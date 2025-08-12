Estas son las recomendaciones si usted quiere ir a la Cámara ardiente por Miguel Uribe Turbay

}Las autoridades establecen protocolos especiales, limitan objetos permitidos y realizan requisas personales para asegurar el orden en los actos de despedida del senador y precandidato presidencial en Bogotá - crédito Luisa González / Reuters

Familiares, amigos y miembros del círculo político más cercano a Miguel Uribe Turbay se reunieron en las instalaciones del Congreso de la República de Colombia desde este lunes, 11 de agosto, para rendir homenaje al senador y precandidato presidencial, cuyas ceremonias fúnebres se desarrollan bajo estrictas medidas de seguridad.

Según informó Semana, la Policía Nacional estableció un amplio protocolo para garantizar el orden y la tranquilidad durante los eventos relacionados con el homenaje.

Entre las acciones adoptadas, la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional dispuso que se prohíba el ingreso de una serie de objetos.

Se encuentran vetados “bolsos, maletas, morrales y mochilas, enseres grandes o similares”, así como “armas de fuego, armas cortopunzantes, armas blancas, herramientas u objetos punzantes”.

Además, estará restringido el acceso con “elementos contundentes como bates, tubos, palos, piedras y martillos”, y también con sustancias peligrosas, entre ellas “pólvora, explosivos, ácidos, pinturas, puntillas o similares”.

El acceso a las exequias del senador estará regulado por medidas excepcionales, incluyendo prohibición de objetos y verificación de identidad, buscando preservar la solemnidad y la seguridad en el homenaje - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

La prohibición abarca igualmente “bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y envases de vidrio” y cualquier equipo que pueda alterar la solemnidad del acto, tales como “megáfonos, pancartas con mensajes ofensivos o material propagandístico que incite a la violencia”.

La institución precisó que se efectuarán exhaustivos controles de acceso, incluyendo requisas personales y verificación de identidad, y adelantó que “no se permitirá el acceso de personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias alucinógenas”.

La Policía Nacional solicitó a los asistentes comprensión frente a las restricciones, al indicar que “estas medidas buscan preservar la seguridad y el respeto durante el solemne acto en honor a Uribe Turbay”.

Para la jornada del martes, 12 de agosto, se espera la presencia de simpatizantes de Miguel Uribe Turbay en el Capitolio Nacional, donde podrán dar el último adiós al senador, quien sobrevivió durante dos meses tras sufrir un atentado.

El miércoles 13 de agosto, la agenda contempla la realización de las exequias a las 12:00 p. m. del mediodía en la Catedral Primada de Colombia.

Cámara ardiente se llevará a cabo en el Congreso de la República - crédito redes sociales

La ceremonia, oficiada por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, constituirá el cierre de los actos fúnebres, marcados por un esquema de seguridad que la Policía Nacional calificó de necesario para evitar riesgos y salvaguardar el respeto por la memoria del fallecido senador.