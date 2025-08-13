Colombia

Gobernador de Antioquia envió sentido mensaje a Alejandro, hijo de Miguel Uribe Turbay: “Te hemos fallado como país”

Andrés Julián Rendón se comprometió a centrar esfuerzos para cumplir los sueños que tenía el senador y precandidato presidencial de construir una mejor Colombia

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Andrés Julián Rendón envió mensaje
Andrés Julián Rendón envió mensaje al hijo de Miguel Uribe - crédito Colprensa

El 13 de agosto de 2025 se llevaron a cabo las exequias del senador de la República y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que falleció en la madrugada del lunes, tras permanecer hospitalizado dos meses en la Fundación Santa Fe, Bogotá, tras un atentado en su contra.

En la homilía del cardenal Luis José Rueda, y en medio de su inocencia y sin comprender del todo la magnitud de la tragedia ocurrida, Alejandro, hijo del congresista, dejó una rosa que accidentalmente cayó al suelo. Su madre, María Claudia Tarazona, le avisó de lo sucedido; él, en un acto infantil, se tapó la boca y miró alrededor para ver si alguien lo había notado. Luego recogió la flor y la colocó nuevamente sobre el féretro.

Maria Claudia Tarazona cargó a
Maria Claudia Tarazona cargó a su hijo Alejandro Uribe, frente al féretro de Miguel Uribe Turbay - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Políticos y figuras del país hicieron presencia en el Congreso de la República para dar el último adiós al legislador y acompañar a su familia en este duro momento.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que no asistió, envió un mensaje a los allegados de Uribe Turbay, en particular, a Alejandro, hijo del congresista.

En su publicación expresó que espera que el pequeño siempre sienta de cerca el cariño de los colombianos. A propósito, sostuvo que como gobernantes no han sido capaces de entregar a él y a las nuevas generaciones un país sin violencia.

Andrés Julián Rendón se comprometió
Andrés Julián Rendón se comprometió a centrar esfuerzos para cumplir los sueños que tenía el senador y precandidato presidencial de construir una mejor Colombia - crédito @AndresJRendonC/X

“¡Ay Alejandro! Te hemos fallado como país, les estamos fallando a nuestros hijos. Hemos sido incapaces de darles, darnos, un país mejor”, escribió en sus redes sociales.

A su vez, se comprometió a centrar esfuerzos para cumplir los sueños que tenía Miguel Uribe de construir una mejor Colombia y destacó el gran vacío que deja su partida.

“Seguiremos trabajando, todos los días, para honrar los anhelos que tu papá tenía con Colombia. La ausencia de tu papá, Miguel Uribe Turbay, será inmensa. El amor de tu mamá y tu familia siempre estará. Espero sientas siempre de cerca el cariño de nosotros los Colombianos. Dios te acompañe y guíe siempre”.

Bajo la misma línea, Julián López Tenorio, presidente de la Cámara de Representantes, pidió perdón al menor, señalando que el país volvió a fallarle a su familia.

“Al hijo de Miguel, Alejandro, a ti, tan pequeño, inocente y frágil, en nombre de mi hijo Maximiliano, y el de todas las madres y padres de este país, te hablo con el corazón en la mano. Te pedimos perdón, porque nuestra sociedad, una vez más, no pudo proteger la vida de tu familia, en este caso la de tu padre”.

Y agregó: “Esta historia, Alejandro, que ha sembrado dolor en incontables hogares, debe terminar aquí. Hoy nuestro compromiso debe ser construir un país donde ningún hijo crezca con miedo, donde ninguna familia tema perder a un ser querido por causa de la violencia”.

Familiares, amigos y figuras políticas despidieron al senador asesinado en una ceremonia marcada por la entrega de la bandera nacional a su esposa, gesto que simbolizó respeto y memoria - crédito X

Al mensaje del presidente de la Cámara se sumó el gesto de respeto de Lidio García, presidente del Senado, que entregó la bandera de Colombia que cubría el féretro del senador Miguel Uribe Turbay a su esposa, María Claudia Tarazona, al finalizar la misa exequial.

Durante la ceremonia religiosa, García ya había manifestado su pesar con palabras que reflejaban el dolor compartido por el Congreso de la República. “Asistimos hoy, con el corazón desgarrado, a un acto que nos hiere en lo más hondo. En este recinto de las ideas, nos une el dolor para despedir a un amigo entrañable y a un luchador incansable”, expresó con voz firme ante los asistentes.

La entrega de la bandera fue uno de los momentos más conmovedores del homenaje. Tarazona, visiblemente afectada, recibió la insignia nacional entre lágrimas, acompañada por sus tres hijas, que también rompieron en llanto.

