Álvaro Uribe lamentó la muerte del exsenador Miguel Uribe: ”El mal todo lo destruye"

A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe - crédito Luisa González/REUTERS

Este lunes 11 de agosto de 2025 murió Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, víctima de un atentado con arma de fuego en un acto de campaña ocurrido el sábado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

María Claudia Tarazona, su esposa, y María Carolina Hoyos, su hermana, confirmaron la muerte de Miguel Uribe.

Por estos hechos, el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez , lamentó el fallecimiento del precandidato y senador de la colectividad.

A través de su cuenta de X, Uribe Vélez pidió que “la lucha” del Miguel Uribe permita “el camino correcto” del país.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia“, indicó Álvaro Uribe.