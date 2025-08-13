Colombia

Envían a la cárcel a mujer que habría obligado a su nieta a tener relaciones sexuales con un docente universitario en Barranquilla: no aceptó cargos

El juez envió a prisión a Ingrid María Meza Cantillo, de 59 años, tras ser señalada de proxenetismo agravado y explotación sexual de una menor de 13 años en la capital del Atlántico

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
La mujer no aceptó cargos,
La mujer no aceptó cargos, pero fue enviada a prisión - crédito Policía Barranquilla

La captura de Ingrid María Meza Cantillo, de 59 años, se produjo en medio de una investigación motivada por las sospechas de los vecinos del barrio Evaristo Sourdís en Barranquilla, quienes alertaron a las autoridades sobre comportamientos anómalos en su residencia.

La intervención de los agentes de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió su detención, luego de confirmar que la menor víctima frecuentaba el lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación señala que Meza Cantillo facilitó y lucró económicamente con los encuentros entre la adolescente y hombres adultos, recibiendo dinero a cambio, lo que condujo a su imputación por proxenetismo con menor de edad agravado, acceso carnal violento agravado y explotación sexual comercial de menores.

El caso tomó fuerza tras conocerse que la menor, de 13 años, acudió a un centro médico debido a complicaciones de salud donde le detectaron una enfermedad de transmisión sexual.

Este hallazgo puso en marcha el protocolo de protección infantil, proporcionando evidencia fundamental a la investigación en curso.

Las indagaciones permitieron comprobar que la adolescente era entregada por su abuela a Pablo Rambal Pacheco, docente de la Universidad del Atlántico, quien presuntamente abusó sexualmente de la menor de manera reiterada, en un periodo comprendido entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Por estos hechos, un juez ordenó prisión preventiva tanto para Meza Cantillo como para Rambal Pacheco. La Fiscalía les imputó los mismos delitos; en el caso de Rambal Pacheco, la acusación se formuló en calidad de autor material de los hechos.

El operativo que llevó a ambas detenciones incluyó la revisión de llamadas y mensajes, además de la recolección de testimonios que confirmaron la continua presencia de hombres en la vivienda donde se producían los abusos. A pesar de la contundencia de las pruebas, los dos implicados se negaron a aceptar los cargos ante el juez.

Mientras tanto, la investigación continúa en busca de más víctimas o posibles involucrados en esta red de explotación sexual. Las autoridades hicieron hincapié en que la colaboración ciudadana y la denuncia oportuna fueron esenciales para la intervención, destacando la relevancia de actuar rápidamente frente a sospechas de delitos que vulneran los derechos de menores de edad.

Temas Relacionados

Explotaicón sexual BarranquillaIngrid María Meza CantilloBarranquillaAbuso sexual menor de edadAtlánticoColombia-noticias

Más Noticias

Conozca el municipio antioqueño que rinde homenaje a un expresidente colombiano: queda a dos horas de Medellín

El municipio, que se destaca por su variedad de climas, rutas ecológicas y patrimonio arquitectónico, es una opción para quienes buscan naturaleza, historia y un buen descanso

Conozca el municipio antioqueño que

Nicolás Maduro llamó “hombre honesto” a Gustavo Petro después del apoyo recibido frente a la recompensa ofrecida por Estados Unidos

El líder del régimen chavista elogió la ética del presidente Gustavo Petro y propuso reforzar la cooperación contra el delito ante la nueva recompensa internacional

Nicolás Maduro llamó “hombre honesto”

EN VIVO: Funeral de Miguel Uribe Turbay, hoy 13 de agosto: comienza la misa en la Catedral Primada de Colombia

El féretro con el cuerpo del senador y precandidato presidencial asesinado, Miguel Uribe, será trasladado al Cementerio Central de Bogotá este miércoles 13 de agosto

EN VIVO: Funeral de Miguel

Así se despidió María Claudia Tarazona de Miguel Uribe Turbay durante sus honras fúnebres: “Eres el amor de mi vida”

El senador y precandidato presidencial murió luego de una larga lucha por sobrevivir tras el atentado del 7 de junio, un asesinato que ha generado conmoción en la política y la sociedad colombiana

Así se despidió María Claudia

Denunciaron en redes que el perro atropellado por un ciclista en la etapa final de la Vuelta a Colombia 2025 murió

Este caso abrió el debate sobre las medidas que se deben tomar por parte de las organizaciones que lideran la realización de eventos deportivos no solo en la capital, sino en todo el país

Denunciaron en redes que el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

A empleada de una joyería

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante de ‘El Desafío’, que

Exparticipante de ‘El Desafío’, que hacía contenido para adultos, asegura que quiere ser predicador: “Dios vino por su pueblo y yo me he quedado”

Ornella Sierra contó detalles de cuando trabajó en un ‘call center’: una de las épocas más tóxicas de su vida

Alejandro Estrada habló del error que cometió con Dominica Duque y que ya había repetido con Nataly Umaña: “No escuché”

Blessd se convirtió en socio de un equipo de la Liga española: ahora el antioqueño tiene dos clubes en Europa

Camilo Cifuentes, el ‘influenciador anónimo’, lanzó advertencia a sus seguidores como a emprendedores: “Es una pelea todos los días”

Deportes

Cuando será el duelo por

Cuando será el duelo por la Copa de Europa entre el Benfica, de Richard Ríos, y el Fenerbahçe, de Jhon Jáder Durán

Jhon Jáder Durán habló de su lesión y del partido del Fenerbahçe ante Feyenoord por la Copa de Europa: “No hay que preocuparse”

Javier Gandolfi habló sobre los dos tiros penales errados por Edwin Cardona en el Nacional vs. São Paulo: “Hay que pensar en lo que viene”

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

Jugador de São Paulo se burló de Edwin Cardona, tras el segundo penalti errado en el partido de la Copa Libertadores