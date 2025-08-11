Así fue el atentando que provocó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá

Las autoridades mantienen bajo custodia a seis sospechosos vinculados al atentado que terminó con la vida del senador y candidato presidencial durante un evento en la capital colombiana - crédito Miguel Uribe Turbay / X

Miguel Uribe Turbay, senador y aspirante a la presidencia, falleció este lunes en la Fundación Santa Fe, de Bogotá.

El deceso ocurrió como consecuencia de las heridas sufridas en un atentado durante un evento político en la ciudad el 7 de junio. La noticia se conoció en la mañana del 11 de agosto.

Seis individuos permanecen bajo custodia de las autoridades, señalados por su posible relación con el ataque perpetrado durante una actividad política en Bogotá el 7 de junio contra el candidato presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Videos difundidos en redes sociales el día del atentado captaron el momento en el que el senador pronunciaba unas palabras frente a una gran cantidad de personas, poco antes de que se registraran varios disparos.

El registro muestra cómo quedó el senador en el piso mientras quienes asistían al acto salían del lugar apresurados.

Instantes después, miembros de la policía y ciudadanos colaboraron para trasladarlo a una ambulancia.