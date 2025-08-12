Colombia

Tras el aumento de casos de abuso de menores en colegios de Bogotá, Procuraduría adelanta investigación

El organismo de control pidió información a la alcaldía de Bogotá, el Icbf y otras entidades, para prevenir nuevos casos y proteger a los menores en la capital

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Procuraduría pone la lupa por
Procuraduría pone la lupa por aumento de casos de abuso de menores en colegios públicos de Bogotá - crédito X

La cifra de denuncias por delitos sexuales revelada por la Secretaría Distrital de Educación refleja que más de la mitad de los casos reportados en Bogotá ocurren dentro de instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

Este escenario llevó a la Procuraduría a conformar una mesa de trabajo en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Secretaría de Educación del Distrito y la Personería Distrital, con el fin de analizar la actual respuesta institucional y fortalecer las estrategias de protección, acompañamiento y prevención.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó la Secretaría de Educación, de un total de 6.997 denuncias registradas en Bogotá, el 51,13% —equivalente a 3.577 casos— se presentan en colegios.

Ante esta situación, la Procuraduría recordó que la entidad “ya informó sobre los canales de comunicación activos y la forma de atender los casos, las problemáticas que a la fecha se han presentado ante este tipo de situaciones”, lo que incluye rutas específicas de atención tanto para víctimas como para las comunidades escolares involucradas.

Procuraduría pone la lupa por
Procuraduría pone la lupa por aumento de casos de abuso de menores en colegios públicos de Bogotá - crédito Colprensa/Sergio Acero

Por su parte, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción destacó a través de un comunicado que, en cumplimiento de su función preventiva, se ha solicitado a las autoridades competentes informar concretamente “acerca de estrategias, planes y rutas de atención establecidas para los infantes, las familias y las instituciones educativas ante un presunto caso de abuso o acoso sexual en los colegios de la ciudad”.

El Ministerio Público señaló además que reforzará el seguimiento a esta problemática, con el objetivo de contribuir en “las medidas de prevención dirigidas a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Las entidades participantes de la mesa continuarán coordinando acciones para garantizar entornos escolares seguros y avanzar en la erradicación de cualquier forma de violencia contra la infancia en el entorno educativo.

Temas Relacionados

Abuso menores BogotáColegios públicos BogotáColegios privados BogotáProcuraduríaMesa de diálogosAlcaldía de BogotáIcbfSecretaría de EducaciónPersonería DistritalColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue la primera medalla de oro en patinaje que consiguió Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú, China

Con un oro, dos platas y un bronce en la primera jornada, la delegación nacional se perfila como protagonista en las próximas pruebas de 100 metros carriles y 15.000 metros

Así fue la primera medalla

Esta fue la razón por la que el cuerpo de Miguel Uribe Turbay fue trasladado a Medicina Legal:

El proceso penal se apoya en la integración de datos médicos y peritajes forenses, que permiten una visión completa de las circunstancias que rodearon el deceso del congresista colombiano

Esta fue la razón por

El ministro de Minas contestó al director del Centro Democrático por criticar la presencia de Juan Manuel Santos en las honras fúnebres de Miguel Uribe: “El país de luto y ellos en campaña”

La presencia de Juan Manuel Santos en el Capitolio generó malestar en el Centro Democrático, mientras el ministro de Minas criticó las palabras del dirigente político

El ministro de Minas contestó

Uribe responsabilizó a Santos por la muerte de Miguel Uribe Turbay: “No sea hipócrita, no llore que usted tiene bastante culpa”

Durante el homenaje póstumo al senador asesinado, Uribe criticó duramente a Santos por su gestión, acusándolo de devolver el poder a grupos criminales

Uribe responsabilizó a Santos por

Exdirector de la Policía Rodolfo Palomino es hallado culpable de interferir en proceso judicial

El general (r) fue encontrado responsable de intentar frenar la detención de un empresario investigado por nexos con grupos armados ilegales

Exdirector de la Policía Rodolfo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunicado del ELN genera alarma

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

ENTRETENIMIENTO

Petrona Martínez fue operada de

Petrona Martínez fue operada de la vesícula en Cartagena: esto se sabe de su estado de salud

Novia de Yeferson Cossio opinó sobre el consumo de drogas del ‘influencer’ y su futuro amoroso: “Se está destruyendo”

J Balvin envió conmovedor mensaje a la familia de Miguel Uribe por su muerte: “Sabía que era una gran persona”

Mariana Zapata confirmó el fin de su relación con Mr. Stiven y avivó rumores de infidelidad: “Elegimos contar lo bonito”

Altafulla avivó los rumores de su ruptura con Karina García: habló de despecho y despedidas

Deportes

Así fue la primera medalla

Así fue la primera medalla de oro en patinaje que consiguió Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú, China

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

El presidente de la AFA puso a Colombia al nivel futbolístico de Argentina: “En algún momento les va a tocar”

Este fue el equipo del fútbol colombiano al que apoyó el senador Miguel Uribe Turbay en vida