Shakira recibió críticas de sus fanáticos en México por peculiar petición para sus conciertos: "Me preocupo por el medio ambiente"

Shakira regresó a México para presentar 17 shows en la segunda tanda en este país con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

La colombiana regresó a México
La colombiana regresó a México para presentar una nueva tanda de fechas con su concierto Las mujeres ya no lloran

Shakira concluyó su gira por Norteamérica con 48 fechas agotadas y miles de asistentes en cada ciudad con su exitosa gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

La cantante barranquillera celebró este éxito con un mensaje en Instagram para sus seguidores: “Qué manera de cerrar nuestra gira en Norteamérica! ¡Gracias a mi gente y a todos mis fans por tanto amor y por estos 48 conciertos completamente sold out y esta experiencia inolvidable! ¡Los quiero y les estoy por siempre agradecida!”

En la antesala de sus presentaciones en México, la artista generó polémica tras un pedido que buscaba darle un toque distintivo a su conocida interpretación del tema Waka Waka.

Shakira publicó en sus redes sociales: “¡México!! Ya estoy en casa! ¡Esta noche nos vemos! Qué les parece si traen globos sin helio, de colores que nos representen a todos para Waka? ¡Esta noche y siempre somos uno!”.

La intención era que el estadio se viera lleno de colorido durante la emblemática canción, pero gran parte del público reaccionó de forma negativa, expresando su preocupación por el impacto ambiental de la propuesta.

La cantante colombiana fue cuestionada
La cantante colombiana fue cuestionada por pedir que sus seguidores llevan globos a sus shows

Entre los comentarios más destacados se leyeron: “Shaki te amo pero no nos pidas plásticos de un solo uso”, “No más contaminación por favor! Cuánto se ha hablado de no usar mas globos” y “Un mega mal aporte, la contaminación que generan estos globos, realmente no es una buena idea, pero podrías cambiarla por algún pedazo de tela de color o algo así que permita tener el ambiente colorido sin hacerle tanto daño al medio ambiente”.

Una de las internautas presumió que aunque respeta y admira a la colombiana, prefiere que la colombiana no haga este tipo de peticiones, pues considera que la imagen de cantante se puede ver afectada.

“Seré ridícula, me es igual, pero por lo menos hago algo útil y me preocupo por el medio ambiente y por el impacto que esto puede generar, ya que Shaki tiene un alcance gigante, al rato se inventan un trend”, comentó.

Aunque la cantante no se ha pronunciado al respecto, el comentario tiene casi 400 interacciones y más de 32 comentarios que se muestran preocupados por la petición.

La colombiana se prepara para
La colombiana se prepara para presentar 17 fechas en México

Pese a las críticas, la llegada de Shakira a México ha creado euforia entre sus millones de seguidores que asistirán a sus 17 shows que tiene programados en ciudades como Hermosillo, Torreón, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, entre otros escenarios en los que cantará en los meses de agosto y septiembre.

Shakira iguala récords históricos con Taylor Swift y Beyoncé en el SoFi Stadium de Los Ángeles con su gira

Shakira logró un nuevo hito en su carrera musical al agotar dos noches consecutivas en el SoFi Stadium de Los Ángeles durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran, superando los 90.000 asistentes en total el 4 y 5 de agosto de 2025.

La cantante colombiana se convirtió en la primera mujer latina y la única artista extranjera en lograr este lleno total en el emblemático estadio en dos fechas seguidas, marca que solo habían alcanzado previamente Taylor Swift, Beyoncé y Pink.

Tras las presentaciones, Shakira agradeció a sus seguidores a través de sus redes sociales: “¡Los Ángeles! ¡Muchas gracias! 90.000 almas en dos días es un sueño hecho realidad. Gracias, mi gente latina, por estas dos noches históricas en el SoFi Stadium. ¡Inolvidable!”. Entre los asistentes estuvieron artistas como Coldplay, Becky G, Sofía Carson y el actor Matt LeBlanc, conocido por su participación en la serie Friends.

La artista alcanza cifras inéditas
La artista alcanza cifras inéditas en Estados Unidos, convirtiéndose en la primera latina en hacer sold out dos noches seguidas en Los Angeles

La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ registra otros logros en la región. En Colombia, la artista superó el récord de mayor número de entradas vendidas, con 376.000 boletos, consolidándola como la más exitosa en la historia nacional.

El tour presentó varias novedades, como la inclusión en el repertorio del tema Men in This Town y la participación especial de Black Eyed Peas, quienes animaron al público antes del show e interpretaron junto a Shakira la canción Girl Like Me.

Hasta la fecha, la gira ha recaudado más de 130 millones de dólares solo en Norteamérica, y proyecciones de Touring Data estiman que al finalizar podría alcanzar los 400 millones de dólares tras sumar posibles fechas en Europa y Asia. Las presentaciones de Shakira, marcadas por un espectáculo visual renovado y distintos cambios de vestuario, consolidan su posición como una de las figuras más importantes de la industria musical global.

