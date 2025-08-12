Esta es la identidad del joven que fue asesinado por un indigente mientras paseaba a su perro: lo acuchilló porque no le dio una moneda

El registro visual del ataque fue fundamental para identificar y localizar al agresor, mientras las autoridades destacan la importancia de la tecnología y la colaboración institucional en la lucha contra la impunidad - crédito Redes Sociales

Minutos después del ataque, las autoridades lograron la captura del presunto homicida en inmediaciones de Envigado, gracias al seguimiento sistemático que realizaron mediante el sistema de cámaras de seguridad y la rápida articulación entre diferentes fuerzas del orden.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, puntualizó esta acción coordinada como clave para evitar la impunidad, declaración que coincidió con el mensaje difundido en redes sociales por la Alcaldía de Itagüí, que celebró la eficacia del operativo.

“¡Capturado! Gracias a la rápida acción de la Secretaría de Seguridad de Itagüí, en articulación con la Policía Militar y la Policía Nacional, y al seguimiento por nuestro sistema de cámaras de seguridad, llegamos hasta Envigado para capturar al responsable del asesinato de un joven de 19 años en la zona Centro. ¡Rápido actuar para evitar impunidad!”, escribió Otálvaro.

El crimen conmocionó a habitantes de Itagüí, Antioquia y de Colombia entera tras la difusión masiva del video que registró el violento suceso.

La captura inmediata del presunto homicida tras el asesinato de un joven en Itagüí resalta el impacto de la vigilancia tecnológica y la articulación entre fuerzas de seguridad en la lucha contra la impunidad - crédito redes sociales

Las imágenes de cámaras muestran el momento en que Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años, caminaba tranquilamente junto a su perro por la calle 51 con carrera 53, dentro del barrio Villa Paula y cerca del parque principal del municipio, cuando fue atacado sin previo aviso.

El agresor, identificado como William, primero pasó junto a la víctima y, tras algunos segundos, regresó, extrajo un arma blanca y le infligió una grave herida a la altura del cuello.

El contenido visual permitió reconstruir la secuencia, mostrando a la víctima en estado de shock, tratando de contener la intensa hemorragia antes de perder la conciencia y morir casi de inmediato en el lugar.

Según informaron las autoridades de Itagüí, la mortal herida provocó un desenlace fulminante, lo que impidió cualquier intento de auxilio efectivo antes de su fallecimiento.

El crimen, registrado en video y viralizado, provocó alarma social, mientras la Alcaldía destaca la eficacia institucional y la investigación continúa para esclarecer las causas del violento suceso - crédito captura de pantalla Redes sociales / X

La sincronización entre la Policía Nacional, la Policía Militar y el Ejército, sumada al monitoreo de las cámaras urbanas, resultó determinante para implementar el operativo de búsqueda que derivó en la captura del sospechoso apenas minutos después del ataque.

Sobre el motivo del homicidio, las autoridades locales anunciaron que aún indagan las causas y brindarán detalles complementarios conforme avance la investigación.

La Alcaldía de Itagüí subrayó la importancia de la respuesta institucional para garantizar que este tipo de hechos no queden en la impunidad, mientras la ciudadanía permanece atenta al esclarecimiento total del caso y las acciones correspondientes de la justicia.

Capturan a 13 integrantes de banda El Ajizal en Medellín

“Durante la intervención, fueron capturadas 13 personas, once hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 24 y 45 años, y se incautó un arma de fuego junto a nueve celulares que pasarán a formar parte del material probatorio”, informó la Fiscalía General de la Nación, ilustra la magnitud de la ofensiva contra las redes de extorsión y tráfico de drogas que operan en el área metropolitana de Medellín.

El hombre sería el líder de la banda delincuencial El Ajizal, una de las más fuertes en extorsión y venta de estupefacientes - crédito Colprensa/Fiscalía

La operación, que incluyó 12 diligencias de registro y allanamiento en las comunas 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre) y en el municipio de Itagüí, representa uno de los golpes más contundentes contra la estructura criminal conocida como El Ajizal.

En este contexto, la noticia principal se centra en la judicialización de Juan Camilo García Saldarriaga, alias Chadu, señalado como uno de los líderes de la banda y presunto responsable de ordenar un ataque de extrema violencia contra un comerciante que se negó a pagar una extorsión en Itagüí.

El proceso judicial contra García Saldarriaga cobró notoriedad tras su captura y posterior envío a prisión preventiva, luego de que un juez de control de garantías considerara la gravedad de los delitos imputados.

Los cobros ilegales serían para dar supuesta seguridad a los hogares y comercios de algunas comunas de Medellín - crédito red social X

La investigación detalla que el 14 de marzo de 2019, dos individuos bajo las órdenes de Chadu interceptaron a una víctima que se desplazaba en su vehículo, le rociaron gasolina y le prendieron fuego tras negarse a entregar el dinero exigido por la organización.