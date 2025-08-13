Beéle reveló la última voluntad de su padre antes de morir: video hablando sobre su muerte se hizo viral

Última voluntad del padre de Beéle se vuelve viral tras su muerte - crédito Breyner Espectáculo / Instagram

Tras confirmarse la muerte de Breyner López, el padre del cantante Beéle, uno de los exponentes más reconocidos del género urbano, se empezaron a viralizar en las redes sociales unos clips, al parecer tomados de las redes sociales de Breyner, cuando en vida estaba interactuando con sus seguidores y hablando sobre temas personales, como su salud, su relación con su hijo y lo que esperaba que sucediera con él en caso de morir.

La noticia del fallecimiento se conoció el jueves 7 de agosto de 2025, cuando allegados a la familia confirmaron que falleció en Barranquilla debido a complicaciones de salud que venía enfrentando desde meses atrás.

La información fue revelada inicialmente por la cuenta de Instagram de Dímelo King, donde se aseguró que el padre del artista llevaba tiempo sometido a diversos tratamientos médicos para sobrellevar su delicado estado, pero no había logrado superar el percance.

Su fallecimiento ha generado gran tristeza entre sus seres queridos y fanáticos, los cuales han acompañado al intérprete de Loco e Inolvidable en este difícil momento, incluso a Cara, la expareja de Beéle, también le han llegado mensajes de condolencias.

Padre de Beéle falleció en Barranquilla tras complicaciones de salud - crédito dimeloking / Instagram

Es precisamente en medio del duelo que el video del señor comenzó a circular nuevamente en las redes sociales y rápidamente se han vuelto virales por los temas que estaba tocando.

En las imágenes, se le escucha hablar abiertamente de su salud y también sobre lo que deseaba que se hiciera con su cuerpo en caso de fallecer. Aunque no hay fecha clara de cuándo salieron a la luz esas declaraciones, pero para muchos se trata de un testimonio de su última voluntad.

“Lo que yo quería era que mi hijo triunfara en la música. Y lo logré. Ese es mi único sueño. Y si Dios me llega a llamar ahora mismo, le doy gracias a Dios porque yo logré mi objetivo, que lo que yo más quería era que mi hijo triunfara en la música y triunfó gracias a Dios. (...) Quiero que quede claro, para que todo el mundo sepa, mi familia, si me llego a morir, no me entierren, que me cremen y tiren las cenizas en el muelle de Puerto Colombia, eso es lo único que quiero”, expresó con firmeza don Breyner López.

En ese video, el hombre continuó su relato con una reflexión sobre la muerte, dejando claro que aunque no tenía prisa por partir, era consciente de que su salud estaba deteriorada, incluso, reveló el tratamiento que en ese momento le estaba practicando.

“Claro que yo no me voy a morir por ahora, yo me voy a morir cuando Dios quiera, no cuando yo quiera. Pero nadie sabe cuándo se va a morir, ni yo me quiero morir. Pero, yo creo que la tengo cerca, porque me están haciendo diálisis”.

El último deseo del padre de Beéle emociona a las redes: pide que sus cenizas sean esparcidas en el muelle de Puerto Colombia - crédito @yosoyfamosoclips/TikTok

Durante esa misma charla, el señor López se refirió a la relación que tenía con Beéle, pues se conocían que había conflictos entre ellos y que no sostenían un vínculo muy cercano, pero aprovechó el espacio para hablar de manera positiva y desearle lo mejor, mientras les dejaba una reflexión a los internautas.

“Aunque él está equivocado con la vida porque hace cosas bien erradas, pero yo no le digo nada y que él haga lo que quiera, ya él está mayorcito. Y que Dios lo bendiga y que lo siga bendiciendo. Ni tampoco quiero hablar de él, ni voy a hablar, pero donde quiera que esté quiero que Dios me los bendiga porque yo a mi hijo lo quiero mucho y lo amo, lo adoro. Es más, a veces me preocupo por él y me desespero y quiero saber de él, pero a veces no puedo hablar con él porque está ocupado. Bueno, el hecho es que, loco, pongan a sus familiares que tienen cerquita lo que más quieren y ayúdenlos, sáquenlos a pasear también", dijo el señor López en uno de los clips que están viralizando.

Hasta el momento Beéle no ha salido a decir nada respecto a los videos, pero días después de la lamentable pérdida, el cantante en un concierto dijo una frase cargada de sentimiento que, según muchos, estaría dedicada directamente a su progenitor.

“Ay papá, ahora sí es verdad, el tiempo se va volando, volando, el tiempo se va”, expresó el artista.

Última voluntad del padre de Beéle se vuelve viral en redes sociales - crédito @yosoyfamosoclips/TikTok

Sus palabras han sido interpretadas por muchos como una premonición, pues poco tiempo después de esta grabación perdió la vida a causa de su enfermedad. Sin embargo, por ahora no se ha confirmado públicamente si la familia de Beéle cumplirá con el deseo de esparcir sus cenizas en el icónico muelle de Puerto Colombia.

Mientras el artista continúa asimilando la pérdida, sus fanáticos y colegas de la industria le han enviado mensajes de apoyo y fortaleza, recordando que, al igual que sus canciones, la memoria de su padre permanecerá viva en el corazón de quienes lo quisieron.