Colombia

Así fue el atentando que provocó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá

El senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay falleció en la Fundación Santa Fe, de la capital del país, por las graves lesiones sufridas durante un ataque armado en un acto político el pasado 7 de junio

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Las autoridades mantienen bajo custodia
Las autoridades mantienen bajo custodia a seis sospechosos vinculados al atentado que terminó con la vida del senador y candidato presidencial durante un evento en la capital colombiana - crédito Miguel Uribe Turbay / X

Miguel Uribe Turbay, senador y aspirante a la presidencia, falleció este lunes en la Fundación Santa Fe, de Bogotá.

El deceso ocurrió como consecuencia de las heridas sufridas en un atentado durante un evento político en la ciudad el 7 de junio. La noticia se conoció en la mañana del 11 de agosto.

Seis individuos permanecen bajo custodia de las autoridades, señalados por su posible relación con el ataque perpetrado durante una actividad política en Bogotá el 7 de junio contra el candidato presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Videos difundidos en redes sociales el día del atentado captaron el momento en el que el senador pronunciaba unas palabras frente a una gran cantidad de personas, poco antes de que se registraran varios disparos.

El registro muestra cómo quedó el senador en el piso mientras quienes asistían al acto salían del lugar apresurados.

Instantes después, miembros de la policía y ciudadanos colaboraron para trasladarlo a una ambulancia.

Temas Relacionados

Murió Miguel UribeMuere miguelMiguel Uribe TurbayAtentado en contra de Miguel UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Uribe Turbay se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia

La muerte de Miguel Uribe Turbay hizo que se recuerden los siete casos de la misma índole que se han registrado en el país

Miguel Uribe Turbay se convirtió

Otros crímenes de alias el Costeño, uno de los responsables del intento de magnicidio del senador Miguel Uribe

Uno de los testigos que tiene la Fiscalía en contra de este hombre confirmó que alias el Costeño o “Chipi” fue responsable del crimen de uno de sus amigos

Otros crímenes de alias el

Este fue el reporte de la Fundación Santa Fe tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

El precandidato presidencial del Centro Democrático murió luego de ser víctima de un atentado en su contra el sábado 7 de junio

Este fue el reporte de

La faceta musical de Miguel Uribe Turbay: qué instrumentos tocaba y cuál era su género predilecto

El joven senador estudió música desde niño, y esa pasión siempre estuvo presente en su vida, incluso, durante la apretada agenda política

Infobae

Así reportó la prensa internacional la muerte del senador Miguel Uribe Turbay tras dos meses hospitalizado

La muerte del congresista de 39 años fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, que estuvo atenta a la evolución en su estado de salud

Así reportó la prensa internacional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personas tienen que recoger y

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Amparo Grisales se cayó en pleno desfile de la Feria de las Flores, pero nunca perdió el estilo

Juan Luis Guerra sorprendió a Juanes por su cumpleaños 53 en pleno Superconcierto de la Feria de las Flores

Canciones de K-pop en iTunes Colombia para escuchar hoy

Álzate aseguró que no se subía a una tarima sin consumir cocaína: “Todo mi éxito me la gocé drogado”

Deportes

Pese a ganar el título

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena

Supuesto interés del City Group para comprar a Millonarios: Gustavo Serpa habló sobre los rumores y fue contundente en su respuesta