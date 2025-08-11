Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

Murió Édgar García Ochoa a sus 81 años - crédito red social X

A pesar de haber reducido su presencia en los medios en los últimos años, Édgar García Ochoa, reconocido como ‘Flash’, continuaba participando con entusiasmo en diversos eventos del gremio periodístico y colaboraba con iniciativas culturales y comunitarias en Barranquilla.

Su reciente fallecimiento, reportado el lunes 11 de agosto a los 81 años tras varios días de hospitalización a causa de úlceras gástricas, ha dejado un vacío profundo en la prensa local y ha marcado una jornada de luto para el periodismo barranquillero.

La comunidad periodística y numerosos ciudadanos despiden a uno de sus comunicadores más queridos, caracterizado por un “estilo ágil, su habilidad para conseguir primicias y su versatilidad para cubrir tanto el acontecer político como el mundo del entretenimiento”.

Su deceso se produjo en la Clínica General del Norte, donde permanecía internado desde hacía tres días. El Heraldo recordó que apenas en febrero, García Ochoa visitó sus instalaciones para presentar su libro Mis recuerdos con Shakira, volumen en el que plasmó 235 páginas de historias inéditas y anécdotas junto a la reconocida artista barranquillera, a quien acompañó desde el inicio de su carrera.

‘Flash’ García Ochoa, quien dejó huella con su trabajo y por apoyar desde niña a Shakira, murió este lunes tras permanecer internado por úlceras gástricas - crédito red social X

El legado de ‘Flash’ se ve especialmente reflejado en su relación con Shakira, a quien apoyó cuando tenía apenas siete años. El mismo periodista relató cómo fue presentado a la joven artista por William Mebarak, el padre de Shakira, en una jornada memorable para ambos.

“Le pregunté por qué debía ayudarla, y ella, con apenas 13 o 14 años, me respondió: ‘Yo soy tu lectora’”, recordó García Ochoa en una de sus últimas grandes apariciones públicas.

A partir de ese momento, el periodista le brindó numerosas oportunidades, incluyéndola en campañas y eventos relevantes, como la de las quinceañeras de El Heraldo, donde la futura estrella deslumbró “con su danza árabe y su gran voz”.

El periodista fue testigo de los primeros pasos de Shakira en escenarios internacionales y acompañó varios hitos de su entonces incipiente carrera artística. En su libro de memorias, García Ochoa compartió episodios poco conocidos, entre ellos el concurso en el Country Club de Barranquilla, donde a Shakira intentaron negarle el premio por no ser socia, situación que se resolvió gracias a la intervención de una jurado y que años después la cantante reconocería con un generoso gesto.

La prensa barranquillera lamenta la muerte de Édgar García Ochoa, conocido como ‘Flash’, periodista clave en la historia local y gran impulsor de los primeros pasos de Shakira - crédito red social X

La artista llegó a invitarlo al Festival de Viña del Mar, lo recibió con una limusina en Miami y lo hospedó durante 20 días para asistir a los Premios Lo Nuestro, demostrando la cercanía y mutua gratitud entre ambos.

Además de su relación con la cantante, su trayectoria profesional se extendió a los ámbitos de la radio, la televisión y la prensa escrita. Era una figura familiar para miles de barranquilleros no solo por su presencia mediática, sino también por su capacidad de generar cercanía con fuentes de todos los niveles y su forma carismática de narrar la realidad local.

“Flash” fue descrito por colegas y amigos como un profesional “inquieto, persistente y de gran carisma, capaz de generar cercanía con fuentes de todos los niveles” y con una destacada “calidez humana y sentido del humor”.

Édgar García Ochoa, emblemático comunicador apodado ‘Flash’, falleció en Barranquilla luego de décadas dedicadas al periodismo - crédito red social X

A lo largo de su carrera, García Ochoa dejó testimonio de su vida en el libro Antes que se me olvide, donde recopiló experiencias y reflexiones sobre “su larga experiencia en el periodismo”, contribuyendo de manera decisiva a la memoria colectiva de la ciudad en momentos de “grandes transformaciones”.

El fallecimiento de ‘Flash’ se suma al de Bertha Benedetti de Carbonell, otra referente del periodismo deportivo barranquillero. La coincidencia de ambas pérdidas ha generado una profunda tristeza en el gremio y en la comunidad.

Hasta el cierre de esta nota, seguía pendiente el anuncio de los detalles de las exequias, aunque se prevé que familiares, amigos, colegas y seguidores se reúnan en los próximos días para rendir un último homenaje a una de las figuras más destacadas de la prensa local.