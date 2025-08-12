Colombia

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 12 de agosto de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar. (Infobae)

En la jornada de hoy el euro se cotiza al inicio del día a 4.665,81 pesos colombianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,07% frente a los 4.662,50 pesos de la jornada previa.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro marca un descenso 0,31%; aunque en el último año aún acumula un ascenso del 0,69%.

Respecto de jornadas pasadas, invierte el valor de la jornada anterior, en el que se saldó con una bajada del 0,87%, mostrando en las últimas fechas una ausencia de continuidad en el resultado. La cifra de la volatilidad presenta un comportamiento inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, de forma que su cotización está presentando menos variaciones de lo que indica la tendencia general últimamente.

El panorama económico para Colombia para 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

EuroPeso colombianoTipo de cambiocolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

“Daniel Quintero es el candidato perfecto para el petrismo, bruto, sin filtros, sin pena del ridículo”: Piter Albeiro

El humorista, que cada vez opina más en temas políticos, también mencionó a Gustavo Bolívar en su mensaje

“Daniel Quintero es el candidato

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

El Rey de Copas del fútbol colombiano, enfrenta su primer paso en la conquista de la tercera copa en su historia, a un viejo conocido en el continente: São Paulo

Atlético Nacional vs. São Paulo

Altafulla avivó los rumores sobre su posible ruptura con Karina García: el cantante habló de despecho y despedidas

La ausencia de la pareja en redes sociales despertó dudas sobre el fin de su relación sentimental, porque ninguno ha desmentido las especulaciones: mensaje del artista barranquillero encendió las alarmas

Altafulla avivó los rumores sobre

América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

La ‘mechita’ recibe a uno de los grandes favoritos a llevarse el título, aunque el cuadro brasileño, dirigido por Renato Gaucho, tendrá la baja de Jhon Arias

América de Cali vs. Fluminense

Cómo crear una cuenta de Nequi paso a paso

La plataforma transforma la experiencia financiera al permitir abrir cuentas de ahorro y realizar operaciones bancarias a través del móvil, integrando autenticación biométrica y procesos 100% digitales sin trámite presencial

Cómo crear una cuenta de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunicado del ELN genera alarma

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

ENTRETENIMIENTO

Altafulla avivó los rumores sobre

Altafulla avivó los rumores sobre su posible ruptura con Karina García: el cantante habló de despecho y despedidas

Michelle Rouillard y Valentina Taguado vivieron un tenso momento al cocinar juntas en ‘MasterChef Celebrity’: “No sé si no le caigo bien”

Polémica reacción de Levy Rincón a la muerte de Miguel Uribe causó indignación: “No hizo un cu... por los pobres del país”

Luisa Fernanda W se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe: “No permitan que el odio les robe el corazón”

Melissa Gate aseguró saber la razón por la que Karina García y Altafulla habrían terminado

Deportes

Atlético Nacional vs. São Paulo

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

Este fue el equipo del fútbol colombiano al que apoyó el senador Miguel Uribe Turbay en vida

Miguel Uribe recibió homenaje en pleno partido del fútbol profesional colombiano: así fue como Boyacá Chicó rechazó el magnicidio del exsenador

Atlético Nacional dio a conocer sus convocados para duelo contra São Paulo: hay bajas sensibles