Familia de mercenario colombiano capturado en Rusia pidió ayuda al Gobierno Petro: “No lo vamos a desamparar”

El colombiano pudo conversar con su mamá (Paulina Orozco Monsalve) y su papá (William Gallego Arias) - crédito @NorthWind_Rus/X

A la fecha, no existe una cifra exacta sobre colombianos que se han unido a la invasión de Rusia a Ucrania; sin embargo, cada día se conocen más denuncias de connacionales que afirman haber sido engañados con promesas sobre pagos millonarios para combatir en ese conflicto.

Uno de los casos más recientes es el de William Andrés Gallego Orozco, capturado por las autoridades rusas y protagonista de una entrevista expuesta por RT en Español, en la que narró cómo llegó a la guerra.

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“La promesa que me hicieron fue que yo venía a cocinar, que yo iba a ser chef. Usted va a cocinar, no a la guerra, por eso yo no tenía miedo. Cuando me enviaron a misión, sí, tuve miedo”.

La familia boyacense se ha unido para pedir ayuda al Gobierno nacional - crédito Visuales IA

Gallego, oriundo de Boyacá, recordó que varios de sus familiares le pidieron no viajar, pero ante la ilusión que tenía por mejorar la vida de sus allegados, decidió no escuchar ningún tipo de consejo.

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“Uno no cree las cosas hasta que las ve, siempre decían muchas personas y hubo una persona que antes de yo venirme me dijo ‘no se vaya, que eso por allá es malo y a usted no le van a cumplir lo que le están diciendo’ y yo no le hice caso”.

Finalmente, advirtió que en los campos de entrenamiento del ejército de Ucrania hay miles de mercenarios. El objetivo de la entrevista fue el pedido que hizo el colombiano a sus seres queridos, a quienes les solicitó denunciar que fue engañado antes de viajar a Ucrania.

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“Mami, papi, necesito un favor y es que vayan a la Policía y denuncien que en frente del hospital de Kennedy (en Bogotá), a dos cuadras detrás de un Oxxo, hay un hotel. En ese hotel reclutan las personas que vienen para Ucrania”, fueron las palabras Gallego.

El colombiano afirmó que le afirmaron que sería el cocinero de un batallón - crédito AP

El 22 de mayo, familiares del boyacense decidieron hablar del caso en Caracol Radio, en primer lugar, William Gallego Arias, padre del mercenario, afirmó que está comprometido con ayudar a su primogénito.

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“Usted sabe que si me toca mover el mundo entero, yo lo muevo por usted”, fueron las palabras del adulto mayor, que indicó que no descansará hasta que consiga ayuda para gestionar el regreso de su hijo.

La familia solicitó ayuda de la Embajada de Colombia en Rusia, puesto que hasta el momento no han podido comunicarse con su familiar, que sigue preso en ese país.

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“No pierda la fe en Dios, primero que todo, y no pierda la fe en su papá y en mí, que no lo vamos a desamparar. Lo queremos mucho, lo estamos esperando, fueron las palabras de la hermana del mercenario.

No hay claridad del número de colombianos que se han unido a la guerra en Ucrania - crédito Sputnik Mundo / X

Cabe recordar que desde 2022, de acuerdo con un informe de la BBC, al menos 7.000 colombianos han llegado a Ucrania para combatir contra Rusia; sin embargo, esta cifra no ha sido confirmada y no se tiene claridad oficial sobre el número de mercenarios sudamericanos que se han unido al ejército de ese país.

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La Cancillería de Colombia confirmó que tiene claridad de que 64 connacionales han muerto en ese conflicto; además, hay reportes de 122 desaparecidos tras haber viajado a Ucrania.

Estos casos han provocado que el presidente Gustavo Petro se pronuncie para pedir que los interesados en las ofertas laborales que son tendencia en redes sociales no se vayan del país para terminar como “carne de cañón”. De la misma forma, Petro pidió a Vladímir Zelenski, presidente de Ucrania, que libere a los colombianos “engañados” que “parecen estar secuestrados”.

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