El precandidato presidencial Enrique Peñalosa habló sobre su relación con Miguel Uribe Turbay: “Germán Vargas no quería que lo llevara a la Alcaldía”

En horas de la madrugada del 11 de agosto de 2025 se confirmó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, que duró dos meses luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, tras el atentado realizado el 7 de junio en medio de un mitin en la localidad de Fontibón, noroccidente de Bogotá.

El lamentable desenlace del precandidato presidencial ha causado un sinfín de pronunciamientos sobre este magnicidio por parte de muchos actores políticos a nivel nacional e internacional, que expresan el vacío que deja para sus compañeros de la política, y su papel como parlamentario.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, rememoró cómo se unieron sus caminos en medio de la ejecución de sus deberes, teniendo claro que Miguel había hecho parte de la oposición en un momento determinado.

Peñalosa también recordó que algunos miembros de su equipo no estuvieron en un inicio a que lo nombrara secretario de Gobierno.

“Miguel trabajó en la campaña contraria (...) pero al ver sus cualidades lo nombré porque tenía claro que era excepcional y lo confirmó. La gente conoce la elocuencia de Miguel, sus cualidades políticas, lo visible, pero lo que tal vez no es visible es lo disciplinado, lo juicioso, y gracias a él sacamos proyectos muy importantes”, comentó el funcionario en entrevista con La FM.

Se refirió al papel que el desaparecido cumplió luego de unirse a su equipo de trabajo y la participación que tuvo en el proyecto del Metro para Bogotá: “Él fue muy importante sacando adelante el proyecto del Metro, él sabía tanto del Metro como el gerente de la Empresa Metro, creamos la Empresa Metro en esa época en el Concejo (...) Miguel fue muy crítico en estos temas”.

Peñalosa aseveró que quienes ordenaron este crimen no compartían la postura política de Uribe Turbay y por ello decidieron atentar contra su humanidad: “Tengo claro que los que asesinaron a Miguel era una organización muy grande, y no es porque les cayera mal Miguel, es que claramente preferían otro tipo de Gobierno distinto del que representa Miguel, querían que otras personas estuvieran gobernando y no alguien como Miguel”.

Dijo que asumirá la bandera en esta carrera electoral al luchar por hacer cumplir las leyes: “Vamos a sacar a Colombia adelante, y es el principio fundamental en este momento histórico por el que tanto luchó Miguel de recordar que en un país civilizado hay que hacer cumplir la ley, y no es autoritarismo, es democracia”.

Finalmente, afirmó que va a ser un proceso electoral complejo entendiendo que hay sectores que no quieren que suba al poder un pensamiento como lo era el del senador: “tenían otras cosas en mente”.

Minutos después, el precandidato conversó con Blu Radio, espacio en el que destacó el trabajo que estaba desempeñado para convertirse en el candidato oficial por el Centro Democrático para las elecciones presidenciales del 202, tras recordar como inicio el caminó en la política y el deseo de llegar a ocupar cargos significativos en Bogotá y a nivel nacional.

“Lo asesinaron trabajando un sábado por la tarde, Miguel le encantaba estar con la gente, en los barrios, ediles, concejales (...) los líderes que trabajan por los más necesitados, y que además tengan capacidad gerencial y elocuencia son escasos para un país, no hay muchos como Miguel“.

Para cerrar la conversación, no dudó en destacar las cualidades humanas que prevalecían más que sus capacidades políticas en medio de su papel como esposo, padre, hijo, hermano y amigo:“Como ser humano era formidable, hacía música, cantaba, una inmensa pérdida para el futuro”.