Colombia

Gabriel Meluk arremetió contra sus críticos y volvió a defenderse de las acusaciones por acoso: “Se los dije”

El comunicador publicó una columna en la que aseguró que está tranquilo y convencido de que saldrá bien librado del proceso legal en su contra

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Gabriel Meluk - Columna
Meluk afirmó que la unión de las redacciones deportivas de Futbolred y El Tiempo confirma que su salida no fue por acusaciones de acoso - crédito @MelukLoCuenta/X

En las últimas semanas, Gabriel Meluk, periodista deportivo y exeditor de la sección de deportes de El Tiempo, fue noticia por anunciar su salida del diario y porque jornadas más tarde se confirmó que fue denunciado por acoso sexual.

En su defensa, el comunicador aseguró que la única razón para su salida del diario fue una reestructuración por motivos económicos, descartando que existiera un proceso disciplinario o penal en su contra, y reveló que la decisión respondía a dificultades financieras y a la fusión de Futbolred con la redacción.

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Meluk manifestó su disposición a colaborar con la justicia si es requerido y agradeció el respaldo recibido por colegas y familiares. La periodista Jineth Bedoya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra Meluk, en representación de mujeres que habrían sufrido acoso laboral en El Tiempo. Bedoya fundamentó su acción en la Ley 1257 de 2008, que promueve la denuncia de violencia de género.

Gabriel Meluk publicó una columna defendiéndose de las acusaciones

Gabriel Meluk en X
Esta es la columna que publicó el periodista - crédito @MelukLoCuenta/X

“¡Se los dije!“, es como comienza la columna que el periodista publicó en su cuenta de X luego del nombramiento de Jenny Gámez como la nueva editora del equipo periodístico deportivo de El Tiempo.

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“Durante las últimas semanas he atravesado días profundamente complejos. Vi cómo una reputación construida a pulso durante más de 30 años podía desaparecer en apenas unas horas, en medio de un tsunami de rumores. Muchos me aconsejaron hasta el último momento que mantuviera silencio, pues tenían miedo de que quedara expuesto”.

Meluk lamentó las críticas que ha recibido últimamente y afirmó que sus detractores no han esperado que la justicia defina el caso para arremeter contra su profesionalismo.

“Fui condenado a la hoguera digital en un mundo mediático en el que no existe el debido proceso y en el que la inmediatez del día pesa más que la verdad”.

El periodista deportivo Gabriel Meluk, exdirector de Deportes de El Tiempo, fue señalado en denuncias relacionadas con presunto acoso laboral - crédito @gabrielmeluk/IG
El periodista deportivo Gabriel Meluk, exdirector de Deportes de El Tiempo, fue señalado en denuncias relacionadas con presunto acoso laboral - crédito @gabrielmeluk/IG

El comunicador recordó que anticipó la alianza entre medios que fue confirmada y se refirió a Gámez, que lo reemplazará en el cargo que ocupó durante más de 20 años.

“Asumió el cargo Jenny Gámez, una mujer talentosa con la que compartí más de 20 años de carrera periodística, en los que, además, fuimos equipo de trabajo, ella y yo, 24 horas al día, siete días a la semana, en cubrimientos de varios mundiales y Copas América.

En el escrito, Meluk indicó que ha vivido una prueba en la que ha estado en juego su honor y buen nombre, reafirmando que está dispuesto a afrontar el proceso legal que hay en su contra. “Aquello por lo que he sido señalado en las redes sociales es la ética, la responsabilidad y el respeto que exige la situación. Lo único que hoy se concluye es algo que ninguna de las personas que realmente me conocen ha puesto en duda jamás: mi inocencia”.

Gabriel Meluk, periodista deportivo que hasta el 28 de mayo de 2026, era el editor de la sección de deportes de El Tiempo, se pronunció luego de que fuera señalado por presunto acoso sexual dentro de la compañía - crédito @MelukLeCuenta/X
Este es el comunicado que publicó el comunicador luego de que se hicieron públicas las denuncias en su contra - crédito @MelukLeCuenta/X

Gabriel Meluk anunció que seguirá ejerciendo su profesión a través de sus redes sociales y aprovechando el número de seguidores que tiene en estas plataformas.

Tras el inmenso daño a mi reputación, trabajaré para ganarme la vida de la única manera que sé hacerlo: hablando con ustedes, como lo he hecho durante más de tres décadas. Seguiré analizando, comentando y debatiendo con el mismo conocimiento, la misma imparcialidad y la misma pasión de siempre. A quienes me acompañan, gracias por permanecer. De aquí en adelante espero que podamos seguir debatiendo con el mismo ímpetu”.

Por último, le envió un mensaje a las personas que lo han cuestionado desde que anunció su salida del medio citado: “A quienes me condenaron antes de permitir mi defensa, se los digo que la vida siempre pone todo en su lugar”.

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