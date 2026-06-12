Gobierno intervendrá la Universidad del Espinal tras detectar serias irregularidades administrativas y financieras: remitió hallazgos a la Fiscalía

La decisión fue adoptada mediante la Resolución 015896 de 2026, sustentada en una visita de inspección realizada el 26 y 27 de febrero de 2026 - crédito Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación Nacional ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial sobre la Institución Universitaria de El Espinal (Uniespinal), luego de identificar una serie de presuntas irregularidades administrativas, financieras y contractuales que, según la entidad, podrían comprometer el adecuado funcionamiento institucional y la correcta destinación de los recursos públicos destinados a cerca de 1.400 estudiantes beneficiarios de la política de gratuidad.

La decisión quedó consignada en la Resolución 015896 de 2026 y se fundamenta en los resultados de una visita de inspección realizada por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio el 26 y 27 de febrero de 2026. Durante la jornada fueron evaluados aspectos relacionados con la gestión administrativa, financiera y contractual de la institución, que recientemente pasó de ser el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (Itfip) a convertirse en la Institución Universitaria de El Espinal (Uniespinal).

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De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio, el rector de la institución, Mario Díaz Pava, se negó a recibir la notificación personal de la resolución, por lo que esta fue remitida oficialmente mediante correo electrónico.

Hallazgos en contratación y planeación institucional

Entre los hallazgos identificados se encuentran contratos con plazos de ejecución que no corresponderían a la complejidad de las actividades contratadas - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Según el análisis realizado por la cartera educativa sobre la documentación aportada y diversos procesos contractuales adelantados durante las vigencias 2024, 2025 y 2026, se identificaron debilidades recurrentes en las etapas de planeación, estructuración, ejecución y seguimiento de contratos.

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Entre los principales hallazgos se encuentran presuntas deficiencias en la elaboración de estudios previos y estudios de mercado, inconsistencias en la programación presupuestal, ausencia de soportes documentales completos y contratos cuyos plazos de ejecución no guardarían relación con la complejidad de las actividades contratadas.

Además, el ministerio señaló la existencia de reiteradas suspensiones, modificaciones y prórrogas contractuales que, de acuerdo con la evaluación realizada, podrían evidenciar problemas en los procesos de planeación institucional.

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El Ministerio también advirtió posibles situaciones relacionadas con la concentración de contratación en determinados proveedores - crédito Itfip

La resolución también advierte posibles situaciones relacionadas con la concentración de contratación en determinados proveedores y la utilización recurrente de contratos de prestación de servicios para atender funciones permanentes de la institución.

A ello se suman observaciones sobre la publicación de información contractual en la plataforma Secop II. Según el documento, se identificaron debilidades en la divulgación de información que podrían limitar los ejercicios de control ciudadano y seguimiento a la ejecución de los recursos públicos.

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Dentro de los contratos revisados se encuentran procesos relacionados con obras, interventorías, logística, mantenimiento, bienestar institucional y prestación de servicios profesionales. El Ministerio indicó que algunos de estos casos deberán ser revisados por las autoridades competentes para determinar si existieron posibles incumplimientos de las normas que regulan la contratación pública.

Contratos con plazos de un día y revisión de actuaciones

La inspección detectó debilidades en la publicación de información contractual en la plataforma Secop II - crédito Colprensa

Uno de los aspectos que generó especial atención durante la inspección corresponde a varios procesos contractuales adjudicados en los últimos días de 2025. De acuerdo con la información oficial, algunos de estos contratos establecieron plazos iniciales de ejecución de apenas un día, pese a involucrar actividades calificadas por la entidad como de alta complejidad técnica y financiera.

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La inspección también evidenció inconsistencias entre las fechas de suscripción de algunos contratos, las actas de inicio y las modificaciones contractuales efectuadas posteriormente.

Estas observaciones forman parte de los elementos que motivaron la adopción de las medidas de vigilancia especial y el traslado de algunos hallazgos a otras autoridades para que evalúen la eventual existencia de responsabilidades dentro de sus respectivas competencias.

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En el componente financiero, la revisión adelantada por el Ministerio permitió identificar debilidades relacionadas con las políticas contables de la institución, la gestión de cartera, los procesos de depreciación de activos y diversos mecanismos de control financiero. Según la cartera educativa, estos aspectos deberán ser fortalecidos con el propósito de garantizar una administración adecuada de los recursos públicos y mejorar los sistemas de seguimiento interno.

Inspector permanente y remisión de hallazgos a autoridades

El Ministerio aclaró que las medidas tienen carácter preventivo y que las actividades académicas de Uniespinal continuarán desarrollándose con normalidad mientras avanzan las actuaciones administrativas - crédito Ministerio de Educación

Como resultado de las actuaciones adelantadas, el Ministerio de Educación ordenó la implementación de medidas preventivas y de vigilancia especial. Entre las medidas adoptadas se encuentra la designación de un “Inspector in situ”, quien tendrá la función de vigilar de manera permanente la gestión administrativa y financiera de Uniespinal mientras subsistan las circunstancias que dieron origen a la intervención especial.

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El funcionario también deberá hacer seguimiento a los aspectos que, según el Ministerio, están afectando las condiciones de continuidad y calidad de la institución.

La cartera educativa informó además que algunos de los hallazgos detectados durante la inspección fueron remitidos a la Fiscalía; y reiteró que las medidas adoptadas tienen carácter preventivo y buscan garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo, proteger los derechos de los estudiantes y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas de educación superior.

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