Valentina Taguado y su despedida a Mario Alberto Yepes de ‘MasterChef Celebrity’ conmovió las redes sociales

Valentina Taguado se sumó a los participantes que se despidieron y recordaron el paso de Mario Alberto Yepes por 'MasterChef Celebrity - crédito Canal RCN y @valentinataguado/Instagram

La eliminación de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity sorprendió tanto a la audiencia como a los propios participantes de la competencia culinaria del Canal RCN, que celebra 10 años desde su llegada al país.

El “Capi”, que jugó con la selección Colombia el Mundial de Brasil 2014, no pudo superar el reto de eliminación el pasado 8 de agosto y pese a las reacciones de los televidentes que consideraron que debió salir Michelle Rouillard en lugar del exfutbolista, lo que predomina son las muestras de afecto y agradecimiento a Yepes por coincidir con las otras celebridades en el programa.

Ese es el caso de Valentina Taguado, locutora y comediante con la que Yepes desarrolló una relación de amistad y complicidad, impulsada a menudo por los comentarios de la exmiembro de Los Impresentables que no dudó en apuntar en cada oportunidad que tuvo que se trataba de un “papacito”.

En la emisión del pasado viernes 8 de agosto, Taguado no ocultó su tristeza por la decisión del jurado, especialmente porque reiteró que Michelle no cumplió con la preparación exigida para el reto, a diferencia de Yepes.

El jurado consideró que a la changua del exjugador le faltó sal, mientras que la presentada por la actriz y exreina de belleza (que llevaba pimentón) se consideró que esta adición le restaba poder a la leche, como el ingrediente principal del reto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, y siguiendo el ejemplo de los otros participantes, Valentina compartió algunas fotos junto a Yepes, acompañadas de unas palabras que evidenciaron la cercanía y la amistad que consolidaron en el programa.

Taguado le dedicó unas palabras de cariño a Yepes, elogiando su personalidad y amabilidad en 'MasterChef Celebrity' - crédito @valentinataguado/Instagram

En la descripción, Taguado escribió: “Marioooooo, eres hermoso”, y continuó agradeciéndole por su actitud y personalidad durante la competencia.

“Eres de lo mejor que me dejó esta experiencia, gracias por tener ese corazón, gracias por ser tan dulce, calmado, centrado, parchado y chistoso. Gracias por ser tan chimba!”, expresó, apuntando de manera jocosa que Yepes es “el mejor capi de todos los capis en capitalandia”, añadió, evidenciando el ambiente de camaradería que se generó en la competencia, así como el impacto que tuvo la participación de Yepes en el grupo en general, y en Valentina en particular.

De manera fraternal, Yepes respondió la publicación escribiendo: “Hermosa experiencia compartir contigo mi niña hermosa. La pasamos increíble”.

Valentina también se deshizo en elogios para Yepes en sus historias de Instagram y, a modo de broma, dejó entrever el supuesto motivo por el que abandonó MasterChef Celebrity. “El capi lo es todo. Lo que no saben es que se fue por que estaba mamado de su ‘sí era gol de Yepes’. Pero de eso nadie habla”, expresó.

En otra publicación, Taguado bromeó con lo que hubo detrás de la salida de Yepes del programa - crédito @valentinataguado/Instagram

Caterin Escobar se despidió de Mario Alberto Yepes tras su eliminación y lanzó indirecta a Michelle Rouillard

Caterin Escobar dedicó un mensaje a Yepes tras su salida y lanzó una frase que muchos interpretaron como indirecta hacia Michelle Rouillard - crédito cortesía Canal RCN

La salida de Yepes también motivó reacciones de otras figuras del programa, que incluso se refirieron de manera indirecta a la controvertida decisión de mantener en el juego a Michelle a expensas de Yepes, tomando en cuenta las observaciones del jurado y el objetivo del reto de eliminación.

Fue así que tras la eliminación, la actriz Caterin Escobar que también compitió en dicho reto de eliminación, dedicó un mensaje a Yepes en sus redes sociales.

“Tú eres el mejor y tú sí hiciste changua”, escribió en sus historias instantaneas, acompañando una foto de ambos en el programa de RCN. La frase fue tomada por los seguidores de la vallecaucana como una referencia a la permanencia de Michelle en la competencia.

Ante las críticas recibidas tras su permanencia, Rouillard se pronunció en Instagram limitándose a decir: “Esa era la decisión del jurado”.

Por su parte, Yepes se despidió del programa con palabras de gratitud: “Gracias por esta linda experiencia, por darme la oportunidad de conocer una faceta diferente, más humana y más cercana hacia la cocina. No es un adiós, es un hasta luego. Gracias por todo el cariño que me han brindado. Los quiero mucho”, manifestó en sus redes sociales.