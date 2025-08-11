Colombia

El influencer Beto Coral recordó cuando el jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, replicó información falsa sobre Miguel Uribe: “Usted es un hijueputa”

El fallecimiento del senador provocó mensajes de condolencia y controversia, incluyendo críticas del ‘influencer’ Beto Coral al jefe de Despacho de la Presidencia

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Beto Coral recordó controversial publicación
Beto Coral recordó controversial publicación de Alfredo Saade después de que lamentara la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador y aspirante a la presidencia por el partido Centro Democrático, murió este lunes 11 de agosto de 2025. Su deceso ocurrió después de haber sufrido heridas en un ataque con arma de fuego registrado el sábado 7 de junio, mientras participaba en un evento político en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Luego de la noticia de la muerte de Uribe Turbay, el influencer Beto Coral en una publicación de su cuenta en la red social X recordó cuando el jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, replicó información falsa sobre Miguel Uribe. Coral expresó: “Usted es un hijueputa”.

La publicación de Beto Coral se produjo como respuesta a un mensaje de Alfredo Saade en el que lamentaba la muerte de Miguel Uribe.

Saade expresó sus condolencias con el siguiente texto: “Lamento profundamente la muerte de Miguel. A su familia abrazos llenos de amor y paz orando para que Dios todo poderoso llene el espacio vacío que deja”, escribió en su publicación el funcionario del Gobierno nacional.

A ese mensaje, el creador de contenido, Beto Coral, que es defensor del Gobierno nacional liderado por Gustavo Petro, respondió:“Usted es un hijueputa”.

Beto Coral mencionó que Alfredo Saade fue quien difundió la versión falsa de que Miguel Uribe se encontraba caminando por la clínica, y sostuvo que utilizó a varios usuarios en redes sociales para amplificar esa información.

“El señor @alfredosaadev fue quien inventó, mediante un titular de prensa falso, que Miguel Uribe caminaba por la clínica. Incluso utilizó a varios tuiteros para imponer la mentira. Hoy lamenta la muerte de Uribe. Un infame a toda carrera”, aseveró el influencer afín con la actual administración pública del país por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

