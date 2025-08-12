Colombia

María José Pizarro conmovió con mensaje sobre muerte de Miguel Uribe: “Ambos sabíamos lo que era perder un padre siendo un niño”

La senadora fue enfática en decir que este momento que vive el país es una oportunidad para saber transformar las diferencias en acuerdos para un bien común

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
María José Pizarro y Miguel
María José Pizarro y Miguel Uribe - crédito redes sociales

Una de las voces con un mensaje conmovedor tras el fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, fue la de la senadora y precandidata María José Pizarro, del Pacto Histórico.

En conversación con 6 AM de Caracol Radio, la funcionaria expresó sus condolencias ante este acto de barbarie, y recordó un desafortunado episodio que ambos tenían en común, la muerte de uno de sus padres a manos del conflicto que era perpetrado en el país hace varias décadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pizarro aseguró que independientemente de que nunca se prestó la oportunidad para conversar con Miguel sobre el episodio de pérdida de los dos a tan corta edad, conoce ese dolor.

“Ambos sabíamos lo que significa perder a un padre siendo un niño”, dijo Pizarro.

La senadora fue enfática en decir que este momento que vive el país es una oportunidad para saber transformar las diferencias en acuerdos para un bien común.

“Estamos en un momento determinante que requiere de nosotros toda la grandeza, toda la altura (...) Debemos aprender a dirimir nuestros conflictos en democracia”, añadio la senadora.

Finalmente, se refirió a una fotografía de su padre, Carlos Pizzaro Leóngómez y la madre de Miguel, Diana Turbay, en la que están sentados juntos en medio de las que fueron las declaraciones del M-19 y del Gobierno nacional de ese momento en una primera declaración conjunta en busca de la desmovilización.

Diana Turbay y Miguel Uribe
Diana Turbay y Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa/Archivo

Declaraciones del procurador Gregorio Eljach

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo presencia en el salón elíptico de las instalaciones del Congreso de la República para darle el último adiós al senador del Centro Democrático, Miguel Uribe.

En las declaraciones que fueron dadas a medios de comunicación, Eljach afirmó que “son actos a los que uno preferiría no tener que asistir. Lo hago con un profundo pesar personal. Teníamos una relación muy cercana, en especial por nuestros orígenes libaneses, y durante el trabajo en el Congreso manteníamos una comunicación fluida y seria en el ejercicio de la senaduría”.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo presencia en el salón elíptico de las instalaciones del Congreso de la República para darle el último adiós al senador del Centro Democrático, Miguel Uribe - crédito redes sociales/X

Y agregó: “Más allá de lamentar esta pérdida, es necesario decirle a Colombia que hechos como este no pueden continuar. Debemos retomar el camino de la paz que se ha perdido. No está claro en qué momento de la historia ocurrió este desvío, pero los colombianos siempre hemos tenido la capacidad y la grandeza para resolver nuestras diferencias”.“Debemos retomar el camino de la paz que se ha perdido”.

Gregorio Eljach aseguró que es inaceptable que el tener diferencias de ideologías sea sinónimo de ser blanco de violencia e hizo un llamado a todos los involucrados en el espectro político nacional a que la vía de solución de conflictos sea el diálogo: “No es aceptable que el desacuerdo se convierta en un motivo para la violencia. El contradictor político debe entenderse como un complemento de lo que somos hoy; mañana ocuparán ese lugar otros actores. La invitación desde la Procuraduría es a que los ánimos se serenen, a que conversemos y adoptemos el diálogo como vía para construir consensos”.

El ataúd del senador colombiano
El ataúd del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien murió dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, descansa en el Congreso de Colombia, en Bogotá, Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Finalmente, comentó que: “El diálogo permite avanzar y crear nuevos acuerdos. Esos tres conceptos —diálogo, construcción y consenso— son fundamentales. Voy a seguir promoviendo esta idea, con la esperanza de que la dirigencia política, la estatal, el sector privado, la academia, las diferentes espiritualidades, las iglesias y, de manera importante, los medios de comunicación nos respalden en este esfuerzo, que aún estamos a tiempo de realizar. Es necesario proteger y garantizar el proceso electoral que comenzó el 8 de marzo y que debe culminar adecuadamente en junio del próximo año en caso de una segunda vuelta".“El diálogo permite avanzar y crear nuevos acuerdos”.

Temas Relacionados

Miguel UribeMaría José PizarroPerdida de un padreConflicto en ColombiaMagnicidioCololmbia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Congreso, hoy 12 de agosto | ciudadanos despiden al exsenador

Miguel Uribe Turbay falleció el lunes 11 de agosto de 2025, después de pasar dos meses y cuatro días en cuidados intensivos a causa de un atentado con arma de fuego

EN VIVO: Siga el minuto

Exministro Daniel Palacios le sugirió a Gustavo Petro que no asista al sepelio de Miguel Uribe: “Sería un acto más de hipocresía que de honestidad”

El exjefe de cartera y actual precandidato presidencial cuestionó la postura del Gobierno Petro frente al magnicidio contra el senador y aspirante del Centro Democrático

Exministro Daniel Palacios le sugirió

Resultados El Dorado Mañana del 12 de agosto: conozca los números ganadores

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados El Dorado Mañana del

Concejal de Bogotá Emel Rojas pidió en plenaria del cabildo que el nuevo estadio de la capital lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay

El cabildante hizo la propuesta resaltando las cualidades que tuvo el político y resaltando que el deporte también debería destacar su memoria

Concejal de Bogotá Emel Rojas

Hallaron sin vida a joven maniatado y baleado en vivienda de Barrancabermeja, Santander

Las autoridades investigan el posible vínculo del crimen con estructuras criminales y actividades ilícitas en la zona

Hallaron sin vida a joven
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

ENTRETENIMIENTO

Con el apoyo de la

Con el apoyo de la embajada de Estados Unidos, desarticulan en Colombia red de tráfico de migrantes: entre los capturados hay tres funcionarios

Shakira recibe críticas de sus fanáticos en México por peculiar petición para sus conciertos: “Me preocupo por el medio ambiente”

Tras su salida del ‘Desafío 2025′, Andrey habló de sus heridas y el golpe que Gero le dio en la nariz: “No puedo respirar bien”

Influencer japonesa causó sensación en redes al escuchar a Diomedes Díaz en un bar de Tokio: “Dan ganas de beber sake”

Luisa Fernanda W se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe: “No permitan que el odio les robe el corazón”

Deportes

América de Cali vs. Fluminense

América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

Esta será la nueva fecha para el clásico capitalino tras los incidentes en el concierto de Damas Gratis: Dimayor lo confirmó

Así fue la primera medalla de oro en patinaje de Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú, China

El presidente de la AFA puso a Colombia al nivel futbolístico de Argentina: “En algún momento les va a tocar”