Petro se refirió a la propuesta de Maduro de "articular" ejércitos de Colombia y Venezuela contra el narcotráfico: "He impartido instrucciones"

El presidente aseguró que Colombia busca articular esfuerzos con Estados Unidos, países europeos, América Latina y el Caribe, así como con China, el mundo árabe y otras regiones

Juan Romero

Por Juan Romero

Petro se refirió a propuesta
Petro se refirió a propuesta de unificación militar de Maduro - crédito EFE

El presidente Gustavo Petro precisó este martes 12 de agosto, a través de X, que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, no propuso la unión de las fuerzas armadas de ambos países, sino un trabajo de articulación para combatir el narcotráfico en la zona de frontera.

Según el mandatario colombiano, esta estrategia conjunta ha mostrado resultados positivos, incluyendo acciones militares que han golpeado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a ambos lados del límite binacional.

Petro explicó que su instrucción ha sido fortalecer la cooperación en materia de inteligencia con diversos aliados internacionales.

Mencionó que Colombia busca articular esfuerzos con Estados Unidos, países europeos, América Latina y el Caribe, así como con China, el mundo árabe y otras regiones, con el fin de enfrentar de manera más efectiva las redes del narcotráfico.

El jefe de Estado señaló que, más allá de las diferencias políticas existentes entre gobiernos, considera prioritario que las fuerzas militares de América Latina trabajen de forma coordinada para atender este desafío común.

Subrayó que este tipo de colaboración es clave para proteger la seguridad regional y frenar las estructuras criminales que operan en múltiples países.

“Nicolás Maduro no ha hablado de unir los ejércitos, sino de articularlos para acabar el narcotráfico en la zona de frontera, y eso es conveniente para las dos naciones y ha dado mucho resultado. El ELN ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente. Mi orden dada es articular las inteligencias para la lucha contra el narcotráfico con EEUU, Europa, América Latina y el Caribe, con China, con el mundo árabe y con el mundo entero. Y he impartido instrucciones, que por encima de las diferencias políticas, los ejércitos de América Latina se coordinen con prioridad”, señaló.

Petro se refirió a propuesta
Petro se refirió a propuesta de Maduro de unificar ejércitos - crédito X

El pronunciamiento de Petro se da en un contexto en el que la situación en la frontera colombo-venezolana continúa siendo un punto de atención por la presencia de grupos armados ilegales, rutas de narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas en 2022, ambos gobiernos han expresado su intención de ampliar los canales de cooperación en materia de seguridad, comercio y movilidad.

Qué fue lo que dijo Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso la integración de las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como parte de un plan para combatir la violencia y el narcotráfico en la zona de frontera - crédito Reuters

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso la integración de las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como parte de un plan para combatir la violencia y el narcotráfico en la zona de frontera. El anuncio se conoció en un momento de fricciones diplomáticas entre Caracas y Washington, luego de que el Gobierno estadounidense aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del mandatario venezolano, a quien las autoridades de ese país consideran responsable de delitos relacionados con narcoterrorismo.

“Unir la cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas,unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivarianaen la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo”, indicó Maduro.

Nicolás Maduro propuso unir las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela - crédito @EmmaRincon/X

Según Maduro, la propuesta, que ya habría sido planteada al presidente Gustavo Petro, incluye no solo la cooperación militar, sino también la articulación de gobernadores, alcaldes y autoridades de ambos países, así como de los ministerios correspondientes, con el objetivo de establecer “un territorio libre de violencia, grupos armados y narcotráfico”.

En su intervención, el dictador venezolano defendió la política de su país en materia antidrogas y rechazó afirmaciones del expresidente estadounidense Donald Trump. Aseguró que Venezuela está libre de cultivos de coca, de laboratorios para producir cocaína y que en 2025 alcanzó un récord en incautaciones de droga que transitaba por su territorio o aguas.

Maduro sostuvo que una cooperación amplia entre Colombia y Venezuela, que abarque los poderes económico, institucional, político, militar y policial, permitiría consolidar zonas libres de violencia en la frontera como experiencia piloto para la región.

