Capturan al presunto abusador de joven de 20 años en Cisneros, Buenaventura: su brutal agresión quedó registrada en video

En la tarde del martes 12 de agosto, se conoció la captura de Stevan Riascos Hernández, señalado como el presunto responsable de una violenta agresión sexual y física contra una joven de 20 años en el corregimiento de Cisneros, en Buenaventura (Valle del Cauca).

El procedimiento judicial se realizó en el barrio Popular de Tuluá, en el centro del departamento, a donde se trasladó, presuntamente, en un intento de huir de las autoridades que lo buscaban tras conocerse el macabro hecho.

El detenido quedó bajo la custodia de las autoridades mientras avanza el proceso judicial por los delitos de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento.

Así ocurrieron los hechos

El ataque, que se conoció a través de redes sociales mediante la divulgación de videos de cámaras de seguridad, desató una ola de indignación a nivel nacional.

En el material audiovisual se observa a la víctima desnuda intentando huir por las escaleras de un hotel, frecuentado por camioneros y conductores de carga pesada, mientras el hombre la empuja salvajemente; luego, la sujeta del cabello y la obliga a regresar a la habitación, prácticamente arrastrada.

La investigación de la Policía del Valle del Cauca estableció que Riascos Hernández, de 25 años, trasladó a la joven hasta un hotel bajo manipulaciones, donde permanecieron durante varias horas.

Durante ese lapso, la víctima fue sometida a toda clase de vejámenes que la dejaron gravemente herida, razón por la que fue internada en un centro médico para su recuperación. La joven denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió activar los protocolos de atención e iniciar el proceso de búsqueda del presunto responsable.

A pesar de versiones ampliamente difundidas en redes sociales sobre una posible recompensa para ubicar al señalado agresor, la Policía del Valle del Cauca desmintió formalmente tal información. La víctima, cuya identidad permanece reservada para proteger su integridad, actualmente recibe acompañamiento institucional y apoyo especializado.

El agresor era habitante ampliamente conocido de Cisneros

La brutalidad del acto impactó a la comunidad e impulsó a numerosos habitantes de Buenaventura a organizar varias jornadas de protesta entre el 10 y 11 de agosto.

Las marchas en Buenaventura contaron con una importante participación de mujeres y colectivos sociales. En las manifestaciones, el mensaje principal exigía justicia y garantías de seguridad para las mujeres del municipio: “No queremos más agresiones, ni en Cisneros, ni en Buenaventura, ni en Colombia”, fue el mensaje unánime que destacaron los manifestantes, citado por Voces del Pacífico.

Durante las protestas también surgieron nuevas denuncias en contra de Riascos Hernández. Una mujer participante de la marcha indicó: “Esto no solamente le pasó a ella, le pasaron a tres niñas más, a una embarazada. La verdad, pues yo les pido de todo corazón, por mí, por mis hermanas, por todos, que por favor, esto se haga justicia y que no más casos queden en impune. Eso es todo”. Esta vocera agregó que las otras víctimas serían una joven de 19 años y una menor de edad residentes de Loboguerrero.

Por su parte, el Consejo Comunitario de Cisneros, a través de su vocero Mauricio Plaza, expresó que el presunto agresor era un joven conocido en la comunidad y que nunca mostró comportamientos sospechosos.

Plaza declaró al medio citado: “(...) Era un joven que siempre lo veíamos en buenos modales (...) pero no sabemos ni conocíamos lo que podía suceder o qué podía estar sucediendo en medio de esta situación con alguien”.

La Fiscalía y la Policía han mantenido contacto con la víctima y anunciaron la continuidad de la investigación para esclarecer los hechos y avanzar en las otras posibles denuncias presentadas en las últimas horas.