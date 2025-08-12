Tras el aumento de casos de abuso de menores en colegios de Bogotá, Procuraduría adelanta investigación

Procuraduría pone la lupa por aumento de casos de abuso de menores en colegios públicos de Bogotá - crédito X

La cifra de denuncias por delitos sexuales revelada por la Secretaría Distrital de Educación refleja que más de la mitad de los casos reportados en Bogotá ocurren dentro de instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

Este escenario llevó a la Procuraduría a conformar una mesa de trabajo en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Secretaría de Educación del Distrito y la Personería Distrital, con el fin de analizar la actual respuesta institucional y fortalecer las estrategias de protección, acompañamiento y prevención.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó la Secretaría de Educación, de un total de 6.997 denuncias registradas en Bogotá, el 51,13% —equivalente a 3.577 casos— se presentan en colegios.

Ante esta situación, la Procuraduría recordó que la entidad “ya informó sobre los canales de comunicación activos y la forma de atender los casos, las problemáticas que a la fecha se han presentado ante este tipo de situaciones”, lo que incluye rutas específicas de atención tanto para víctimas como para las comunidades escolares involucradas.

Procuraduría pone la lupa por aumento de casos de abuso de menores en colegios públicos de Bogotá - crédito Colprensa/Sergio Acero

Por su parte, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción destacó a través de un comunicado que, en cumplimiento de su función preventiva, se ha solicitado a las autoridades competentes informar concretamente “acerca de estrategias, planes y rutas de atención establecidas para los infantes, las familias y las instituciones educativas ante un presunto caso de abuso o acoso sexual en los colegios de la ciudad”.

El Ministerio Público señaló además que reforzará el seguimiento a esta problemática, con el objetivo de contribuir en “las medidas de prevención dirigidas a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Las entidades participantes de la mesa continuarán coordinando acciones para garantizar entornos escolares seguros y avanzar en la erradicación de cualquier forma de violencia contra la infancia en el entorno educativo.