Envían a la cárcel a mujer que habría obligado a su nieta a tener relaciones sexuales con un docente universitario en Barranquilla: no aceptó cargos

La mujer no aceptó cargos, pero fue enviada a prisión - crédito Policía Barranquilla

La captura de Ingrid María Meza Cantillo, de 59 años, se produjo en medio de una investigación motivada por las sospechas de los vecinos del barrio Evaristo Sourdís en Barranquilla, quienes alertaron a las autoridades sobre comportamientos anómalos en su residencia.

La intervención de los agentes de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió su detención, luego de confirmar que la menor víctima frecuentaba el lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación señala que Meza Cantillo facilitó y lucró económicamente con los encuentros entre la adolescente y hombres adultos, recibiendo dinero a cambio, lo que condujo a su imputación por proxenetismo con menor de edad agravado, acceso carnal violento agravado y explotación sexual comercial de menores.

El caso tomó fuerza tras conocerse que la menor, de 13 años, acudió a un centro médico debido a complicaciones de salud donde le detectaron una enfermedad de transmisión sexual.

Este hallazgo puso en marcha el protocolo de protección infantil, proporcionando evidencia fundamental a la investigación en curso.

Las indagaciones permitieron comprobar que la adolescente era entregada por su abuela a Pablo Rambal Pacheco, docente de la Universidad del Atlántico, quien presuntamente abusó sexualmente de la menor de manera reiterada, en un periodo comprendido entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Por estos hechos, un juez ordenó prisión preventiva tanto para Meza Cantillo como para Rambal Pacheco. La Fiscalía les imputó los mismos delitos; en el caso de Rambal Pacheco, la acusación se formuló en calidad de autor material de los hechos.

El operativo que llevó a ambas detenciones incluyó la revisión de llamadas y mensajes, además de la recolección de testimonios que confirmaron la continua presencia de hombres en la vivienda donde se producían los abusos. A pesar de la contundencia de las pruebas, los dos implicados se negaron a aceptar los cargos ante el juez.

Mientras tanto, la investigación continúa en busca de más víctimas o posibles involucrados en esta red de explotación sexual. Las autoridades hicieron hincapié en que la colaboración ciudadana y la denuncia oportuna fueron esenciales para la intervención, destacando la relevancia de actuar rápidamente frente a sospechas de delitos que vulneran los derechos de menores de edad.