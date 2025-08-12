Pidieron la renuncia de Alfredo Saade, jefe de despacho de Gustavo Petro, luego de la lamentable comparación que hizo sobre la muerte de Miguel Uribe y montar en bicicleta

Saade y las polémicas declaraciones luego de la muerte de Miguel Uribe - crédito Colprensa

En medio del funeral del senador Miguel Uribe Turbay varios han sido los funcionarios que se han referido a su partida y a las declaraciones que el lunes 11 de agosto fueron pronunciadas por el jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro, en las que comparó este magnicidio con el riesgo de subirse a una bicicleta.

Tal ha sido el impacto que generaron estas palabras que el representante Andrés Forero solicitó la renuncia de Saade.

“Nos parece inadmisible que el presidente lo mantenga en su cargo después de esas declaraciones. Yo creo que lo que ha ocurrido es de la mayor gravedad. Uno hubiera esperado que el Gobierno nacional dimensionara lo que pasó en Colombia, que no es menor. Es el senador más votado del país, es el principal contradictor al Gobierno de Gustavo Petro. Y en lugar de hacerse cargo de esa grave situación, vemos al señor Saade tratando de minimizar ese asesinato comparándolo con una caída en bicicleta”, comentó.

Agregó que el jefe de Estado debería tener presente la coyuntura y lo que implica este momento para el país, y la representación que está teniendo ante el mundo, por lo que ratificó el pedido de renuncia.

“Yo creo que el presidente debería hacer una reflexión y si realmente está dolido, está sentido, considera que es grave lo que pasó, tendría que, por lo menos, como punto de partida, pedirle la renuncia al señor Alfredo Saade”.

Vicky Dávila arremetió contra Saade por analogía de la muerte del senador

La candidata presidencial Vicky Dávila se ha destacado por su intensa actividad y firmeza en las declaraciones que realizó en las horas posteriores al asesinato de Miguel Uribe.

El hecho de violencia suscitó una rápida reacción por parte de diferentes figuras políticas, pero Dávila ha sobresalido especialmente por sus críticas directas a miembros del Gobierno.

Según la cobertura de La FM, la postura de Dávila se expresó no solo a través de sus redes sociales, sino también en entrevistas, en particular la emitida en la mañana del 12 de agosto.

Allí, la periodista arremetió contra el jefe de Gabinete del Gobierno de Gustavo Petro, Alfredo Saade, que horas antes había realizado una analogía entre el crimen y el peligro que implica el montar en este vehículo.

Las palabras del funcionario despertaron rechazo en diferentes sectores, tal como lo evidenciaron las declaraciones de Dávila.

El contexto del asesinato ha sensibilizado a la opinión pública y la familia del fallecido, que ha criticado cualquier tipo de comparación que minimice la gravedad de los hechos. Interrogada acerca del discurso de Saade, Dávila respondió:

“Es un estúpido, es un tipo infame, es un indolente, uno no debería ni siquiera registrar lo que hace este tipo, es la degradación absoluta de lo que hace este Gobierno, por qué no lo callan, por qué no le dicen que no más, por qué no le dicen que no lesione más a este país, no puedo decir nada más (...) es un mequetrefe”.

Mientras tanto, la noticia sobre la sepultura de Miguel Uribe en el Cementerio Central de Bogotá fue confirmada por María Carolina Hoyos, quien manifestó que “estará al lado de muchos grandes”.

El ambiente político permanece tenso y las críticas siguen orientadas a la gestión y las respuestas oficiales que han surgido en las horas posteriores al homicidio, señalando una falta de sensibilidad ante la tragedia, según la percepción de quienes han expresado su inconformidad en los medios y redes sociales, teniendo en cuenta todos los factores que tienen incidencia en este magnicidio.