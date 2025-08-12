Asesinato del senador Miguel Uribe Turbay: Gobierno investiga posible autoría del ELN y otras estructuras criminales

El Gobierno investiga la posible participación de grupos armados y carteles del narcotráfico en el crimen de Uribe Turbay - crédito X y AFP

El país continúa en conmoción tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras un atentado ocurrido el 7 de junio durante una reunión política en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

La tragedia, que enluta al Congreso de la República y genera preocupación por la creciente violencia política, despertó fuertes reacciones desde el Gobierno nacional, que ahora centra su atención en la posible participación de grupos armados organizados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró el martes 12 de agosto que las Fuerzas Militares y demás organismos de inteligencia están investigando si el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, el grupo liderado por alias Iván Mordisco o incluso otros carteles del narcotráfico, están detrás del crimen de Uribe Turbay.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que se investiga la posible responsabilidad del ELN, la Segunda Marquetalia y otros grupos armados en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Ministerio de Defensa/Facebook

“Organizaciones que viven del narcotráfico podrían estar relacionadas muy seguramente con el asesinato de nuestro senador Miguel Uribe”, afirmó Sánchez en declaraciones públicas. “Dentro de esos está la Segunda Marquetalia, también el cartel del ELN, el cartel de alias Mordisco y los diferentes carteles que operan en el país”, agregó.

El funcionario también recalcó que ya fueron capturadas seis personas vinculadas con la ejecución del atentado, incluyendo al menor de edad que disparó el arma, pero advirtió que la investigación continúa y no se descarta la participación de actores de alto nivel dentro del crimen.

“Todos los actores criminales que viven del narcotráfico son investigados para confirmar cuál de ellos tiene relación directa con el asesinato del senador. No se puede afirmar aún, ni descartar a ninguno”, añadió.

Petro apunta a la Segunda Marquetalia: “Por dinero”

El presidente de la República, Gustavo Petro, también se refirió al caso durante una ceremonia de ascensos de generales de la Policía Nacional. En su discurso, reconoció que es “probable” que la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia esté detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay.

El presidente Petro señala a la Segunda Marquetalia como posible autora intelectual del asesinato, motivada por intereses económicos - crédito Infobae Colombia - REUTERS

“Y es probable, no puedo afirmarlo, que la Segunda Marquetalia sea la autora del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, por dinero. Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad”, señaló el jefe de Estado.

Petro explicó que existe una relación cada vez más estrecha entre los grupos armados ilegales y redes de narcotráfico trasnacionales, lo que convierte a estos actores en piezas de una “Junta del Narcotráfico Multinacional”.

“Los señores disidentes y el señor Iván Mordisco están al servicio y bajo órdenes en la estructura de esa Junta. Lo mismo sucede con el Clan del Golfo”, afirmó Petro. “Incluso el ELN, aunque se ha resistido a dialogar con el Gobierno, le vende la cocaína a esta estructura”.

Durante su intervención, el mandatario también pidió un minuto de silencio en memoria del senador asesinado y destacó el compromiso del Gobierno en esclarecer el caso.

Petro advierte sobre la relación entre grupos armados ilegales y redes de narcotráfico trasnacionales en Colombia - crédito Colprensa

“No solo se trata de rendir honores, sino de investigar y analizar lo ocurrido. Es un asunto que tiene que ver con la seguridad de Colombia y en el que las autoridades competentes, tanto del Gobierno como de la Fiscalía, han puesto todo su apoyo”, sostuvo.

Petro aprovechó el momento para reflexionar sobre la historia de violencia política en Colombia, señalando que el odio ha sido una constante que ha cobrado la vida de cientos de líderes y figuras públicas.

“Desde hace mucho tiempo, por odio, nos matamos”, lamentó el presidente. “Y una de las cosas que aprendí en mi vida es a no odiar, porque sé de la oscuridad que esa energía ha provocado sobre esta patria de Bolívar. Bolívar también fue víctima del odio”.

El jefe de Estado aseguró que incluso ha solicitado ayuda de expertos internacionales para fortalecer las líneas de investigación que permitan esclarecer plenamente el crimen y garantizar justicia.