Benedetti ‘estalló’ contra Infantino por el Mundial 2026 y recibió fuerte respuesta: “Creen que es como repartir lechona y tamales en las elecciones”

El ministro del Interior de Colombia lamentó el nivel de los primeros partidos del mundial - crédito Visuales IA

Tras la inauguración de la Copa del Mundo 2026, en la que México derrotó 2-0 a Sudáfrica, se han jugado dos partidos más en el torneo de naciones que se disputará hasta el 19 de julio.

En el grupo A, Corea del Sur venció 2-1 a República Checa, mientras que en el inicio del cuadrangular B, Canadá igualó 1-1 con Bosnia y Herzegovina, y aunque quedan 101 partidos por disputarse, los tres compromisos que se han registrado fueron suficientes para que el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, asegurara que se trata del peor mundial de la historia.

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“Infantino, acabaste con el fútbol”, es como comienza la publicación que Benedetti hizo en su cuenta de X luego del compromiso entre Canadá y Bosnia.

Armando Benedetti arremetió contra el presidente de la FIFA - crédito Reuters

Para el ministro colombiano, que la Copa del Mundo se juegue por primera vez con 48 naciones (antes eran 32) es un error. Benedetti añadió los problemas de visado que han tenido algunas selecciones y el árbitro Omar Artan como otros aspectos que han generado insatisfacción con la organización del torneo.

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De acuerdo con Benedetti, lo anterior es responsabilidad del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al que acusó de acabar con el evento deportivo más popular del mundo.

“Qué Mundial tan chimbo, sin sabor, sin alegría, sin pasión, sin fervor y todo porque tú lo organizaste siendo sapo. Acabaste con el fútbol. El mundial más aburrido, eso de ampliar las selecciones, las desventajas entre una y otra, las inauguraciones, las represalias contra el árbitro y lo más preciado: los fanáticos. ¡Este Mundial es una porquería! Y tú, callado", escribió Armando Benedetti.

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El ministro del Interior afirmó que la Copa del Mundo 2026 es la peor de la historia - crédito @AABenedetti/X

Minutos más tarde, Carlos Antonio Vélez hizo una publicación en la misma red social que fue tomada por sus seguidores como una respuesta para el ministro del Interior, ya que aseguró que realizar un torneo como el Mundial no es tan sencillo como entregar objetos para convencer a la gente de que vote por un candidato en época electoral.

“Hay quienes creen que hacer un Mundial de fútbol es como repartir lechona y tamales en las manifestaciones o en las elecciones… Pucha, no saben lo que eso, en serio, la ignorancia es atrevida (seguro que no diferencian una pelota de un ladrillo). ¡No me joda!“, escribió el analista deportivo.

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Debido a que Benedetti y Vélez restringieron quién puede hacer comentarios en su publicación, no es posible conocer la postura que tienen los internautas sobre la polémica.

El analista hizo una publicación en la que habló de las diferencias entre organizar un mundial y hacer política en Colombia - crédito @velezfutbol/X

Las críticas contra la FIFA en el inicio de la Copa del Mundo

Los señalamientos que ha recibido la organización del torneo de naciones están enfocados principalmente en los controles de seguridad que se han llevado a cabo en Estados Unidos, en donde algunas delegaciones han tenido problemas para ingresar al país.

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Uno de los casos más sonados fue protagonizado por el árbitro somalí Omar Artan, que no pudo ingresar a territorio norteamericano a pesar de ser considerado uno de los mejores en su disciplina. La última polémica se debe a que el mediocampista ghanés Thomas Partey no podrá viajar a Toronto, Canadá, para el debut contra Panamá. El Gobierno canadiense confirmó que no permitirá el ingreso del futbolista porque tiene un proceso legal abierto en Londres, Inglaterra, en el que se le acusa de abuso sexual.

Al respecto, la FIFA emitió un comunicado en el que confirmó que Partey no estará en el primer partido de su selección y anunció que no harán nada al respecto, puesto que respetan los procesos migratorios de las tres naciones anfitrionas de la Copa del Mundo.

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