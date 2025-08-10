Murió la tía de Armando Benedetti, Bertha Benedetti de Carbonell, reconocida en el periodismo deportivo

En la mañana del domingo 10 de agosto, el periodismo deportivo vuelve a estar de luto, luego de conocerse el fallecimiento de Bertha Benedetti de Carbonell, más conocida como Berthica, a los 78 años.
Benedetti de Carbonell era directora y presentadora del programa Fútbol solo fútbol, una de las muchas facetas que la acompañaron como personaje de la ciudad.
Noticia en desarrollo...
