Colombia

Esto fue lo que “enamoró” a Miguel Uribe de María Claudia Tarazona, su esposa: “Lo que nos unió”

El senador y precandidato presidencial falleció el 11 de agosto de 2025, luego de luchar durante dos meses por su vida. Sufrió un atentado el 7 de junio en Bogotá, en el que recibió dos disparos en la cabeza

Carol Salazar

Carol Salazar

El núcleo familiar de Miguel
El núcleo familiar de Miguel Uribe está conformado por su esposa, tres hijastras y su hijo Alejandro

Colombia enfrenta una etapa de violencia político-electoral que alerta a los líderes y lideresas y que entristece a la ciudadanía. El senador y precandidato Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025, luego de haber sido víctima de un atentado que lo llevó a estar hospitalizado durante más de dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Luego de que se confirmara su muerte, en redes sociales y noticieros ha proliferado el recuerdo de su trayectoria como congresista y algunos aspectos de su vida personal, de la cual el senador habló abiertamente en varias entrevistas. En ellas, destacó el valor que tenía para él su familia, conformada por María Claudia Tarazona, su esposa; sus tres hijastras; y su hijo Alejandro, de cuatro años.

En conversación con Eva Rey, en el programa digital Desnúdate con Eva, el entonces senador habló sobre sus intereses de conformar una familia con Tarazona. Según reveló, entre sus planes sí estaba ser padre, y, sobre todo, que la madre de sus hijos fuera María Claudia, la mujer de la que se enamoró y con la que se casó en 2016.

De hecho, la manera como su esposa ejercía la maternidad fue algo que los atrajo todavía más, por eso, quería tenerla como compañera de vida y como madre de sus hijos.

“Parte de lo que nos unió fue la ilusión de tener un hijo juntos. Además, yo siempre decía que parte de lo que me enamoró de María Claudia era cómo era mamá. Es decir, yo soñaba con tener un hijo con María Claudia como mamá. La verdad es que ha sido una mamá espectacular con sus hijas. Yo quería que un hijo mío tuviera la misma oportunidad y soñamos tener a Alejandro. Y bueno, Alejandro es el resultado de mucho amor”, detalló Uribe Turbay en su momento.

En desarrollo...

