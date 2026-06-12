Gobierno tomó nuevas medidas por el fenómeno de El Niño: habrá sanciones para quienes gasten más energía e incentivos para el ahorro

Una de las iniciativas contempla la creación de un Comité Especial encargado de coordinar, monitorear y hacer seguimiento a las medidas del sector minero-energético frente a los efectos del fenómeno climático - crédito Visuales IA

El Gobierno nacional confirmó el 11 de junio de 2026 el inicio del fenómeno de El Niño en Colombia, luego de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportara la presencia de las condiciones asociadas a este evento climático en el océano Pacífico ecuatorial.

En respuesta, el Ministerio de Minas y Energía anunció una serie de medidas orientadas a fortalecer la seguridad energética y preparar al país frente a los posibles efectos que podría generar la disminución de lluvias en distintas regiones.

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Entre las acciones anunciadas se encuentra la publicación de dos proyectos de resolución. El primero contempla la creación de un Comité Especial para la articulación, coordinación y seguimiento de las acciones relacionadas con la atención del fenómeno de El Niño en el sector minero-energético. El segundo establece medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento de gas natural durante el mantenimiento programado de la planta de regasificación de Cartagena (SPEC), previsto entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que las decisiones buscan anticiparse a los efectos que podría generar el fenómeno climático sobre la infraestructura y el suministro energético nacional.

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Estrategia para fortalecer la seguridad energética

Otro proyecto de resolución establece mecanismos de coordinación para garantizar el abastecimiento de gas natural - crédito Ministerio de Ambiente

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, las dos iniciativas forman parte de una estrategia que se viene desarrollando desde hace varios meses para reducir los riesgos asociados a la variabilidad climática y fortalecer la confiabilidad de los sistemas de energía y gas natural.

Desde que surgieron las primeras alertas sobre una posible ocurrencia del fenómeno de El Niño, la cartera ha liderado 36 sesiones del Comité de Acompañamiento y Coordinación para la Seguridad y Soberanía Energética.

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Como resultado de estas reuniones, el Gobierno informó que se han adoptado 53 acciones de corto, mediano y largo plazo destinadas a fortalecer la resiliencia del sistema energético nacional. Estas medidas incluyen el impulso a proyectos estratégicos, el monitoreo permanente de las condiciones hidrológicas y operativas, la garantía de disponibilidad de combustibles para la generación eléctrica y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación institucional.

Según explicó Palma, el proyecto de resolución relacionado con el fenómeno de El Niño busca consolidar una instancia permanente de seguimiento. “(...) permitirá consolidar una instancia permanente de coordinación sectorial encargada de monitorear variables hidrológicas, niveles de embalses, comportamiento de la demanda energética y capacidad operativa del sistema eléctrico, además de coordinar acciones con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, señaló el ministro.

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Mantenimiento de la planta de Cartagena y medidas para el gas natural

Según el Ministerio, la planta SPEC es una infraestructura estratégica que puede suplir cerca del 40% de la demanda nacional de gas importado y es fundamental para la confiabilidad energética de la región Caribe - crédito red social X

Otra de las iniciativas anunciadas por el Gobierno está relacionada con la planta de regasificación de Cartagena (SPEC), una infraestructura considerada clave para el abastecimiento energético del país. De acuerdo con el Ministerio, el proyecto de resolución establece mecanismos de coordinación y seguimiento para garantizar el suministro de gas natural durante el periodo de mantenimiento programado de la instalación.

La cartera explicó que esta planta tiene la capacidad de suplir cerca del 40% de la demanda nacional de gas importado y desempeña un papel relevante para la confiabilidad energética de la región Caribe.

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“La seguridad energética también significa anticiparnos a eventos programados que puedan afectar el suministro de combustibles para la generación eléctrica. Por eso estamos tomando decisiones con suficiente anticipación, coordinando a todos los actores del mercado y garantizando que tanto los usuarios de energía como los usuarios de gas tengan respaldo y tranquilidad”, indicó Palma.

Incentivos para el ahorro y cobros adicionales a quienes consuman más

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, advirtió que los usuarios que incrementen o mantengan consumos excesivos de energía enfrentarían cobros más altos - crédito Ministerio de Minas y Energía

Durante el anuncio de las medidas, el Gobierno también prevé implementar incentivos económicos para los hogares que logren disminuir su consumo energético, beneficios que se reflejarían en las facturas mensuales del servicio.

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Además, el Ministerio señaló que las viviendas que registren mayores niveles de ahorro podrán acceder a menores costos en sus facturas de energía eléctrica, como parte de una estrategia orientada a reducir la demanda durante el fenómeno de El Niño.

“Invito al pueblo colombiano para que empiecen a ahorrar y vamos a darles incentivos a la gente para que ahorren, para que baje el consumo de energía eléctrica y que pueda redimir ese consumo posteriormente para que lo pueda reinvertir. Las viviendas que más ahorren tendrán menos tasas, menos costos en la factura de energía eléctrica, pero también le vamos a decir a esos derrochadores de energía que sí consumen más, les vamos a cobrar más, porque tenemos que ser solidarios tenemos que actuar cooperativamente, tenemos que actuar en comunidad”, propuso el ministro Palma.

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