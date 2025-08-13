Alejandro Estrada habló del error que cometió con Dominica Duque y que ya había repetido con Nataly Umaña: “No escuché”

Alejandro Estrada expuso las razones por las que se tomará un tiempo prudente antes de iniciar una relación sentimental luego de haber terminado con Dominica Duque - crédito @alejoestrada/Instagram

Alejandro Estrada abrió su corazón y admitió que haber iniciado un noviazgo con Dominica Duque, a quien conoció dentro del reality Masterchef Celebrity Colombia 2025, sin haberse dado el espacio suficiente de curar las heridas que le había dejado el fin de su matrimonio fue un error que ya había cometido en anteriores relaciones.

El actor y empresario cucuteño reconoció que al no haberse dado ese tiempo prudente afectó su romance con la presentadora paisa, aunque reiteró que con ella todo quedó en los mejores términos y según no causó afectaciones.

“Descubrir eso ha sido fantástico”, confesó Alejandro Estrada al referirse al proceso de introspección que ha emprendido tras el fin de su relación con la periodista Dominica Duque.

El actor colombiano, en diálogo con los presentadores de Buen Día Colombia, compartió cómo la soledad le ha permitido identificar heridas propias y aspectos personales que requieren atención, más allá de las causas inmediatas de la ruptura.

En sus palabras, la experiencia de estar solo le ha revelado que “uno también tiene muchas cosas por solucionar, por sanar, sobre todo del pasado”.

La noticia principal, según relató Estrada en la entrevista con el programa matutino, es su decisión de pausar la vida en pareja para priorizar el bienestar emocional y la sanación interna.

Este periodo de reflexión, lejos de ser un simple distanciamiento, se ha convertido en un ejercicio consciente de autodescubrimiento y aceptación, donde el actor reconoce la importancia de asumir la responsabilidad personal en el desenlace de sus relaciones.

Estrada subrayó el papel determinante que ha tenido la psicología en su vida. Reveló que desde hace más de 16 años cuenta con el acompañamiento de una psicóloga clínica y familiar, una relación profesional que comenzó en su infancia y que ha sido fundamental para comprender sus emociones y evitar la repetición de patrones dañinos.

“Desde pequeño me ha gustado mucho ir al psicólogo, y cuento con una psicóloga clínica y familiar que me acompaña desde hace 16 años”, explicó, destacando cómo este apoyo le ha permitido aprender de sus errores y crecer emocionalmente.

Alejandro Estrada reveló que tras terminar su relación con Dominica Duque aprendió la lección de no repetir errores del pasado

El actor relató que, a lo largo de sus experiencias sentimentales, su psicóloga le advirtió reiteradamente sobre la necesidad de sanar antes de iniciar una nueva relación.

“No se puede meter en ya en otra relación. Tiene que sanar usted lo que pasó en la anterior antes de entregarse a otra persona”, le aconsejaba. Estrada admitió que en ocasiones anteriores no siguió este consejo, pero en esta etapa decidió finalmente hacerle caso, convencido de que solo así podría construir vínculos más sanos.

Durante la conversación con el matutino del Canal RCN, Estrada reflexionó sobre la tendencia habitual a responsabilizar a la pareja por los problemas de la relación. Reconoció que, al quedarse solo, comprendió la importancia de mirar hacia el pasado y trabajar en las propias heridas. “Primero que normalmente cometemos el error de culpar a la otra persona... Y me doy cuenta estando solo que uno también tiene muchas cosas por solucionar, por sanar, sobre todo del pasado”, afirmó, evidenciando una autocrítica poco frecuente en figuras públicas.

El actor insistió en que el autoconocimiento es indispensable para evitar dañar a otros y para no repetir errores. “Sí tenemos que conocernos para darnos cuenta que también cometemos errores”, sostuvo, y añadió que, aunque no se considera responsable de haber herido a alguien, reconoce la necesidad de examinarse con honestidad. Esta postura, según Estrada, es clave para poder abrirse de nuevo al amor sin arrastrar cargas emocionales no resueltas.

Finalmente, Estrada alentó a quienes atraviesan rupturas sentimentales a aprovechar ese tiempo para la introspección, el perdón y la sanación. Subrayó que no se puede iniciar una relación nueva de manera saludable sin haber trabajado lo que quedó pendiente de la anterior. “No se puede entrar bien en una relación nueva sin haber trabajado lo que quedó de la anterior”, expresó, reafirmando su compromiso con el amor propio y la salud emocional como prioridades antes de volver a entregarse a otra persona.