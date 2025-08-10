Colombia

Murió la tía de Armando Benedetti, Bertha Benedetti de Carbonell, reconocida en el periodismo deportivo

A sus 78 años, la mujer era referente del periodismo deportivo en el país, además de directora y presentadora del programa ‘Fútbol solo fútbol’

Daniela Beltrán

Daniela Beltrán

La tía de Armando Benedetti
La tía de Armando Benedetti falleció a los 78 años - crédito @AABenedetti/X

En la mañana del domingo 10 de agosto, el periodismo deportivo vuelve a estar de luto, luego de conocerse el fallecimiento de Bertha Benedetti de Carbonell, más conocida como Berthica, a los 78 años.

Benedetti de Carbonell era directora y presentadora del programa Fútbol solo fútbol, una de las muchas facetas que la acompañaron como personaje de la ciudad.

Noticia en desarrollo...

