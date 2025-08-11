Lina Garrido y la superintendente Cielo Rusinque discutieron tras la muerte de Miguel Uribe: “Todo Colombia sabe quién fue el autor intelectual de este magnicidio”

Lina Garrido y Cielo Rusinque discutieron en redes sociales por la muerte de Miguel Uribe - crédito Colprensa y @cielo_rusinque/X

El senador Miguel Uribe Turbay, quien había anunciado su candidatura presidencial para 2026, murió este lunes 11 de agosto de 2025. Permaneció en condición crítica durante poco más de dos meses tras el ataque sufrido el 7 de junio en Bogotá.

La muerte de Miguel Uribe Turbay provocó diversas reacciones, comentarios y cuestionamientos dirigidos al Gobierno nacional.

En ese contexto, la representante Lina Garrido expresó: “Todo Colombia sabe quién fue el autor intelectual de este magnicidio”.

La superintendente Cielo Rusinque respondió a este señalamiento, lo que desembocó en un intercambio de mensajes en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel