Colombia

Capturan al presunto abusador de joven de 20 años en Cisneros, Buenaventura: su brutal agresión quedó registrada en video

El procedimiento judicial se realizó en el barrio Popular de Tuluá, en el centro del departamento, a donde se trasladó, presuntamente, en un intento de huir de las autoridades que lo buscaban tras conocerse el macabro video

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
El hombre no habría respetado la decisión de la mujer y la tomó por la fuerza - crédito @MelyMunera / X

En la tarde del martes 12 de agosto, se conoció la captura de Stevan Riascos Hernández, señalado como el presunto responsable de una violenta agresión sexual y física contra una joven de 20 años en el corregimiento de Cisneros, en Buenaventura (Valle del Cauca).

El procedimiento judicial se realizó en el barrio Popular de Tuluá, en el centro del departamento, a donde se trasladó, presuntamente, en un intento de huir de las autoridades que lo buscaban tras conocerse el macabro hecho.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El detenido quedó bajo la custodia de las autoridades mientras avanza el proceso judicial por los delitos de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento.

El presunto criminal fue capturado
El presunto criminal fue capturado en el barrio Popular, en Tuluá - crédito TV Noticias Buenaventura/Facebook

Así ocurrieron los hechos

El ataque, que se conoció a través de redes sociales mediante la divulgación de videos de cámaras de seguridad, desató una ola de indignación a nivel nacional.

En el material audiovisual se observa a la víctima desnuda intentando huir por las escaleras de un hotel, frecuentado por camioneros y conductores de carga pesada, mientras el hombre la empuja salvajemente; luego, la sujeta del cabello y la obliga a regresar a la habitación, prácticamente arrastrada.

La investigación de la Policía del Valle del Cauca estableció que Riascos Hernández, de 25 años, trasladó a la joven hasta un hotel bajo manipulaciones, donde permanecieron durante varias horas.

Durante ese lapso, la víctima fue sometida a toda clase de vejámenes que la dejaron gravemente herida, razón por la que fue internada en un centro médico para su recuperación. La joven denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió activar los protocolos de atención e iniciar el proceso de búsqueda del presunto responsable.

La comunidad marchó para exigir
La comunidad marchó para exigir justicia en este caso - crédito Voces Del Pacifico / Facebook

A pesar de versiones ampliamente difundidas en redes sociales sobre una posible recompensa para ubicar al señalado agresor, la Policía del Valle del Cauca desmintió formalmente tal información. La víctima, cuya identidad permanece reservada para proteger su integridad, actualmente recibe acompañamiento institucional y apoyo especializado.

El agresor era habitante ampliamente conocido de Cisneros

La brutalidad del acto impactó a la comunidad e impulsó a numerosos habitantes de Buenaventura a organizar varias jornadas de protesta entre el 10 y 11 de agosto.

Las marchas en Buenaventura contaron con una importante participación de mujeres y colectivos sociales. En las manifestaciones, el mensaje principal exigía justicia y garantías de seguridad para las mujeres del municipio: “No queremos más agresiones, ni en Cisneros, ni en Buenaventura, ni en Colombia”, fue el mensaje unánime que destacaron los manifestantes, citado por Voces del Pacífico.

Durante las protestas también surgieron nuevas denuncias en contra de Riascos Hernández. Una mujer participante de la marcha indicó: “Esto no solamente le pasó a ella, le pasaron a tres niñas más, a una embarazada. La verdad, pues yo les pido de todo corazón, por mí, por mis hermanas, por todos, que por favor, esto se haga justicia y que no más casos queden en impune. Eso es todo”. Esta vocera agregó que las otras víctimas serían una joven de 19 años y una menor de edad residentes de Loboguerrero.

La ciudadanía pide que el
La ciudadanía pide que el agresor de la afectada pague por lo que hizo - crédito Voces Del Pacifico / Facebook

Por su parte, el Consejo Comunitario de Cisneros, a través de su vocero Mauricio Plaza, expresó que el presunto agresor era un joven conocido en la comunidad y que nunca mostró comportamientos sospechosos.

Plaza declaró al medio citado: “(...) Era un joven que siempre lo veíamos en buenos modales (...) pero no sabemos ni conocíamos lo que podía suceder o qué podía estar sucediendo en medio de esta situación con alguien”.

La Fiscalía y la Policía han mantenido contacto con la víctima y anunciaron la continuidad de la investigación para esclarecer los hechos y avanzar en las otras posibles denuncias presentadas en las últimas horas.

Temas Relacionados

Abuso sexualStevan Riascos HernándezCisnerosBuenaventuraTuluáValle del Cauca

Más Noticias

Melina Ramírez se sinceró sobre el impacto emocional que tuvo por la separación de Mateo Carvajal durante su embarazo

El fin de su relación la llevó a buscar fortaleza interna y enfocarse en ofrecer un entorno estable a su hijo, Salvador

Melina Ramírez se sinceró sobre

Centro Democrático reaccionó a las amenazas a Fico Gutiérrez y a tres concejales de Medellín: exigió medidas urgentes para garantizar seguridad

El partido declarado en oposición al presidente de la República, Gustavo Petro, expresó su preocupación por las informaciones que hablan de la planeación de ataques en contra del alcalde de la capital antioqueña, apoyado por esta colectividad, además de tres cabildantes pertenecientes a sus filas

Centro Democrático reaccionó a las

Familia Llano pidió a la Fiscalía archivar investigación contra Francisco de Roux por encubrimiento

La familia afectada por abusos en el Colegio Mayor de San Bartolomé solicitó al ente acusador cerrar la investigación contra De Roux y otros sacerdotes, argumentando que el acto de perdón público fue suficiente

Familia Llano pidió a la

Katherine Miranda se sumó a los llamados a Gustavo Petro por desescalar el lenguaje: “Las palabras importan”

La representante le habló directamente al presidente y lo invitó a comprender la importancia de sus palabras como inquilino de la Casa de Nariño

Katherine Miranda se sumó a

Mató a su hermano por una casa que su papá les dejó como herencia y que les generaba $8 millones de ganancias al mes: “Lo había amenazado de muerte”

El fallo judicial estableció el monto de la condena para el asesino, pero la familia no quedó satisfecha con la sentencia: este es el relato de la esposa de la víctima

Mató a su hermano por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Melina Ramírez se sinceró sobre

Melina Ramírez se sinceró sobre el impacto emocional que tuvo por la separación de Mateo Carvajal durante su embarazo

Los 10 videos en YouTube que son tendencia en Colombia este día

Streamer Mr. Stiven le regaló una motocicleta nueva a un repartidor de Rappi en Medellín: pasó la meta de entregas

Lucas Arnau será el jurado internacional en la nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’ Ecuador

Así fue la reacción de Alejandro Estrada cuando le preguntaron por la participación de su ex Dominica Duque en el ‘After de MasterChef’: “No he visto casi”

Deportes

EN VIVO l Nacional vs.

EN VIVO l Nacional vs. São Paulo: los Verdolagas reciben al Tricolor por la ida de los octavos de la Copa Libertadores

Fluminense oficializó el reemplazo de Jhon Arias: ficharon a figura colombiana de la MLS

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord

Atlético Nacional vs. São Paulo, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

Así fue el reencuentro entre Duván Vergara y “Polilla” da Silva, referentes del América de Cali: “Lo quiero mucho”