Murió la tía de Armando Benedetti, Bertha Benedetti de Carbonell, reconocida en el periodismo deportivo

La tía de Armando Benedetti falleció a los 78 años - crédito @AABenedetti/X

En la mañana del domingo 10 de agosto, el periodismo deportivo vuelve a estar de luto, luego de conocerse el fallecimiento de Bertha Benedetti de Carbonell, más conocida como Berthica, a los 78 años.

Benedetti de Carbonell era directora y presentadora del programa Fútbol solo fútbol, una de las muchas facetas que la acompañaron como personaje de la ciudad.

Noticia en desarrollo...