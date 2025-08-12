Seguros Sura adquirió plataforma de salud creada por el fundador de Open English: de qué se trata

Andrés Moreno, creador de Open English, lanza Longevo, una plataforma de salud preventiva adquirida en un 55% por Seguros Sura - crédito @OpenEnglish/Fredy Builes/Reuters

Seguros Sura anunció la adquisición del 55% de Longevo, una plataforma tecnológica enfocada en la prevención de enfermedades crónicas y la promoción de hábitos saludables, fundada por Andrés Moreno, creador de Open English.

De acuerdo con Seguros Sura, la integración de esta plataforma a sus servicios representa un movimiento estratégico para fortalecer la competitividad y bienestar tanto de personas como de empresas.

“Con Longevo, vamos más allá de una simple aplicación. Estamos construyendo un ecosistema de bienestar que combina tecnología avanzada con acompañamiento humano, para que las personas puedan anticiparse a los riesgos, tomar decisiones más informadas y mejorar su calidad de vida”, señaló Juan David Escobar, presidente de Seguros Sura en declaraciones a Portafolio.

La expansión de Longevo surge en respuesta a una problemática creciente en Colombia: más del 30% de los adultos vive con al menos una enfermedad crónica no transmisible, como hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, Epoc o cáncer, según datos del Ministerio de Salud y la Cuenta de Alto Costo.

Seguros Sura integra Longevo para fortalecer su oferta de bienestar y salud preventiva en Colombia, donde más del 30% de adultos padece enfermedades crónicas - crédito www.longevo.com

Esta situación impacta directamente sobre la calidad de vida de la población y la sostenibilidad del sistema de salud.

Andrés Moreno, empresario reconocido por liderar la revolución educativa digital en América Latina con Open English, decidió volcar su experiencia tecnológica en un nuevo desafío.

“Después de transformar la educación, decidí emprender nuevamente, esta vez en el área más valiosa: la salud. Así nació Longevo, un programa integral que apuesta por la salud preventiva con pilares como el movimiento, la nutrición y la mentalidad”, explicó Moreno.

Longevo utiliza análisis de datos e inteligencia artificial para anticipar factores de riesgo y diseñar planes de acompañamiento personalizados. La plataforma identifica riesgos tanto individuales como colectivos, permitiendo que las intervenciones se adapten a las necesidades específicas de cada usuario o grupo.

La tecnología permite anticipar situaciones que podrían afectar la salud de las personas o el entorno laboral, ofreciendo opciones de intervención temprana.

Estas herramientas se articulan con los productos y servicios de Seguros Sura, como seguros de salud, vida o ARL, facilitando la integración de la prevención en el portafolio tradicional de la aseguradora.

Seguros Sura busca crear un ecosistema de bienestar que combine tecnología avanzada y acompañamiento humano para mejorar la calidad de vida - crédito Fredy Builes/Reuters

Además, los planes personalizados que diseña Longevo van más allá del monitoreo médico, incorporando el seguimiento y el impulso de hábitos saludables, así como la conexión con programas de gestión para quienes ya presentan patologías o factores de riesgo.

Una de las funciones principales de Longevo es el Índice de Bienestar, una métrica que permite a cada usuario monitorear su evolución en la adopción de hábitos saludables y en el cumplimiento de metas personales.

Este índice busca anticipar conductas susceptibles de afectar la salud futura y ofrece información clave para ajustar el acompañamiento, promoviendo la autogestión, incluso entre personas que ya viven con enfermedades crónicas.

El acompañamiento se concreta en rutinas de entrenamiento físico, planes de alimentación quincenales, asesoría periódica de coaches de bienestar, meditaciones guiadas y clases dirigidas. Para empresas, Longevo incluye pausas activas adaptadas al entorno laboral.

Los usuarios tienen acceso a retos de bienestar, comunidades de apoyo y conexión con dispositivos inteligentes para monitorear sus hábitos diarios.

Longevo sumará asesoría en salud financiera y promoverá eventos deportivos y recreativos para fomentar la cultura de bienestar en Colombia - crédito www.longevo.com

Otra de las prioridades de la plataforma es la salud mental, con una línea especializada de atención y contenidos enfocados en el bienestar emocional y financiero. Además, Longevo cuenta con materiales en nutrición, salud física y finanzas personales, ampliando su alcance a un enfoque más integral del bienestar.

De acuerdo con Seguros Sura, la plataforma incorporará en el mediano plazo asesoría en salud financiera y nuevos contenidos especializados. Se sumarán eventos deportivos y recreativos con preparación y acompañamiento incluidos, reflejando el compromiso de Sura y Longevo con el fomento de una cultura de bienestar en Colombia.

Actualmente, Longevo ya está disponible para más de seis millones de asegurados de Sura que cuentan con pólizas de Salud, Vida, ARL y otros productos de la compañía. El propósito para finales de 2025 es alcanzar una base de 360.000 usuarios activos dentro de la plataforma, acelerando la transición de un modelo de salud reactivo a otro preventivo, más sostenible y centrado en las personas.