es que mira, le acabaste de pegar a mi hermana y ahora mira cómo me estás pegando a mí’“, reveló José.

A pesar de las palabras de La Barbie colombiana, el 10 de agosto los hermanos se presentaron ante la Fiscalía para formalizar la denuncia por lesiones personales contra una menor de edad, ya que la joven aún tiene 17 años y también, como medida preventiva, solicitaron una orden de alejamiento.

“Yo soy menor de edad, aún no he cumplido 18 años y pueden buscar en todo internet la edad de Mafe Vázquez. Así que aquí tenemos la denuncia con la orden de prevención, con la orden de alejamiento y los resultados de medicina legal. Aquí está todo”, confirmaron los hermanos, mientras mostraban ante las cámaras los documentos legales.

Hasta el momento, Tatiana Murillo no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido, pero la controversia ha generado un intenso debate en redes sociales, donde seguidores y detractores de la influencer se enfrentan en torno a la gravedad de los hechos y las posibles consecuencias legales que podría enfrentar.