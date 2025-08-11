Lina Garrido y la superintendente Cielo Rusinque discutieron tras la muerte de Miguel Uribe: “Todo Colombia sabe quién fue el autor intelectual de este magnicidio”

El senador Miguel Uribe Turbay, quien había anunciado su candidatura presidencial para 2026, murió este lunes 11 de agosto de 2025. Permaneció en condición crítica durante poco más de dos meses tras el ataque sufrido el 7 de junio en Bogotá.
La muerte de Miguel Uribe Turbay provocó diversas reacciones, comentarios y cuestionamientos dirigidos al Gobierno nacional.
En ese contexto, la representante Lina Garrido expresó: “Todo Colombia sabe quién fue el autor intelectual de este magnicidio”.
La superintendente Cielo Rusinque respondió a este señalamiento, lo que desembocó en un intercambio de mensajes en redes sociales.
EN VIVO: Siga el minuto a minuto del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, hoy 11 de agosto: será velado en cámara ardiente en el Congreso
La Fundación Santa Fe confirmó la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe, víctima de un atentado con arma de fuego el sábado 7 de junio de 2025
Director de la Policía lamentó la muerte de Miguel Uribe: aseguró que van a capturar a todos los responsables del magnicidio
El senador Miguel Uribe falleció este lunes 11 de agosto de 2025 tras permanecer internado durante dos meses y cuatro días en la Fundación Santa Fe
Miguel Uribe Turbay iba a ser el candidato presidencial para representar en el 2026 al Centro Democrático
La congresista María Fernanda Cabal relató que la idea era consolidar su postulación única mediante el consenso interno, a la espera de la evolución de su estado de salud
