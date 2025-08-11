Muerte de Miguel Uribe: expresidente César Gaviria se despachó contra Gustavo Petro por brindar seguridad a criminales

El expresidente César Gaviria apuntó hacia el exmandatario Gustavo Petro, por cuenta del magnicidio del senador Miguel Uribe - crédito Colprensa

El magnicidio consumado del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que tras dos meses y cuatro días de estar internado en una unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe murió en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, provocó la dura reacción del exmandatario César Gaviria Trujillo, director del partido Liberal, que con fuertes declaraciones arremetió contra el Gobierno de Gustavo Petro.

Gaviria alzó su voz y calificó de errada la estrategia de seguridad del actual gobernante. “No está interesado realmente en darle la seguridad al que se la tiene que dar, a las gentes de bien”, indicó Gaviria,que responsabilizó a Petro por no haber protegido a los que —según el expresidente— más lo necesitan. El intenso debate sobre la seguridad pública volvió al primer plano, luego de que anunció la muerte del joven político.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El dirigente político pereirano gobernó Colombia entre 1990 y 1994, justamente en el mandato en el que fue asesinada una mujer que marcó la vida del político del Centro Democrático: la periodista Diana Turbay Quintero, madre de Miguel Uribe, en un episodio que dejó huella en la política nacional y cuya autoría se atribuyó al capo del Cartel de Medellín, el abatido Pablo Escobar Gaviria, el 25 de enero de 1991.

La indignación de César Gaviria contra Gustavo Petro: “No simplemente a hampones y guerrilleros”

En su declaración, Gaviria sostuvo que la historia se repitió y las fallas estatales persisten, solo que bajo nuevas administraciones y políticas revisadas. En su intervención, el veterano político apunta de forma directa al corazón de la estrategia de seguridad actual, enmarcada en la política de Paz Total del Ejecutivo, y sus resultados, que no han traído tranquilidad al país tras tres años de la actual administración.

En su pronunciamiento, Gaviria fue evidente y cuestionó que se sea selectivo en la forma en que se refuerza la seguridad.“No simplemente a los hampones y a los guerrilleros, sino a la gente de bien, que es la que está esperando la protección del Estado”, afirmó el exmandatario, en relación con el crimen contra Uribe Turbay: que no pudo superar el atentado en su contra, cometido el 7 de junio de 2025, en el barrio Modelia de Bogotá.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Fundación Santa Fe, una vez confirmado el deceso del político de 39 años, el desenlace fatal se produjo a la 1:56 a. m.

“El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay, en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso, gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor", afirmó el centro asistencial en su pronunciamiento.

En desarrollo...