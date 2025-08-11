Esposa de Miguel Uribe revela que el senador “se recupera y está estable” tras hemorragia

El mensaje, compartido a través de sus redes sociales buscó dar tranquilidad y esperanza a quienes siguen la evolución médica del congresista. - crédito @maclaudiat

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, anunció que el político “se recupera y está estable” tras superar una hemorragia en el sistema nervioso central. El mensaje, compartido a través de sus redes sociales la noche del 10 de agosto, buscó dar tranquilidad y esperanza a quienes siguen con preocupación la evolución médica del congresista y precandidato presidencial.

En sus palabras, Tarazona agradeció las demostraciones de respaldo recibidas en Colombia y otros países:

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Recibo con amor y gratitud la solidaridad y el cariño de todos los colombianos y de todas las personas en los distintos lugares del mundo, por la salud y evolución de Miguel.” La esposa del senador relató que en días recientes su esposo enfrentó una nueva situación crítica, superada gracias a su fortaleza, a la atención oportuna del equipo médico y a la fe espiritual que acompaña a la familia Uribe Tarazona.

Tarazona subrayó la importancia de no perder la confianza en el proceso, pese a las dificultades que conlleva la recuperación: “Todo proceso tiene sus dificultades, pero seguimos adelante, confiando en todo su equipo médico, en la inmensa generosidad de Dios y la Virgen María que no lo desamparan nunca.” Además, realizó una invitación pública a unirse en oración por la recuperación de Miguel Uribe y la paz de Colombia, convocando a rezar el rosario este lunes 11 de agosto a las 7:00 p. m., en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram.

En sus palabras, Tarazona agradeció las demostraciones de respaldo recibidas en Colombia y otros países. - crédito Instagram @maclaudiat

El episodio médico y el comunicado de la clínica

El anuncio de la esposa llega tras un periodo de gran preocupación. Miguel Uribe Turbay permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá desde el 7 de junio, cuando fue víctima de un atentado armado. En el más reciente parte médico, emitido el 9 de agosto, la clínica informó que el senador revirtió a una condición crítica por una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que obligó a realizar procedimientos neuroquirúrgicos urgentes y a restablecer medidas como el bloqueo neuromuscular y la sedación profunda.

La Fundación Santa Fe detalló: “En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo.”

Días antes, profesionales de la salud habían iniciado un protocolo de neurorehabilitación por leves mejorías, pero el nuevo episodio generó alarma y llevó a intensificar los cuidados.

Miguel Uribe Turbay permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá desde el 7 de junio - crédito X@FSFB_Salud

Contexto del atentado y avance del proceso judicial

El 7 de junio de 2025, Uribe Turbay sufrió un atentado mientras participaba en un mitin político en el parque El Golfito, barrio Modelia de Bogotá. Fue atacado por un adolescente de 15 años que le disparó en tres ocasiones, alcanzando su cabeza en uno de los impactos. La rápida intervención médica fue crucial para su supervivencia, pero el proceso de recuperación ha estado marcado por varios altibajos.

Hasta el momento, la Fiscalía ha detenido a seis personas involucradas en el atentado, incluyendo al autor material y a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, presunto coordinador del crimen. Mientras tanto, otro joven de 17 años, que manifestó haber participado en la planificación del ataque, se fugó de un centro de protección estatal tras quedar bajo custodia sin orden de captura.

Reacciones políticas y apoyo nacional

La situación de Miguel Uribe Turbay no solo ha generado muestras de solidaridad, sino que también impactó el panorama político. Los precandidatos presidenciales del Centro Democrático anunciaron que esperarán su recuperación para definir el candidato oficial del partido de cara a las elecciones de 2026. Otros aspirantes de la derecha han manifestado que, si el senador logra recuperarse, recibiría respaldo pleno para una eventual postulación presidencial.

Una valla con la imagen del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, herido de bala en un mitin político, en Bogotá, Colombia, el martes 10 de junio de 2025. (Foto AP/Iván Valencia)

“Un país unido en espera y oración”

La iniciativa de la familia Uribe Tarazona de invitar a una jornada de oración virtual busca canalizar la preocupación colectiva en un gesto de fe y esperanza. Este lunes 11 de agosto a las 7:00 p. m., los seguidores podrán sumarse al rosario en vivo a través de Instagram, en un espacio destinado a pedir tanto por la salud del senador como por la paz de Colombia.

El estado de salud de Miguel Uribe Turbay sigue siendo una preocupación de interés nacional. El acompañamiento médico y el respaldo social y espiritual se muestran como pilares para afrontar la recuperación de una de las figuras centrales del debate político actual del país.