Colombia

Alejandro Estrada confesó que no le ha sido fácil superar su relación con Dominica Duque: "Se extraña"

El exparticipante de 'Masterchef Celebrity' habló del proceso personal que está llevando para enfrentar el despecho que le dejó su ruptura sentimental con la presentadora paisa: "Me estoy conociendo en soledad"

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Alejandro Estrada habló del proceso
Alejandro Estrada habló del proceso personal que sigue para superar su separación de Dominica Duque - crédito @alejoestrada/Instagram y Cortesía Canal RCN

“Me estoy conociendo en soledad. Es importantísimo también conocerla y entenderse con ella”, afirmó Alejandro Estrada, al referirse a la etapa personal que atraviesa tras el final de su relación con Dominica Duque.

Esta reflexión, compartida en una reciente entrevista televisiva, revela el proceso de introspección que el actor colombiano ha iniciado después de enfrentar dos rupturas sentimentales en poco más de un año.

La declaración, lejos de cualquier dramatismo, expone la búsqueda de equilibrio y autoconocimiento que sigue a una etapa marcada por la exposición mediática y la especulación pública.

Dominica Duque desmintió que su
Dominica Duque desmintió que su relación con Alejandro Estrada terminó por infidelidad - crédito @alejoestrada/Instagram

La noticia principal, según lo recogido por el matutino Mañana Express, del Canal RCN, es que Alejandro Estrada y Dominica Duque han decidido poner fin a su relación sentimental.

El propio actor, de 45 años, comunicó la decisión a través de una historia en Instagram, donde subrayó la ausencia de conflictos y la permanencia del respeto mutuo.

“No hubo drama ni conflicto, simplemente dos personas que se quieren, pero que hoy entienden que necesitan caminos diferentes”. Esta ruptura se produce poco tiempo después de que Estrada cerrara otro capítulo importante en su vida personal, el matrimonio con Nataly Umaña, que terminó tras un episodio de infidelidad durante la participación de Umaña en un reality televisivo.

En la entrevista concedida al programa matutino, Estrada describió las semanas posteriores a la separación como un periodo de “días complejos y de mucha confusión”, marcado por la coexistencia de sentimientos encontrados.

El actor reconoció que el proceso de duelo amoroso implica extrañar y sentir la ausencia, pero también insistió en la importancia de aceptar que “las cosas pasan por algo”.

En sus palabras, la relación con Duque se caracterizó por el cariño y la admiración, y el cierre de este ciclo se dio en términos que ambos consideran positivos: “Todo está muy bien y, desde que todo concluya de la manera más bonita, nos da tranquilidad”.

Alejandro Estrada y Dominica Duque
Alejandro Estrada y Dominica Duque regresaron a las redes sociales en donde el público extrañaba verlos juntos - crédito @dominicaduque/Instagram

Alejandro Estrada se refirió a la tusa que vive luego de haber terminado su noviazgo con Dominica Duque

La exposición pública de la vida sentimental de Estrada ha generado comentarios y especulaciones en redes sociales y medios de comunicación. Ante las versiones que atribuían la ruptura a terceras personas o a conflictos internos, el actor respondió de forma categórica:

El actor le dedicó un
El actor le dedicó un mensaje a su novia - crédito @alejoestrada/Instagram

“Hay personas que inventan cualquier cosa, nuestra relación fue muy bonita y siempre la manejamos con respeto; terminamos por cosas nuestras, momentos de vida diferentes, no por terceros. No todo tiene que terminar mal para ser real. Me llevo los mejores recuerdos y aprendizajes”. Con esta aclaración, Estrada buscó desactivar rumores y reivindicar la posibilidad de un final sereno y respetuoso en una relación de pareja.

El caso de Alejandro Estrada ilustra la complejidad de gestionar la vida privada bajo el escrutinio público, especialmente cuando los vínculos sentimentales se ven atravesados por la exposición mediática. Tras la separación de Nataly Umaña, marcada por la infidelidad televisada, y la posterior relación con Dominica Duque, el actor opta ahora por un periodo de introspección y autoconocimiento, convencido de que la soledad puede ser un espacio fértil para el crecimiento personal.

Por su parte, la presentadora del aftershow de Masterchef Celebrity Colombia 2025, también se refirió al fin de su amor con el actor cucuteño al que conoció cuando concursó en el reality culinario.

Dominica Duque encendió las alarmas
Dominica Duque encendió las alarmas sobre posible bebé a bordo con Alejandro Estrada - crédito @alejoestrada/Instagram

No obstante, contrario a lo que se ha dicho en programas de entretenimiento como La Corona TV, la conductora y modelo paisa insistió que no existió infidelidad y que inclusive, se siguen queriendo mutuamente. ¿Qué terceros van a haber? Cuando las cosas terminan pacíficamente, la gente siempre quiere buscar algo más, pero no lo hay. No hubo motivo oculto, simplemente es lo que es”, reiteró en entrevista con el matutino Buen Día Colombia.

Al finalizar la conversación en la que Duque expresó su admiración, respeto y cariño por su exnovio, aclaró que todavía no se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Asimismo, la presentadora de 34 años cerró las puertas a posibles pretendientes. “El amor cambia, se transforma, y la vida de cada uno sigue su curso. No es que no haya cariño, lo hay, pero ya no es el mismo. Estoy tranquila y soltera. No estoy buscando candidatos", ratificó.

