Alejandra Azcárate contestó las críticas por mensaje sobre la muerte de Miguel Uribe: “Hay unos cursos excelentes en el Sena de comprensión de lectura”

Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal del debate político tras la publicación de un mensaje por parte de la actriz y comediante Alejandra Azcárate.

La reacción de Azcárate generó amplia repercusión en diversas plataformas, provocando respuestas tanto de apoyo como de rechazo entre usuarios y figuras políticas, debido a un mensaje en el que hablaba de la muerte del senador Miguel Uribe.

Debido a los cuestionamientos a su publicación, tiempo después Alejandra Azcárate respondió a las críticas que recibió por su mensaje acerca de la muerte de Miguel Uribe. Frente a los cuestionamientos, la actriz y comediante manifestó: “Hay unos cursos excelentes en el Sena de comprensión de lectura”.

Y es que el mensaje de Azcárate que provocó reacciones y comentarios de figuras políticas colombianas, la comediante expresó una posición crítica hacia quienes pusieron en duda el atentado contra Miguel Uribe y vinculó la indignación social tras su muerte con la participación política “nos conduce a las urnas para exterminar a la plaga”, dijo en su mensaje.

La contundencia de sus palabras alimentó la polarización en el ambiente digital.

“A todos los enajenados que dijeron que el atentado a Miguel Uribe había sido un montaje, hoy su muerte los invita al silencio. A nosotros, por el contrario, su asesinato nos amplifica la voz a través de la indignación y nos conduce a las urnas para exterminar a la plaga”, escribió en su cuenta de X Azcárate.

Tras la polémica por su primer mensaje sobre la muerte de Miguel Uribe, Alejandra Azcárate publicó una nueva respuesta para aclarar el contenido de sus palabras.

Azcárate explicó que al referirse a “la plaga” no apuntaba a un grupo en particular, sino que en su opinión ese término describe a los políticos corruptos.

Además, sugirió que quienes se sintieron aludidos por su comentario lo hicieron por iniciativa propia. “Hay unos cursos excelentes en el Sena de comprensión de lectura. Para mí la plaga son los políticos corruptos pero si tú voluntariamente quieres incluirte, adelante”, escribió en su publicación de la red social X (antes Twitter).

Y es que, congresistas afines al Gobierno nacional respondieron al mensaje de Alejandra Azcárate, en el que afirmó que era necesario “exterminar a la plaga”.

La senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, fue una de las voces críticas y señaló que declaraciones como la de Azcárate reflejan actitudes de superioridad y pueden potenciar la polarización y la violencia en el país.

“La señora que recorrió los sótanos del infierno dice públicamente que hay que exterminar a la plaga. Así es la derecha, un sector de la sociedad que se cree superior al resto, que se creen de sangre azul, reyezuelos y de la élite, ellos se conciben como los supremos. ¡Qué vergüenza! Tantas tragedias en Colombia y ellos queriendo exterminar a la gente. Cuánta paz les hace falta", escribió por medio de su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Sexta del Senado de la República.

También la senadora Esmeralda Hernández respondió al mensaje de Alejandra Azcárate señalando que el uso de términos como “exterminar a la plaga” no contribuye a la reconciliación nacional. Hernández destacó la importancia de buscar la sanación en un país marcado por el dolor y llamó a construir una democracia capaz de reconocer la diferencia sin recurrir a expresiones violentas.

“Exterminar a la plaga”, dice Azcárate, como si el exterminio fuera una receta de unidad. Un país herido necesita sanar; una democracia debe ser posible en medio de la diferencia sin validar ninguna forma de violencia. La gente de bien creyendo que el pueblo es plaga", dijo la congresista perteneciente a la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico.

En cuanto a Alejandra Azcarate, en otro de sus mensajes con respecto a la muerte de Miguel Uribe dijo lo siguiente: “DOLOR, dolor en mayúsculas y con todas sus letras. Fe, aceptación y perdón es el único camino que hoy le queda a la familia de Miguel Uribe para poder sobrevivir. Mi solidaridad absoluta”.