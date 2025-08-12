Colombia

Nicolás Maduro propuso integrar las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: “Se lo he dicho al presidente Petro”

Las declaraciones del líder del régimen chavista se dan en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por el aumento en la recompensa por Maduro, considerado narcoterrorista por EE. UU.

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Nicolás Maduro propuso unir las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela - crédito @EmmaRincon/X

El líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, propuso unir las fuerzas armadas de Colombia y Venezuela después de que el presidente Gustavo Petro expresara su apoyo ante el aumento de tensiones con Estados Unidos por la recompensa de cincuenta millones de dólares ofrecida para su captura.

Según Maduro, la unión de las fuerzas armadas de Colombia y Venezuela, así como de los gobernadores y demás dirigentes, permitirían un “territorio libre de violencia”.

“Unir la cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas, unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo”, indicó Maduro.

El dictador venezolano aprovechó para desmentir las declaraciones de Donald Trump, asegurando que Venezuela es unos de los países que ha luchado contra el narcotráfico y la producción de coca.

Nicolás Maduro, líder del régimen
Nicolás Maduro, líder del régimen chavista en Venezuela - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

“Venezuela es un país libre de cultivo de hoja de coca, libre de laboratorios de cocaína, libre totalmente (...) este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o por nuestro territorio”, aseveró el líder chavista.

Nicolás Maduro afirmó que la propuesta “se lo he dicho al presidente Gustavo Petro”, motivo por el cual insistió en la unión del poder político y militar entre Venezuela y Colombia.

“Si unimos fuertemente el poder económico, el poder institucional, el poder político y el poder militar y policial de Colombia y Venezuela en esta zona, podemos demostrar que como zona piloto la liberamos de la violencia”, aseveró el líder del régimen chavista.

Las palabras de Maduro se dan luego de que el presidente Gustavo Petro expresara su respaldo tras la recompensa que anunció Estados Unidos para la captura de líder chavista.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia

“No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos”, indicó Gustavo Petro.

El mandatario colombiano aseguró que cualquier intervención militar contra Venezuela sería una agresión.

Además, indicó que ha recibido el apoyo del régimen venezolano para combatir el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana.

“He recibido apoyo de Maduro y el general Padrino para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera… el apoyo ha sido contundente y debe continuar”, expresó Gustavo Petro.

Las declaraciones de Nicolás Maduro generaron rechazo en Colombia. La senadora y precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal expresó que no van a permitir la unión de las Fuerzas Militares de Colombia con Venezuela.

“¿Este narco terrorista, dictador cree que Colombia es de Petro? No permitiremos que nuestras Fuerzas Armadas terminen al servicio del cartel de los soles como pretende Maduro el socio de Petro", indicó María Fernanda Cabal.

María Fernanda Cabal expresó su
María Fernanda Cabal expresó su rechazo con las declaraciones de Nicolás Maduro - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora puntualizó que pronto llegará el final del régimen chavista en Venezuela.

“Pronto le llegará el final y América celebrará la libertad de Venezuela. Dios con nosotros”, aseveró la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático.

Lina Garrido, representante de Cambio Radical, reconocida por su discurso en la instalación del Congreso, cuestionó las declaraciones de Gustavo Petro.

Ahora sí, peló el cobre el presidente. Respete nuestras Fuerzas Armadas, pichón de dictador. Las Fuerzas Militares de Colombia no son un juguete suyo. ¡Son del pueblo colombiano! Su autoridad tiene un límite, y ese límite es la Constitución. ¡No se confunda! Nuestras tropas no están para proteger su amigo narcotraficante y dictador. Bájese de la nube. Su miedo es evidente. Sabe que si cae su aliado Maduro, se le caen todos sus planes”, afirmó Lina Garrido.

En otro de sus mensajes, la representante de Cambio Radical habló de una supuesta transformación ideológica en el gobierno de Gustavo Petro.

Fueron capaces de convertir la defensa de los criminales y el terrorismo en ‘Paz’. Convirtieron la lucha contra la minería legal y el crecimiento de la minería ilegal y los cultivos de coca en ‘Ambientalismo’. Fueron capaces de convertir la violencia contra la mujer en el ‘Benedetti Feminista’. Y ahora, son tan descarados que se atreven a convertir la defensa del narcotráfico y la dictadura en ‘el Legado de Bolívar’. Asqueante”, aseveró Garrido.

