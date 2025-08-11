Colombia

María José Pizarro pidió a la Corte Suprema investigar a Miguel Polo Polo por señalamientos relacionados con la muerte de Miguel Uribe

La congresista y precandidata presidencial lamentó el fallecimiento del miembro del Centro Democrático y pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones

Por Katerin Leguizamón Viasus

La senadora pidió a la Corte Suprema investigar al representante - crédito Miguel Polo Polo/Facebook / @SenadoGovCo/X

La senadora María José Pizarro solicitó a la Corte Suprema de Justicia investigar los constantes señalamientos del representante Miguel Polo Polo en contra del presidente Gustavo Petro y de la bancada del Pacto Histórico, a la que pertenece Pizarro, en el Congreso de la República.

La solicitud al alto tribunal se registró en medio de la conmoción por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay luego de dos meses de estar luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a donde llegó luego de ser víctima de un atentado el 7 de junio de 2025.

A través de su cuenta oficial de la red social X, la congresista y también precandidata presidencial cito una publicación del representante Polo Polo en la que señaló a la izquierda como responsable de la muerte de Uribe Turbay y, adicionalmente, comparó esta relación con el papel que jugó el narcotraficante Pablo Escobar en la muerte de la periodista Diana Turbay, madre de Miguel Uribe.

En su publicación, Pizarro explicó que los verdaderos terroristas son quienes aprovechan una coyuntura que conmueve el país, como el atentado y posterior muerte del precandidato Uribe Turbay, para sacar provecho y sembrar odio y violencia en contra de sus contradictores.

La precandidata señaló al representante de sembrar odio - crédito @PizarroMariaJo/x

A su vez, destacó que lo que necesita el país en estos momentos de luto e incertidumbre frente al proceso electoral de 2026, es la construcción de paz y la consolidación de unas campañas alejadas de agresiones.

“Quienes aprovechan este momento de dolor para sembrar odio y violencia, son quienes entran en el juego de los terroristas. Colombia necesita paz, no violentos ni oportunistas“, escribió la precandidata.

En el mensaje de Pizarro, además de la solicitud al alto tribunal, también aseguró que los constantes mensajes en tono de confrontación por parte de Polo Polo carecen de sustento o pruebas que justifiquen sus afirmaciones, así como pone en riesgo la integridad de los integrantes de la bancada de izquierda y del jefe de Estado mismo.

“En nombre del @PactoCol, reitero mi solicitud a la @CorteSupremaJ para que investigue el persistente hostigamiento del congresista Miguel Polo Polo que, con acusaciones sin sustento, pone en riesgo nuestra integridad“, aseveró.

El senador Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del 11 de agosto de 2025 - crédito Infobae Colombia

Y es que no es la primera vez que el representante afro lanza duros señalamientos en contra de los sectores de izquierda. Cuando se conoció la noticia del fallecimiento del aspirante a la Casa de Nariño, señaló con nombre propio al presidente Petro, asegurando que tenía “las manos manchadas de sangre” luego de que se divulgara el fallecimiento del hombre que buscaba ocupar el primer cargo de la nación.

María José Pizarro lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay

No obstante, desde la bancada del Pacto Histórico lamentaron el deceso. Así lo hizo la senadora Pizarro pocas horas después de que la clínica, en la que se encontraba su colega del Senado de la República, diera a conocer la trágica noticia.

En su mensaje, destacó que, si bien no compartía ideales con el precandidato fallecido, su voz debía ser respetada en el debate político. Sumado a esto, explicó que los perpetradores de los crímenes en contra de los líderes políticos, como Miguel Uribe Turbay o como su padre, Carlos Pizarro, también asesinado, corresponden a minorías que buscan influir en destino del país.

La precandidata lamentó el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay - crédito @PizarroMariaJo/x

“Miguel Uribe Turbay representaba ideas distintas a las mías, pero su voz debía ser respetada en el escenario democrático. Minorías apátridas siguen asesinando, solo entienden el lenguaje de la violencia y buscan influir en los destinos de la nación con golpes de sangre“, aseguró la senadora.

En la misma publicación en la que lamentó lo ocurrido, hizo un llamado a las instituciones judiciales a que sigan adelantando con celeridad las investigaciones para esclarecer el atentado que produjo la muerte del senador y precandidato.

Finalmente, reconoció que únicamente con verdad y justicia se avanzará en erradicar la violencia política que le arrebató la vida a Carlos Pizarro, su padre; a Miguel Uribe Turbay, y a demás líderes que fueron asesinados por razones de su ejercicio político.

El senador fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 - crédito Luisa González/Reuters

“Colombia le exige a la justicia que avance en las investigaciones, que no permita que regrese la impunidad. Solo con verdad y justicia será erradicada la violencia política que ha acabado con la vida de Miguel Uribe Turbay y tantos dirigentes políticos que tenían mucho que aportar a esta sociedad“, finalizó.

