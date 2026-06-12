Colombia

Campaña de Abelardo de la Espriella alertó sobre personas que están pidiendo dinero en nombre del candidato: “No entregue un solo peso”

Ningún coordinador, voluntario, simpatizante o tercero puede solicitar aportes económicos en favor de la candidatura del abogado o del movimiento Defensores de la Patria

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La campaña de Abelardo de la Espriella pidió a la población denunciar cualquier caso de petición de dinero a nombre del candidato - crédito @delaespriella_style/Instagram

La campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció a través de un comunicado que hay personas inescrupulosas que están pidiendo dinero en nombre del aspirante y del grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria. Aclaró que la recaudación de recursos por parte de la campaña no incluye la solicitud de ayudas económicas a la población.

Eso quiere decir que nadie que integre la campaña puede solicitar, recibir o recolectar aportes de ningún tipo, ya sea en efectivo, por medio de transacciones bancarias o donaciones. Además, informó que tampoco se hacen ese tipo de movimientos a través de personas, grupos, cadenas de WhatsApp, enlaces de pago, cuentas bancarias o plataformas digitales.

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Ningún coordinador, voluntario, simpatizante, grupo regional o tercero puede solicitar aportes económicos utilizando nuestros símbolos, mensajes, piezas gráficas o canales de difusión”, indicó la campaña.

Adicionalmente, explicó que ni en Colombia ni en el exterior, está permitido que alguien que apoye la candidatura de De la Espriella reciba aportes o haga negocios de cualquier naturaleza en nombre del aspirante o del movimiento que lo respalda. Esto incluye también a personas que se presenten como amigos, conocidos, personas cercanas al candidato presidencial, o que aseguren servir como enlaces para gestionar reuniones, contactos o cualquier tipo de apoyo con De la Espriella.

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Dos grandes fajos de billetes de pesos colombianos, uno de cien mil y otro de cincuenta mil, atados con ligas, sobre una mesa oscura junto a varias monedas.
La campaña de Abelardo de la Espriella aseguró que ningún coordinador ni simpatizante puede pedir dinero en nombre del candidato - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Teniendo en cuenta esta alerta, la campaña instó a la ciudadanía a abstenerse de entregar recursos a personas que aseguren apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

La instrucción es inequívoca: no entregue un solo peso a quien invoque el nombre de Abelardo de la Espriella, de su campaña o de Defensores de la Patria para solicitar recursos económicos. Ninguna persona está autorizada para recaudar dinero en nombre de este movimiento ciudadano”, precisó.

Cualquier ciudadano que entregue dinero a personas que afirmen estar apoyando la candidatura de De la Espriella está siendo engañado. Por eso, la campaña solicitó a quienes reciban este tipo de solicitudes que, además de no efectuar ninguna transacción, conserven las pruebas y las presenten ante las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones pertinentes.

No permita que nadie utilice esta causa para engañar a los colombianos”, indicó.

Ilustración en acuarela de una mano insertando una boleta en una urna. Billetes de pesos colombianos cubren una mesa y fluyen hacia un edificio oficial con la bandera de Colombia.
La campaña de Abelardo de la Espriella informó que no hace colectas improvisadas y que no pide dinero a través de intermediarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Añadió: “Este movimiento se construye con el respaldo libre, democrático y fervoroso de los colombianos. No con colectas improvisadas, intermediarios ni solicitudes económicas realizadas en la sombra. La campaña continuará actuando con transparencia y denunciando cualquier intento de aprovecharse de la confianza de los ciudadanos”.

No es la primera vez que se presentan irregularidades relacionadas con los recursos de la campaña del abogado. En noviembre de 2025, cuando De la Espriella era todavía precandidato a la Presidencia, denunció había personas revendiendo boletas para un evento que se llevó a cabo en el Movistar Arena, el cual era gratuito.

Las boletas para entrar al Movistar Arena eran gratis pero recibimos un informe de que a las afueras las estaban revendiendo, algo que marca el rebusque de las personas”, explicó el aspirante presidencial en entrevista con Blu Radio.

Así ha sido la financiación de la campaña de Abelardo de la Espriella

En la conversación con el informativo, el profesional en Derecho entregó detalles de cómo estaba financiando su campaña. Según detalló, no tiene “dueños”, lo que quiere decir que todos los recursos surgen de la autofinanciación. Una buena parte del dinero que había logrado recolectar para ese momento provino de la venta de prendas de vestir y accesorios con los que estaba impulsando su candidatura.

“La gente los está comprando, eso ha ayudado bastante. Esto es una campaña autosostenible. La gente compra tenis, compra la ropa, vino, llaveros, gorras. Parte importante de la campaña viene de allí”, precisó al medio de comunicación citado.

Además, según un informe de Transparencia por Colombia sobre gastos e ingresos, la campaña de De la Espriella también se ha sostenido financieramente por medio de créditos del sector financiero.

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