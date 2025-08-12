Colombia

Pidieron la renuncia de Alfredo Saade, jefe de despacho de Gustavo Petro, luego de la lamentable comparación que hizo sobre la muerte de Miguel Uribe y montar en bicicleta

Por las declaraciones del jefe de Gabinete, el representante Andrés Forero asegura que no concibe que la representación del Gobierno sea un hombre que hace una analogía de este tipo

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Saade y las polémicas declaraciones
Saade y las polémicas declaraciones luego de la muerte de Miguel Uribe - crédito Colprensa

En medio del funeral del senador Miguel Uribe Turbay varios han sido los funcionarios que se han referido a su partida y a las declaraciones que el lunes 11 de agosto fueron pronunciadas por el jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro, en las que comparó este magnicidio con el riesgo de subirse a una bicicleta.

Tal ha sido el impacto que generaron estas palabras que el representante Andrés Forero solicitó la renuncia de Saade.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Nos parece inadmisible que el presidente lo mantenga en su cargo después de esas declaraciones. Yo creo que lo que ha ocurrido es de la mayor gravedad. Uno hubiera esperado que el Gobierno nacional dimensionara lo que pasó en Colombia, que no es menor. Es el senador más votado del país, es el principal contradictor al Gobierno de Gustavo Petro. Y en lugar de hacerse cargo de esa grave situación, vemos al señor Saade tratando de minimizar ese asesinato comparándolo con una caída en bicicleta”, comentó.

Agregó que el jefe de Estado debería tener presente la coyuntura y lo que implica este momento para el país, y la representación que está teniendo ante el mundo, por lo que ratificó el pedido de renuncia.

“Yo creo que el presidente debería hacer una reflexión y si realmente está dolido, está sentido, considera que es grave lo que pasó, tendría que, por lo menos, como punto de partida, pedirle la renuncia al señor Alfredo Saade”.

El representante Andrés Forero solicitó la renuncia de Alfredo Saade - crédito redes sociales/X

Vicky Dávila arremetió contra Saade por analogía de la muerte del senador

La candidata presidencial Vicky Dávila se ha destacado por su intensa actividad y firmeza en las declaraciones que realizó en las horas posteriores al asesinato de Miguel Uribe.

El hecho de violencia suscitó una rápida reacción por parte de diferentes figuras políticas, pero Dávila ha sobresalido especialmente por sus críticas directas a miembros del Gobierno.

Según la cobertura de La FM, la postura de Dávila se expresó no solo a través de sus redes sociales, sino también en entrevistas, en particular la emitida en la mañana del 12 de agosto.

Allí, la periodista arremetió contra el jefe de Gabinete del Gobierno de Gustavo Petro, Alfredo Saade, que horas antes había realizado una analogía entre el crimen y el peligro que implica el montar en este vehículo.

Vicky Dávila y Alfredo Saade
Vicky Dávila y Alfredo Saade - crédito redes sociales

Las palabras del funcionario despertaron rechazo en diferentes sectores, tal como lo evidenciaron las declaraciones de Dávila.

El contexto del asesinato ha sensibilizado a la opinión pública y la familia del fallecido, que ha criticado cualquier tipo de comparación que minimice la gravedad de los hechos. Interrogada acerca del discurso de Saade, Dávila respondió:

“Es un estúpido, es un tipo infame, es un indolente, uno no debería ni siquiera registrar lo que hace este tipo, es la degradación absoluta de lo que hace este Gobierno, por qué no lo callan, por qué no le dicen que no más, por qué no le dicen que no lesione más a este país, no puedo decir nada más (...) es un mequetrefe”.

El cuerpo del senador Miguel
El cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay fue trasladado a Medicina Legal tras más de dos meses de hospitalización en la Fundación Santa Fe de Bogotá - crédito Colprensa

Mientras tanto, la noticia sobre la sepultura de Miguel Uribe en el Cementerio Central de Bogotá fue confirmada por María Carolina Hoyos, quien manifestó que “estará al lado de muchos grandes”.

El ambiente político permanece tenso y las críticas siguen orientadas a la gestión y las respuestas oficiales que han surgido en las horas posteriores al homicidio, señalando una falta de sensibilidad ante la tragedia, según la percepción de quienes han expresado su inconformidad en los medios y redes sociales, teniendo en cuenta todos los factores que tienen incidencia en este magnicidio.

Temas Relacionados

Alfredo SaadeRenunciaAndrés ForeroJefe de gabineteMuerte de Miguel UribeMontar en bicicletaColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue el reencuentro entre Duván Vergara y “Polilla” da Silva, referentes del América de Cali: “Lo quiero mucho”

El delantero colombiano y su exentrenador de América de Cali compartieron un emotivo momento antes del duelo entre Racing y Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores

Así fue el reencuentro entre

Por mensaje de condolencia tras magnicidio de Miguel Uribe Turbay le recordaron al expresidente Uribe cuando se refirió con un tono sarcástico al fallecimiento de Piedad Córdoba: “San Pedro no ha podido terminar el interrogatorio”

En esa ocasión el senador Iván Cepeda repudió las palabras del exmandatario y le dijo: “Qué lamentable no respetar ni siquiera a alguien difunto”

Por mensaje de condolencia tras

Invima presentó nueva alerta sanitaria por un producto dietario que no tiene registro sanitario y representa un riesgo para la salud pública

El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia entregó recomendaciones para que en el momento de adquirir un producto se verifique el registro sanitario

Invima presentó nueva alerta sanitaria

“La Vorágine” lidera el top 10 de series más vistas en HBO Max Colombia

Con propuestas que van desde la comedia y el drama hasta la animación, estas producciones se han ganado un lugar entre las favoritas del público

“La Vorágine” lidera el top

Actor colombiano aseguró que está a punto de perder una oreja por el cáncer y le echó la culpa a la EPS

El actor colombiano será sometido a una intervención de hasta diez horas para extirpar casi toda su oreja izquierda tras un diagnóstico de cáncer avanzado

Actor colombiano aseguró que está
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

ENTRETENIMIENTO

“La Vorágine” lidera el top

“La Vorágine” lidera el top 10 de series más vistas en HBO Max Colombia

Actor colombiano aseguró que está a punto de perder una oreja por el cáncer y le echó la culpa a la EPS

Marbelle publicó emotivo video junto a Miguel Uribe Turbay: “Seguiremos cantando”

Esta fue la razón por la que Pitbull no se presentó en el concierto con el que Shakira inició su nueva etapa por México

Exesposa de Luis Alberto Posada habló de su polémico divorcio y la fortuna que le dejó el cantante: “Me dio lo que quiso”

Deportes

América de Cali vs. Fluminense

América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

Así fue el reencuentro entre Duván Vergara y “Polilla” da Silva, referentes del América de Cali: “Lo quiero mucho”

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

Lothar Matthäus volvió a lanzar dura crítica en contra de Luis Díaz, tras su fichaje al Bayern Múnich: “No quieren quedar mal”

Esta será la nueva fecha para el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios tras los incidentes en el concierto de Damas Gratis: Dimayor lo confirmó