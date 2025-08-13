Colombia

Beéle reveló la última voluntad de su padre antes de morir: video hablando sobre su muerte se hizo viral

Un clip muestra al padre del artista expresando su voluntad de descansar en un lugar especial en Puerto Colombia, y reconociendo cuál era su sueño con su hijo

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Última voluntad del padre de
Última voluntad del padre de Beéle se vuelve viral tras su muerte - crédito Breyner Espectáculo / Instagram

Tras confirmarse la muerte de Breyner López, el padre del cantante Beéle, uno de los exponentes más reconocidos del género urbano, se empezaron a viralizar en las redes sociales unos clips, al parecer tomados de las redes sociales de Breyner, cuando en vida estaba interactuando con sus seguidores y hablando sobre temas personales, como su salud, su relación con su hijo y lo que esperaba que sucediera con él en caso de morir.

La noticia del fallecimiento se conoció el jueves 7 de agosto de 2025, cuando allegados a la familia confirmaron que falleció en Barranquilla debido a complicaciones de salud que venía enfrentando desde meses atrás.

La información fue revelada inicialmente por la cuenta de Instagram de Dímelo King, donde se aseguró que el padre del artista llevaba tiempo sometido a diversos tratamientos médicos para sobrellevar su delicado estado, pero no había logrado superar el percance.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Su fallecimiento ha generado gran tristeza entre sus seres queridos y fanáticos, los cuales han acompañado al intérprete de Loco e Inolvidable en este difícil momento, incluso a Cara, la expareja de Beéle, también le han llegado mensajes de condolencias.

Padre de Beéle falleció en
Padre de Beéle falleció en Barranquilla tras complicaciones de salud - crédito dimeloking / Instagram

Es precisamente en medio del duelo que el video del señor comenzó a circular nuevamente en las redes sociales y rápidamente se han vuelto virales por los temas que estaba tocando.

En las imágenes, se le escucha hablar abiertamente de su salud y también sobre lo que deseaba que se hiciera con su cuerpo en caso de fallecer. Aunque no hay fecha clara de cuándo salieron a la luz esas declaraciones, pero para muchos se trata de un testimonio de su última voluntad.

Lo que yo quería era que mi hijo triunfara en la música. Y lo logré. Ese es mi único sueño. Y si Dios me llega a llamar ahora mismo, le doy gracias a Dios porque yo logré mi objetivo, que lo que yo más quería era que mi hijo triunfara en la música y triunfó gracias a Dios. (...) Quiero que quede claro, para que todo el mundo sepa, mi familia, si me llego a morir, no me entierren, que me cremen y tiren las cenizas en el muelle de Puerto Colombia, eso es lo único que quiero”, expresó con firmeza don Breyner López.

En ese video, el hombre continuó su relato con una reflexión sobre la muerte, dejando claro que aunque no tenía prisa por partir, era consciente de que su salud estaba deteriorada, incluso, reveló el tratamiento que en ese momento le estaba practicando.

“Claro que yo no me voy a morir por ahora, yo me voy a morir cuando Dios quiera, no cuando yo quiera. Pero nadie sabe cuándo se va a morir, ni yo me quiero morir. Pero, yo creo que la tengo cerca, porque me están haciendo diálisis”.

El último deseo del padre de Beéle emociona a las redes: pide que sus cenizas sean esparcidas en el muelle de Puerto Colombia - crédito @yosoyfamosoclips/TikTok

Durante esa misma charla, el señor López se refirió a la relación que tenía con Beéle, pues se conocían que había conflictos entre ellos y que no sostenían un vínculo muy cercano, pero aprovechó el espacio para hablar de manera positiva y desearle lo mejor, mientras les dejaba una reflexión a los internautas.

Aunque él está equivocado con la vida porque hace cosas bien erradas, pero yo no le digo nada y que él haga lo que quiera, ya él está mayorcito. Y que Dios lo bendiga y que lo siga bendiciendo. Ni tampoco quiero hablar de él, ni voy a hablar, pero donde quiera que esté quiero que Dios me los bendiga porque yo a mi hijo lo quiero mucho y lo amo, lo adoro. Es más, a veces me preocupo por él y me desespero y quiero saber de él, pero a veces no puedo hablar con él porque está ocupado. Bueno, el hecho es que, loco, pongan a sus familiares que tienen cerquita lo que más quieren y ayúdenlos, sáquenlos a pasear también", dijo el señor López en uno de los clips que están viralizando.

Hasta el momento Beéle no ha salido a decir nada respecto a los videos, pero días después de la lamentable pérdida, el cantante en un concierto dijo una frase cargada de sentimiento que, según muchos, estaría dedicada directamente a su progenitor.

Ay papá, ahora sí es verdad, el tiempo se va volando, volando, el tiempo se va”, expresó el artista.

Última voluntad del padre de Beéle se vuelve viral en redes sociales - crédito @yosoyfamosoclips/TikTok

Sus palabras han sido interpretadas por muchos como una premonición, pues poco tiempo después de esta grabación perdió la vida a causa de su enfermedad. Sin embargo, por ahora no se ha confirmado públicamente si la familia de Beéle cumplirá con el deseo de esparcir sus cenizas en el icónico muelle de Puerto Colombia.

Mientras el artista continúa asimilando la pérdida, sus fanáticos y colegas de la industria le han enviado mensajes de apoyo y fortaleza, recordando que, al igual que sus canciones, la memoria de su padre permanecerá viva en el corazón de quienes lo quisieron.

Temas Relacionados

Breyner LópezBeélePapá de BeéleMuerte papá de BeéleColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Científicos colombianos hallaron microplásticos en placentas humanas: así es la inédita investigación

El estudio alerta la exposición a estos contaminantes desde el vientre materno y plantea interrogantes sobre el consumo de plástico y sus efectos

Científicos colombianos hallaron microplásticos en

Diputado de Santander denuncia amenazas del Clan del Golfo contra él, su familia y líderes sociales en Barrancabermeja

Torres lidera mesas de diálogo para la paz urbana, pero las amenazas del Clan del Golfo ponen en riesgo su labor y la seguridad regional

Diputado de Santander denuncia amenazas

Desaparición Tatiana Hernández en Cartagena: mamá contó que les han pedido hasta $30 millones por la entrega de la médica

Se cumplen cuatro meses desde la última vez que se vio a la joven de 23 años, en el sector de Los Espolones, en el barrio Bocagrande

Desaparición Tatiana Hernández en Cartagena:

Blessd se convirtió en socio de un equipo de la Liga española: ahora el antioqueño tiene dos clubes en Europa

El cantante antioqueño sigue apostando por otros proyectos fuera de la música y sumó su nombre a otro histórico club español para impulsar una iniciativa que busca inspirar a jóvenes

Blessd se convirtió en socio

Carolina Sanín criticó la decisión de la familia de Miguel Uribe de que no estuviera Gustavo Petro en las exequias: “Es un gesto de belicosidad”

La ausencia del mandatario en el acto fúnebre, confirmada por el ministro del Interior, generó críticas de la escritora, quien calificó la medida como un acto hostil

Carolina Sanín criticó la decisión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

A empleada de una joyería

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada habló del error

Alejandro Estrada habló del error que cometió con Dominica Duque y que ya había repetido con Nataly Umaña: “No escuché”

Blessd se convirtió en socio de un equipo de la Liga española: ahora el antioqueño tiene dos clubes en Europa

Camilo Cifuentes, el ‘influenciador anónimo’, lanzó advertencia a sus seguidores como a emprendedores: “Es una pelea todos los días”

Esto quería el papá de Beéle que pasara con él después de su fallecimiento: video viral del señor hablando sobre su posible muerte y del cantante

Valentina Taguado explicó el motivo por el que actualmente no tiene una relación sentimental: “El amor no se busca”

Deportes

Cuando será el duelo por

Cuando será el duelo por la Copa de Europa entre el Benfica, de Richard Ríos, y el Fenerbahçe, de Jhon Jáder Durán

Jhon Jáder Durán habló tras su lesión y dio parte de tranquilidad en el partido del Fenerbahçe ante Feyenoord por la Copa de Europa: “No hay que preocuparse”

Javier Gandolfi habló sobre los dos tiros penales errados por Edwin Cardona en el Nacional vs. São Paulo: “Hay que pensar en lo que viene”

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

Jugador de São Paulo se burló de Edwin Cardona, tras el segundo penalti errado en el partido de la Copa Libertadores